Doma může vyvolat nebo zhoršit příznaky astmatu například tabákový kouř, pyl, plísně, prach, srst domácích mazlíčků i škodlivé plyny. Právě jednoduchá prevence těchto běžných faktorů v každodenním životě by mohla lépe kontrolovat průběh nepříjemného dýchacího onemocnění.

V minulosti se faktory, které komplikují průběh astmatu, zabývala již velká řádka vědců, a proto se tým australských odborníků rozhodl sesbírat veškerá tamní dostupná data, analyzovat je a učinit z nich co nejjasnější výstupy. Ty publikovali v odborném časopise The Conversation. Zkoumali celkem 56 studií, které zahrnovaly 137 840 lidí žijících v Austrálii. Souhrnná data potvrzují jednu jasnou věc, pasivní kouření, syntetické lůžkoviny a plynové topení v domácnostech jsou významnými spouštěcími faktory příznaků astmatu.

Pobyt v blízkosti kuřáků, například doma nebo na pracovišti, je nejčastěji zmiňovanou proměnnou, kterou lidé s astmatem ve výzkumech popisovali. Vdechování kouře narušuje normální vývoj plic i imunitního systému a způsobuje podráždění cest dýchacích. To může vést k projevům příznaků astmatu a taky k dalším plicním onemocněním. V Austrálii jsou hlavními zdroji pasivního kouření rodiče nebo jiný člen domácnosti a také kolegové na pracovišti. Hlavními oběťmi pasivního kouření byly ve výzkumech děti, jejichž rodiče doma pravidelně kouřili.

Druhým nejčastěji uváděným spouštěčem v domácnostech byly lůžkoviny z nepřirozených materiálů, jako jsou mikrovlákna, nylon nebo akrylová vlákna. Syntetické ložní prádlo má totiž vyšší hladiny alergenů než ložní prádlo z peří a snadněji zachycuje roztoče z prachu a srsti domácích mazlíčků. Pevnější struktura péřových polštářů a přikrývek totiž tvoří pomyslnou ochrannou bariéru pro alergeny, které dráždí dýchací cesty.

Na třetím místě mezi spouštěči skončily plynové ohřívače, které mohou vylučovat oxid dusičitý, jenž často dráždí dýchací cesty a vyvolává příznaky astmatu. Odborníci proto lidem, kteří dýchacími potížemi trpí, doporučují zbavit se těchto typů vytápěcích zařízení.

