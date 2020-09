KDY: středa 9. září od 7.55

KDE: Lipová Seč, Pohodlí, Ptení

ZA KOLIK: vstup volný

Během procházky objevíte řadu studánek, tůní i skal. Ráno odjezd autobusem z Prostějova v 7.55 ze stanoviště č. 10 do zastávky Lipová/Seč. Návrat do Prostějova autobusem ze Ptení do 13.30. Délka trasy okolo 8 kilometrů.