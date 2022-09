Hana Naiclerová Hana Naiclerová, Poslankyně parlamentu ČRZdroj: archiv Hany Naiclerové, se svolením

poslankyně PČR

Pátá změna územního plánu by měla jít celá ihned do koše. Připomínám, že Hloučela nebyla jediný problematický bod, a je dobře že od tohoto plánu radniční koalice aspoň naoko ustoupila. Problémů je v páté změně víc, zejména redefinice obytných ploch v celém městě. Zkrátka pokud jde o podobu územního plánu, není dobojováno.

A jak by měla vypadat nová část Hloučely za nemocnicí? Jako ostrůvek zeleně kolem velkého sídliště, kam se lidé budou moci chodit rekreovat. Kde bude prostor pro venčení psů i pro pikniky. Kde budou zajímavé rostlinné druhy po konzultaci s ekology a krajináři. Kde budou vodní prvky. Těším se na to a doufám, že město bude postupovat koncepčně a s odborníky.