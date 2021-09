Co vědce překvapilo byla zejména velikost dinosaura, který by měl být dvakrát delší a více než pětinásobně těžší než jeho současník ze stejného ekosystému, dominantní masožravý predátor, tyranosaurus. Kus jeho čelisti byl nalezen na poušti Kyzylkum v Uzbekistánu v osmdesátých letech. Vědci kost objevili v uzbeckém muzeu až v roce 2019.

Částečná čelist U. uzbekistanensis stačí k tomu, aby naznačila, že šlo o carcharodontosaura či dinosaura s tzv. žraločími zuby. Tito masožravci byli podle serveru Science Alert „bratranci“ a konkurenti tyranosaurů, jejichž nejznámějším druhem je tyranosaurus rex.

Obě skupiny dinosaurů si byly podobné. Carcharodontosauři však byli štíhlejší a lehčí postavy, než mohutní tyranosauři, uvedla spoluautorka studie Darla Zelenitská, docentka paleobiologie na univerzitě v Calgary.

