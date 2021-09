Měsíc před sněmovními volbami se tak opakuje scéna podobná té z prezidentských voleb, při kterých sympatizanti Miloše Zemana krátce před druhým kolem hlasování oblepili republiku podobiznou prezidenta s heslem „stop migrantům a Drahošovi“.

Že nyní Babiš ostří rétoriku a hraje na protimigrační notu, odborníky nepřekvapuje. Podle politologa Jana Kubáčka je to promyšlený krok. „Je to snaha stáhnout voliče SPD. Ta se nachází v situaci, kdy už nemá ohledně migrace kam přitlačit a potřebovala by najít nové téma, kterým by rozšířila své voličské jádro,“ vysvětluje politolog.

„Tím, že ANO téma migrace zvedlo, může některé její dosavadní voliče oslovit i další program,“ dodává politolog. Zároveň tím dostává vládnoucí strana do kleští ostatní strany, zejména Piráty, které provokuje k deklarování jasných postojů. Pravděpodobně benevolentnějších, než jsou postoje Hnutí ANO.

Andrej Babiš protimigrační rétoriku v minulých dnech potvrdil i na veřejném shromáždění v Ústí nad Labem. „Dokud budu premiérem, nikdy nepřijmeme ani jednoho ilegálního migranta,“ prohlásil při představování volebního programu.

Obavy z návratu Tálibánu

Téma migrace začali lidé opět vnímat zejména v souvislosti s převratem v Afghánistánu a obavách, že návrat Tálibánu spustí další migrační vlnu do Evropy. Dá se očekávat, že téma proto politici neopustí ani po volbách. „Zároveň ale všichni zmírní rétoriku, která je teď vysloveně provokativní, cíleně hraniční a budou chtít přenést na mandát v Evropské unii,“ odhaduje Kubáček.

Opravdu tvrdé postoje, jako je používání zbraní nebo topení migrantských člunů, od českých politiků čekat nemáme. „Budou pravděpodobně prosazovat řešení jako je posílení vnějších hranic, pomoc v místě problému a podobně,“ dodává Kubáček.

Například podle červencového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) Češi řeší před volbami hlavně domácí problémy. „Nejnaléhavějším problémem je stav veřejných financí, kdy 56 procent dotázaných jeho řešení považuje za velmi naléhavé. Následuje zdravotnictví a pandemie COVID, které považuje na naléhavé 55 procent,“ popisuje Milan Tuček z CVVM. „Zcela propadlo přistěhovalectví s 33 procenty, které bylo v roce 2016 na prvním místě s 72 procentní mírou naléhavosti,“ dodává Milan Tuček.

Migranti v Česku? Hlavně Ukrajinci



Počty záchytů nelegálních migrantů meziročně stouply, a to především u lidí ze zemí bývalého východního bloku. Potvrzuje to zpráva ministerstva vnitra o migraci za II. čtvrtletí roku 2021. „V prvním pololetí 2021 bylo na území České republiky zjištěno celkem 5 430 osob při nelegální migraci.



V porovnání se stejným obdobím roku 2020 došlo k významnému zvýšení počtu, a to o 234 procent,“ stojí ve zprávě. Nejvíce nelegálních migrantů pocházelo z Ukrajiny, více než tři tisíce. Téměř osm set pak bylo Moldavanů. Třetí nejpočetnější skupinou, 364 osob jsou Afghánci.



Ze statistik ale zároveň vyplývá, že Afgánci nemínili v Česku setrvat, 354 z nich bylo zadrženo během tranzitu do jiné země. To se týkalo i 50 zadržených Maročanů, jednatřiceti Syřanů, sedmnáct lidí původem z Alžíru a patnácti Pákistánců.