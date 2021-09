Imperialisticky kazit ruské jméno? Neexistuje!

Do první třídy jsem šla jen pár let před Sametovou revolucí. Ale to soudružka učitelka nemohla tušit, a tak pilně dohlížela na své žáčky v duchu komunistickém, a samozřejmě značně proruském.

Nataša Budačová | Foto: se svolením Nataši Budačové