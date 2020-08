KDY: úterý 11. srpna od 9.30

KDE: Hvozd

ZA KOLIK: vstup volný

Ráno společný odjezd autobusem z Prostějova do Hvozdu (s přestupem v Konici) v 9:30 (stanoviště č. 1). Trasa je dlouhá asi pět kilometrů a je vhodná pro sportovní kočárky. Návrat do Prostějova do 15:10.