KDY: středa 29. července od 7.45

KDE: Slatinice/Ludéřov/Velký Kosíř (nebo v obchůdku Filemon & Baucis na nám. TGM. Jízdné vlakem ČD a vstupné si hradí každý sám)

ZA KOLIK: vstupné do Barokní sýpky 50 korun + jízdné na vlak

Ve středu v 7.45 sraz zájemců na hlavním nádraží v Prostějově, odtud vlakem do Slatinic, odkud se vydáte vláčkem až na vrchol Velkého Kosíře. Cestou vás čeká zastávka v Barokní sýpce v Ludéřově (vstup 50 korun).



"Během jízdy nás čeká několik krátkých zastavení u zajímavostí kosířské přírody. Na vrcholu Kosíře bude asi hodinová přestávka, pak se vláčkem vracíme do lázní Slatinice, kde mohou zájemci navštívit areál lázní. Nakonec nás vláček doveze do Slatinic na nádraží k vlaku do Prostějova."

Akce je určená seniorům 60+. Nutné rezervovat místo v kanceláři Ekocentra (Husovo náměstí 1159, Prostějov) v úterý nebo ve čtvrtek nebo v obchůdku Filemon & Baucis na náměsté T. G. M.



Návrat do Prostějova do 16 hodin. Jízdné vlakem ČD a vstupné si hradí každý sám.