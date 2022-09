Vlastník pozemků na nich chce stavět rodinné domy, ale bez požehnání města v podobě změny územního plánu kopnout do země nemůže. V minulosti už jednou podobné řešení prostějovští zastupitelé projednávali a návrh změny zamítli. Na sklonku loňského roku se celá situace opakovala a vzbudila až nečekaně bouřlivé reakce opozice, ale i řadových občanů města.

Pozemky za nemocnicí, jejichž další osud hýbe prostějovskou veřejností

Proti změnám směřujících k výstavbě

Pod petici se podepsalo půl druhé tisícovky lidí. Ti podpořili spolek AJDONY, který tak jménem veřejnosti mohl podávat námitky a připomínky ke koalicí navrhované V. změně Územního plánu Prostějov.

"Některé tyto změny totiž představují zcela zásadní hrozbu pro kvalitu života nás všech – ať už redukcemi již nyní zcela podměrečných ploch zeleně nebo snížením ochrany kvality bydlení," komentovala počátkem roku předsedkyně spolku Jana Jílková.

Postoj radnice

Radnice se hájila a zdůvodňovala návrh změny prostřednictvím tiskové mluvčí.

"V tomto území je v V. změně Územního plánu navržena bytová výstavba a rozšíření lesoparku Hloučela umožňující další rozvoj města. Rozšíření zeleně bude na náklady soukromého vlastníka. Současný majitel zároveň nabízí samosprávě bezplatně část svých pozemků, na kterých by měla vzniknout příjezdová páteřní komunikace k další rozvojové lokalitě, ve které jsou i městské pozemky," poskytla tehdy Deníku oficiální stanovisko magistrátu mluvčí Gáborová.

ANKETA: Jak by měla podle vás vypadat část biokoridoru Hloučela za nemocnicí?

Obrat před jednáním

Původně navrhovaná V. změna územního plánu byla nakonec pravidelným zpestřením jednání zastupitelstva, kdy se proti sobě stavěly lídři koalice a opozice. Vše mělo vyvrcholit v dubnu, kdy bylo svoláno mimořádné zastupitelstvo, aby schválilo V. změnu územního plánu. Ta byla dle mínění opozice ale upravena pouze minimálně.

"Kromě vlastního Územního plánu Prostějova budeme jednat i o návrhu rozhodnutí a návrhu vyhodnocení všech připomínek k jeho V. změně," říkal týden před jednáním primátor František Jura.

V předvečer jednání koalice nečekaně obrátila a zveřejnila informaci, že navrhne stažení tohoto bodu z programu zasedání.

"Vedení města opakuje, že nikdy nechtělo zastavět ani jediný metr biokoridoru a cílem jeho postupu bylo rozšíření zeleně v celé této oblasti. Zástupci všech koaličních stran konstatovali, že se změna územního plánu stala terčem dezinformací, které znejistěly veřejnost a vyvolaly u části občanů dojem, že je okolí Hloučely v ohrožení. Koaliční strany se proto rozhodly zabránit pokračující účelové politické kampani a materiál z jednání navrhují stáhnout," zněla přesná citace memoranda, které se objevilo na městském webu v pondělí odpoledne před úterním mimořádným zastupitelstvem a podepsáni jsou pod ním primátor František Jura, 1. náměstek Jiří Pospíšil a náměstkyně Milada Sokolová s Alenou Raškovou.

Návrh na stažení byl následně jednohlasně shcválen a opozice považuje tento krok za velké vítězství. "Město už asi nevydrželo tlak. Jednak občanských spolků, kterých bylo více, pak tlak veřejnosti a samozřejmě i opozičních zastupitelů. Všechny tyhle tři spojené věci mají za následek dnešní rozhodnutí," uvedla tehdy Jana Jílková ze spolku Ajdony.

Tlak veřejnosti přemohl prostějovské radní. Nezákonností bylo příliš, zaznělo

Další kroky

Vedení města přislíbilo, že nechá vypracovat nový návrh a plán dozná zásadní změnu. "V příštích týdnech nechá město změnu územního plánu patřičně upravit a vyjmout z ní celou navrženou změnu v blízkosti biokoridoru Hloučela v lokalitě nedaleko Nemocnice (Trávníky). To umožní, aby další opatření mohla být schválena a územní plán se v jiných částech města skutečně modifikoval," uvedl po zastupitelstvu František Jura.

Opozice a veřejnost hodlá být stále ve střehu. "Vnímám to tak, že jsme přispěli k tomu, aby se včas zabránilo nějakým pozdějším právním sporům. Věřím, že upravená verze další změny ÚP už bude v pořádku. Byla bych ráda, kdybych se mohla za dvacet let podívat svým dětem do očí," poznamenala tehdy právnička Alena Hálková, která se proti navrhované změně vyslovila i před zastupiteli města Prostějova.

"Je to důkaz, že občanská společnost má svůj význam a dění na prostějovské radnici je nutné pečlivě sledovat a hlídat," uzavřela úterní dění například Hana Naiclerová, poslankyně Parlamentu ČR.

Slovo reportéra: Proč právě Hloučela? Biokoridor Hloučela

Biokoridor Hloučela je jediným a unikátním souvislým pásem zeleně přímo v centru města. Pro obyvatele Prostějova je přirozenou volbou krátkých i delších procházek do přírody. Jeho význam a důležitost umocnila nedávná covidová pandemie. Cyklostezky a pěšiny ve stínu stromů, podél vodního toku v délce několika kilometrů lákaly denně k návštěvě tisícovky obyvatel města.

O tom, jak je zasahování do biokoridoru citlivým tématem, se v posledním roce přesvědčilo i vedení města. Vlna odporu a nevole týkající se navrhované V. změny v podobě protestního průvodu, petice zaujala i celostátní média a nakonec vedla ke stažení inkriminovaného bodu z jednání zastupitelstva.

Rozšiřování a údržba biokoridoru, tak bude v nejbližších letech ostře sledovaným tématem, který bude rezonovat celým městem. Případné povolování bytové výstavby v těsné blízkosti říčky Hloučely, se tak může stát pomyslnou miskou na komunálních volebních vahách.

Pohled do historie

Biokoridor Hloučela vznikl uměle na počátku 20. století. S nápadem osázet břehy říčky přišel profesor Rudolf Wolf a společně se studenty začal s výsadbou dřevin. Biokoridor Hloučela je souvislým pásem zeleně táhnoucím se od výpusti plumlovské přehrady až k soutoku s říčkou Romží. Od roku 1966 je ve správě města Prostějov.

Na březích Hloučely rostou prakticky všechny druhy listnatých dřevin, menší zastoupení mají jehličnany. Rozmanitá je skladba v biokoridoru žijícího ptactva, své útočiště zde našli například ledňáčci nebo volavky.

Příměstskou odpočinkovou zónou provádí veřejnost i naučná stezka, která začíná od Olomoucké ulice a její čtyřkilometrovou trasu lemují informační tabule s popisem rostlin, ptáků, ryb a zvěře, které se v lokalitě vyskytují. O biokoridor se z velké části starají ochránci přírody z Regionálního sdružení ČSOP Iris.