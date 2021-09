Co je tzv. Uncanny valley? - jde o oblast na pomyslném grafu závislosti polarity lidských emocí při vnímání humanoidního robota podle jejich podobnosti s člověkem (antropomorfismus) - míra pozitivních emocí při vnímáni postupně lépe a lépe antropomorfizované bytosti z počátku stoupá, od určité míry podobnosti s člověkem pak emoce klesají až k negativním emocím - tento interval, kdy člověk humanoida vnímá odpudivě, se nazývá uncanny valley, tedy tísnivé údolí - následně však dochází před dokonalou antropomorfizací k vyhoupnutí pozitivních emocí k maximu - teorii vytvořil v 70. letech japonský robotik Masahiro Mori v odkazu na esej Sigmunda Freuda Cosi tísnivého, jiní robotici ji však zpochybnili.

Může to ale ovlivnit design budoucích – více interaktivních a modernějších – robotů, tvrdí vědci. „Roboti budou stále častější součástí našich každodenních životů,“ uvedla Wykowská. „Proto je tak důležité, abychom kromě technologických aspektů robotů pochopili i lidskou stránku interakce mezi lidmi a roboty…jak lidský mozek zpracovává behaviorální signály, které roboti vysílají,“ uzavřela.

Těsně před srážkou byla hra pozastavena a účastníci byli požádáni, aby pohlédli na robota. Ten lidskému soupeři buď pohleděl přímo do očí, nebo se podíval jinam. Následně se účastníci experimentu museli rozhodnout, zda nechají auto narazit, či strhnou řízení na stranu.

Každý účastník se s robotem utkal ve strategické hře modelující konflikt jménem Hra na kuře (anglicky Game of chicken) na horizontální počítačové obrazovce. Na ní hra simulovala frontální srážku dvou vozidel.

V rámci nového výzkumu uspořádali vědci z Itálie experiment, při kterém hráli lidé proti robotovi hru. V případě, že se robot v průběhu hry na lidského oponenta podíval, změnilo to lidské chování a strategii hry. Tato změna byla možná rozeznat během experimentu v měření nervové aktivity zaznamenané elektroencefalografií.

