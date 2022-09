"Parkování v Plumlově je dlouhodobým problémem, který ovšem v předchozích dvou covidových letech utichl. Se začátkem letošní letní sezony je ale opět na pořadu dne," přiznává starostka Plumlova Gabriela Jančíková s tím, že se problém řeší.

"V zastupitelstvu se nám podařilo schválit územní plán, kde se právě parkovací plochy řeší. Jedná se ale o pozemky mimo centrum města."

Palčivým problémem je například hráz Podhradského rybníka. Tu ale "zdobí" od začátku prázdnin přenosné dopravní značky se zákazem stání.

"Každý, kdo někdy šel po hrázi směrem ke kempu dobře ví, jak to tam o víkendech vypadá. Platí tam sice zóna zákazu stání, ale řidiči ji příliš nerespektují. Rozhodli jsme se situaci řešit tím, že přidáme na oba konce hráze dopravní značky zákaz stání. Požádali jsme i Policii ČR, aby místo více kontrolovala," popsala starostka.

Obtížný průjezd

Právě úzká silnice linoucí se po hrázi Podhradského rybníka bývá v případě souběhu akcí na zámku a v kempu mnohdy jako promenáda.

"Projet tam autem bývá peklo. Člověk musí jet pomalinku a neustále si dávat pozor, jestli mu někdo nevběhne pod kola. Lepší je projet Plumlovem a v Soběsukách odbočit za mostem doleva a dojet zezadu ke kempu. Pak jste za pět minut na hrázi i ve Žraloku," komentuje například Hana Slezáková.

Obtížný průjezd by měli i záchranáři.

"Když jsou akce v kempu a na zámku, tak stojí auta úplně všude. Navíc se přímo na hrázi U Sandokana srocuje množství lidí. Pokud by se stalo něco například v kempu, tak nevím jak by třeba přijelo velké hasičské auto," krčil rameny jeden z místních s tím, že špatná je situace i přímo v centru.

"Kolikrát tam cizí zaparkují tak, že zablokují vjezdy a je jim to úplně jedno."

Určité řešení našli Plumlovští využitím místní střelnice přímo nad hrází Podhradského rybníka. Každý víkend o prázdninách je v areálu střelnice k dispozici placená parkovací plocha se solidní denní sazbou padesát korun.

Světýlkem na pomyslném konci tunelu je i zastupiteli schválený nový územní plán. V něm se počítá se zbudováním záchytných parkovišť v okrajových částech města.

ANKETA: Jak byste vyřešili problém parkování v Plumlově?

Zeptali jsme se kandidátů pro komunální volby.

Gabriela Jančíková, starostka, lídr KDU-ČSL

Gabriela Jančíková, starostka Plumlova a lídr KDU-ČSL.Zdroj: Deník/Zdeněk VysloužilV ulicích Plumlova je velké množství aut i mimo sezonu (v každé domácnosti jsou 2-3 auta). Pokud se do Plumlova ženou davy turistů, musí se jim zajistit místo mimo zastavěné území města. Nový územní plán vytipoval některé lokality tak, aby turisté nechali svá auta na okraji a na zámek či do kempu došli pěšky. Taková omezení vyžadují pořádkovou službu a je nutno tlačit na pořadatele kulturních akcí, aby toto řešili. Je též nutné zajištění aktivní spolupráce policie.

Otakar Svoboda, lídr TOP 09

Otakar Svoboda, lídr TOP 09Zdroj: archiv Otakara Svobody, se svolenímParkování v Plumlově je pro naše zastupitelstvo opravdu velký a palčivý problém. Při pořádání mnoha již tradičních akcí, kterými je Plumlov vyhlášený, jsou ulice a uličky města auty návštěvníků doslova zaplaveny. To bohužel následně komplikuje jak dopravu v Plumlově, tak i život jeho obyvatel V poslední době se nám sice při výše zmíněných akcích daří parkování nějakým způsobem regulovat a usměrňovat do předem určených lokalit, ale je to stále řešení provizorní a tudíž dočasné.

Pokud se mě tedy ptáte na naprosto ideální řešení parkování v Plumlově, pak bych nejraději volil švýcarský model, to je budovat v maximální možné míře podzemní parkoviště a ušetřit tak volné plochy a zemědělskou půdu. Stavebně by toto řešení bylo velmi pravděpodobně možné, leč finančně naprosto nereálné, protože náklady by spolkly několik desítek, ne-li stovek rozpočtů města.

Mnohem reálnější variantou z hlediska financí se proto jeví vybudování dvou záchytných parkovišť, která jsou, dle nově schváleného územního plánu, navržena nad autobusovou zastávkou u přehrady a na výjezdu z Plumlova směrem na Ohrozim. Určitou nevýhodou tohoto řešení je ovšem větší docházková vzdálenost do centra města a samozřejmě zábor nemalé plochy zemědělské půdy.

Josef Pálka, lídr Plumlovští patrioti

Josef Pálka, lídr Plumlovští patriotiZdroj: archiv Josefa Pálka, se svolenímProblém parkování ve městě bych vyřešil vybudováním parkoviště na konci ulice Boskovická (mezi Vinohrádkem a městským hřbitovem).

Marek Otruba, lídr Nadšenci pro Plumlov

Marek Otruba, lídr Nadšenci pro PlumlovZdroj: archiv Marka Otruby, se svolenímOtázku parkování v Plumlově bych rozdělil na dvě samostatné části, a to parkování pro obyvatele města a dále parkování návštěvníků kulturních akcí.

Co se týká parkování občanů Plumlova, tak to je z mého pohledu již na hraně kapacit a nové vedení bude muset řešit rozšíření parkovacích míst pro občany. Jednou z možností je dle mého názoru i výstavba parkovacího domu.

Co ale Plumlov trápí nejvíce, je parkování návštěvníků směřujících na kulturní akce na zámek nebo v kempu. Řešením je jednak tlačit na pořadatele velkých akcí, aby si sami organizovali parkování návštěvníků například na louce u rybníka a také výstavba záchytného parkoviště pro návštěvníky na okraji Plumlova.

Současně je také třeba, aby i Policie více kontrolovala parkování při těchto akcích a ty, kteří parkují kde to není dovoleno, pokutovala. Nerozumím například tomu, proč Policie na jednu stranu pokutuje parkující na hrázi Podhradského rybníka u splavu, kde je zakázáno parkování a na druhou stranu v ulici vedoucí k zámku, kde je zákaz vjezdu, toto neřeší a při akcích pořádaných na zámku se touto ulicí nedá téměř projet. Dále bych také uvažoval o zákazu vjezdu k Podhradskému rybníku - samozřejmě mimo trvale bydlící obyvatele a návštěvníky kempu.

Jindřiška Šafranová, lídr ODS s podporou NK

Jindřiška Šafranová, lídr ODS s podporou NKZdroj: archiv Jindřišky Šafranové, se svolenímParkování je v poslední době problém nejen ve městech, ale i ve všech větších obcích. V zásadě bych tento problém rozdělila na dvě části.

První z nich je parkování občanů – rezidentů obcí a druhý – parkování návštěvníků různých velkých akcí, které se v Plumlově konají, ať již na zámku, v autokempu Žralok, případně v Borkách.

Plumlov má velmi členitý terén. Některé ulice jsou ve svahu, cesty jsou úzké, chybí chodníky.

V některých úsecích místních komunikací by bylo možné provést revitalizaci a tím zřídit nová parkovací místa ať už s podélným, nebo šikmým stáním. Příkladem mohou být ulice Ohrozimská, V.B. Plumlovské, nebo i Zámecká ulice. Rovněž se v Plumlově nacházejí neupravená prostranství, která by mohla po úpravách sloužit jako parkoviště. Problémy s parkováním jsou i na ulici Rudé armády, což je hlavní ulice Plumlova.

Parkování obyvatel Plumlova lze částečně řešit i dopravním značením. Tam kde je to možné, umožnit pouze jednosměrnou dopravu – například v lokalitách pod kostelem, …. Tak je možné zlepšit jak průjezdnost, tak parkování.

Všechny tyto úpravy je však nutné konzultovat jak s občany bydlících v dotčených lokalitách, tak i s odborníky z řad dopravních expertů.

Parkování návštěvníků velkých akcí se řeší provizorním parkováním za Podhradským rybníkem s kapacitou cca 500 parkovacích míst. Poprvé byly tyto plochy použity při konání festivalu Keltská noc v roce 2018, což se velmi osvědčilo. Další možností je menší odstavné parkoviště v lokalitě u splavu Podhradského rybníka. Jeho kapacita je však podstatně menší. V plánovaném územním plánu Plumlova je rovněž pamatováno na odstavné parkoviště u Plumlovské přehrady. Všechny tyto možnosti však mají své výhody i nevýhody. Věřím, že konzultací s odborníky a dotčenými organizacemi je možné v budoucnu docílit spokojenosti jak, místních obyvatel, návštěvníků i organizátorů společenských akcí.

Slovo redaktora: Proč právě Plumlov?



Městečko nedaleko známé přehradní nádrže a s unikátním zámkem, láká k návštěvě dlouhá desetiletí davy turistů. Ve spojení s kempem Žralok, ve kterém se stejně jako na zámeckém nádvoří prakticky víkend, co víkend konají různé, hojně navštěvované kulturní a společenské akce, se stala dopravní situace kritickou. Přímo v centru Plumlova, se nachází několik parkovacích ploch, ale ty jsou většinou již v sobotu ráno plně obsazené. Turisté přijíždějící na návštěvu buď zámku nebo kempu, pak mnohdy bloudí a odstavují svá vozidla na místech, kde by neměli. Trpí tím pak logicky místní obyvatelé.



Jedním z řešení by mohla být například zóna zákazu stání, která by jasně vymezovala, stejně jako v jiných turisticky zajímavých lokalitách, kde a hlavně kam by měli návštěvníci svá vozidla směřovat. Právě absence směrových tabulí například na louku u rybníka, je také jedním z důvodů, proč se přespolní uchylují k tomu, že ponechávají svá vozidla všude možně v úzkých uličkách a domovních vjezdech.



Vybudovat záchytná parkoviště je dobrý úmysl. Na druhé straně je nutností, aby o jejich poloze věděli hlavně ti, kteří přijíždějí z větší dálky.



Zdeněk Vysloužil