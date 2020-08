KDY: středa 19. srpna od 8.15

KDE: Boskovice

ZA KOLIK: vstup volný

Navštívíte zde například arboretum Šmelcovna i část naučné stezky Doubravský okruh, projdete se po hrázi vodní nádrže Boskovice, nahlédnete do westernového městečka i na náměstí s historickými budovami i nádvoří zámku.

Zájemci mohou vystoupat na Boskovický hrad. Společný odjezd autobusem z Prostějova do Boskovic/Podlesí v 8.15 ze stanoviště č. 11). Návrat do Prostějova do 16.45.