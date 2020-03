Vláda České republiky od pátku 13. března zakázala veškeré akce s účastí nad třicet osob. Zákaz se vztahuje i na stravovací zařízení, sportoviště a veškerá zábavní zařízení - a to až do odvolání. Zákaz se nevztahuje na schůze veřejných orgánů.

Zakazuje se také přítomnost veřejnosti v provozovnách služeb jako jsou hudební a společenské kluby, sportoviště, posilovny, přírodní i umělá koupaliště či veřejné knihovny a galerie.





DŮLEŽITÉ KONTAKTY

- Číslo na Krajskou hygienickou stanici Olomouckého kraje: 585 719 719. V provozu do odvolání každý den od 8.00 do 15.00.

- Číslo na celostátní nonstop infolinku: 724 810 106 nebo 725 191 367

- Telefonický kontakt na pracoviště protiepidemického odboru: Okres Prostějov: 582 305 760, klapka 765, 767, 768

- Telefonický kontakt na Nemocnici Prostějov: 582 315 342 (pondělí - pátek od 7.00 - 15.30), pohotovostní linka nonstop: 582 315 548

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

ZRUŠENÉ AKCE

KULTURNÍ:

- divadelní představení a koncerty zrušeny do odvolání (Městské divadlo v Prostějově) , vstupné zatím divadlo vracet nebude - jedná o náhradních termínech

, vstupné zatím divadlo vracet nebude - jedná o náhradních termínech - výstavy a stálé expozice (Muzeum a galerie v Prostějově ) - uzavřeny všechny budovy muzea (galerii Špalíček i Hvězdárnu)

uzavřeny všechny budovy muzea (galerii Špalíček i Hvězdárnu) - přednášky, vědomostní kvízy, výstavy, virtuální univerzita 3. věku a další ( Městská knihovna Prostějov) - akce zrušeny až do odvolání

- akce zrušeny až do odvolání - projekce filmů, přednášky, workshopy (kino Metro 70, Prostějov) - peníze ze zakoupeného vstupného budou vráceny na pokladně kina ve všední dny od 17 do 19 hodin, více informací na: http://www.metro70.cz/page/10132/aktuality

- peníze ze zakoupeného vstupného budou vráceny na pokladně kina ve všední dny od 17 do 19 hodin, více informací na: http://www.metro70.cz/page/10132/aktuality - koncerty a divadelní vystoupení - Václav Neckář, Katapult, Štístko a Poupěnka (Společenský dům, Prostějov) - vstupenky zůstavají v platnosti, hledají se nové termíny, více informací na tel. 777770651, náhradní termín koncertu Katapult stanoven na 25. dubna

- vstupenky zůstavají v platnosti, hledají se nové termíny, více informací na tel. 777770651, náhradní termín koncertu Katapult stanoven na 25. dubna - projekce, přednášky, představení pro školky a školy (Kulturní klub DUHA, Prostějov) - zrušeno do odvolání

SPOLEČENSKÉ:



- Dětský karneval (Multikulturním centrum Mozaika v Prostějově) - měl se konat ve čtvrtek 12. března

- měl se konat ve čtvrtek 12. března - Přednášky, kroužky a poskytování informací pro badatele přerušeny - (Lidová hvězdárna v Kolářových sadech, Prostějov)

- Chovatelská přehlídka zvěře (Kulturní dům v Žárovicích) - mělo se konat v sobotu a neděli 14.-15. března

mělo se konat v sobotu a neděli 14.-15. března - Víceměřická gořalka (Domov u rybníka, Víceměřice) - mělo se konat v sobotu 14. března

mělo se konat v sobotu 14. března - Setkání seniorů (Smržice) - mělo se konat v neděli 15. března

mělo se konat v neděli 15. března - Bazárek oblečení (TJ Sokol Prostějov) - mělo se konat v neděli 15. března

- mělo se konat v neděli 15. března - Velikonoční keramika (Sportcentrum DDM, Prostějov) - mělo se konat v pátek 20. března, přesunuto na 17. 4. a glazování na 24. 4.

- mělo se konat v pátek 20. března, přesunuto na 17. 4. a glazování na 24. 4. - Vynášení smrtky (náměstí T. G. Masaryka v Prostějově)

- Svatby (kostely, radnice) - se ruší, pokud přesahuje počer svatebčanů počet 100 osob

SPORTOVNÍ:

- Běžecký závod - Alojzovské kopce (Alojzov - hřiště) , více informací u pana Libora Vysloužila, tel. 728 321 554, mail: libor@vyslouzilovi.cz

, více informací u pana Libora Vysloužila, tel. 728 321 554, mail: libor@vyslouzilovi.cz - Slavnostní otevření haly (Vrbátky) - mělo se konat v sobotu 14. března

mělo se konat v sobotu 14. března - Sportcetrum DDM - uzavřeno až do odvolání

- uzavřeno až do odvolání - Plavání pro veřejnost (Městské lázně v Prostějově) - až do odvolání

- až do odvolání - Hokejové zápasy a bruslení pro veřejnost (Zimní stadion v Prostějově) - až do odvolání

POVOLENÉ AKCE

Vzhledem k aktuálnímu vývoji a vyhlášení nouzového stavu se i menší akce ruší.

ÚŘADY, MATEŘSKÉ ŠKOLKY

Magistrát města Prostějova

Adresa: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Telefon: 582 329 111

E-mail: posta@prostejov.eu

Úřední hodiny omezeny:

Nová otevírací doba - Pondělí a středa - 8:00 - 17:00





Magistrát žádá veřejnost, aby, pokud je to možné, využila pro komunikaci s úřadem prioritně elektronickou formu, například datovou schránku nebo elektronické platby. Preventivní opatření Prostějov zavádí kvůli omezení přímého styku s veřejností a minimalizaci možného přenosu nového koronaviru.

Mateřská školka ve Ptení - provoz zrušen do 22. března

"S PLATNOSTÍ OD 11.3.2020 DO 20.3.2020 PŘERUŠUJEME PO PROJEDNÁNÍ SE ZŘIZOVATELEM PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY Z DŮVODU NEPŘÍZNIVÉHO VÝVOJE EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE VE VÝSKYTU ONEMOCNĚNÍ COVID-19."

"KDO POTŘEBUJE ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ, JE MOŽNÉ VYZVEDNOUT SI JI VE ŠKOLE 11.3.2020 V DOBĚ OD 8:00 - 17:00, NEBO JINDY DLE TEL. DOMLUVY."





Mětský úřad v Kostelci na Hané - úřední hodiny zrušeny až do odvolání

Veřejnost může kontaktovat zaměstnance městského úřadu elektronicky e-mailem na mestskyurad@kostelecnh.cz, datovou schránkou nebo telefonicky na čísle: 582 373 203. Dokumenty k vyřízení lze zanechat případně v poštovní schránce u vchodu do radnice.





Městský úřad v Němčicích nad Hanou - omezený provoz

V případě, že se bude jednat o nezbytnou návštěvu, bude úřad otevřen pouze v úřední dny, a to pondělí a středa v době od 8:00 do 16:00 hodin (polední pauza 11:30-12:30). Mimo úřední dny pouze po telefonickém objednání s příslušným referentem. Toto opatření je zavedeno s účinností od 16.03.2020 do odvolání.

Kontakty na němčický Městský úřad:

Telefon: 582 302 311, e-mail: podatelna@nemcicenh.cz





Jak zabavit děti:

TIPY NA VÝLETY

Vzhůru na Ochozkou kyselku

Kdy: po celý rok

Kde: Dva kilometry od obce Ochoz

Za kolik: zdarma

Kde: Dva kilometry od obce Ochoz Za kolik: zdarma Proč přijít: Máte rádi nenáročné výlety s pohodovým zakončením? Pak zkuste vyrazit na Ochozsku kyselku. Z pramene si můžete načepovat výbornou minerálku a u altánku opéct špekáčky.



Vydejte se na rozhlednu Kopaninka

Kdy: denně

Kde: nad vesničkou Repechy na Drahanské vrchovině

Za kolik: 20 korun, klíče k dispozici v blízkém penzionu Lada

Za kolik: 20 korun, klíče k dispozici v blízkém penzionu Lada Proč přijít: Rádi se kocháte výhledy do krajiny? Pak zavítejte na rozhlednu Kopaninka nad Repechami, která k takovým krásným výhledům přímo láká. Když je příznivé, tak na severní straně je krásně vidět Kralický Sněžník, Praděd v rozsáhlých partiích Jeseníků či zaoblené Hostýnské vrchy. Na jižní straně můžeme spatřit chladící věže Dukovan.

Cyklovýlet z Prostějova až k jeskyním v Moravském krasu

Kdy: denně

Kde – popis trasy: Prostějov - Mostkovice – Plumlov - Soběsuky – Hamry - zřícenina Ježova hradu - Repešský žleb - rozhledna Kopaninka - Niva – Sloup - Sloupsko-šošůvské jeskyně

Za kolik: zdarma

Za kolik: zdarma Proč přijít: Jaro je pomalu ale jistě tady. Sluníčko a teplo vytahuje ven kvetoucí pampelišky i fialky, prostě ideální doba na to vyrazit po zimě na pořádný cyklovýlet s celou rodinou. Vyrazit můžete z Prostějova okolo malebného plumlovského zámku a přehrady, rozhledny Kopaninka až k Sloupsko-šošůvským jeskyním v Moravském krasu.



Dobývejte rozvaliny středověkého Ježova hradu u Vícova

Kdy: denně

Kde: rozvaliny hradu se nacházejí nad říčkou Oklukou ve Vojenském újezdu Březina

Za kolik: zdarma

Za kolik: zdarma Proč přijít: Nejsnadněji se k hradu z poloviny 13. století dostanete z Hamer po cyklostrase Repešským žlebem, když u prvního turistického přístřešku na trase odbočíte vpravo a pak se asi po půl kilometru dáte vlevo do prudkého kopce.

OTEVÍRACÍ DOBY OBCHODŮ

Otevírací doby obchodů v Prostějově beze změn:

Tesco, Konečná 25 - denně (6.00-22.00)

Albert, Plumlovská 456 - denně (7.00-22.00)

DOPRAVA (OMEZENÍ MHD)

V souvislosti s uzavřením škol přistoupil Olomoucký kraj k dočasnému omezení některých autobusových linek. Ty od pátku 13. března přejdou do režimu jarních prázdnin - nebudou vypravovány spoje, které obvykle sváží děti do škol a zpět. Jedná se také o omezení vlaků.

„Informace o aktuálních jízdních řádech najdou cestující na webu CESTUJOK.CZ nebo IDSOK.CZ, případně si mohou zavolat na infolinku 588 88 77 88,“ dodala Kateřina Suchánková, ředitelka KIDSOK.

Provoz MHD v Prostějově bude bez omezení.

Provozovatel městské a příměstské dopravy FTL Prostějov, a.s. zahajuje dle rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ( KIDSOK ) prázdninový provoz na příměstských linkách v době od 13.3. do 3.4.2020 .

JAK DODRŽOVAT HYGIENU