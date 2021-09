Kytice tým objevil před několika týdny. Počet květin se v každé z nich liší, jedna jich má čtyřicet, druhá dokonce šedesát. Archeologové také našli stopy po velkém ohni v podobě četných kusů spáleného dřeva, a to na témže místě, kde se našly i kytice. Zdá se tedy, že lidé nejdříve položili kytice na zem, poté je zasypali dřívím, a to pak zapálili. Samo množství dřeva mohlo zabránit tomu, aby plameny strávily i květy.

Podle vyjádření Gómeze-Cháveze pro odborný titul Live Science představovaly kytice pravděpodobně součást rituálů spojených právě s plodností, které domorodí obyvatelé v tunelu prováděli. Tým nyní doufá, že se mu podaří určit, jaké květiny byly do kytic svázány, což by mohlo napovědět více také o povaze zmíněných rituálů.

