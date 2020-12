KDY: středa 9. prosince od 7.45

KDE: sraz na hl. nádraží v Prostějově/ Cakov

ZA KOLIK: zdarma

Dojdete až ke Svaté vodě u Cakova, kde stojí také kaplička s venkovní galerií obrázků místního malíře. Ráno sraz v 7.45 na hl. nádraží v Prostějově, odtud společný odjezd v 8.02 do Náměště na Hané.

V Náměšti přesednete na autobus do Nových Dvorů. Odtud se vydáte až ke Svaté vodě a dále pak k prameni Baběnce. Odtud se lesy nad Terezským údolím dostanete zpět do Náměště. Z Náměště pak návrat vlakem zpět do Prostějova do 14 hodin Délka trasy asi 7 kilometrů.