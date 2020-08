KDY: středa 2. září od 7.55

KDE: Buková, Protivanov, Skalky

ZA KOLIK: vstup volný

Pokusíte se najít pramen Luhy a partyzánskou chatu i památnou jedli a dvě chráněná území (Skály a U Žlíbku).

Ráno odjezd z Prostějova do zastávky Buková v 7.55 ze stanoviště číslo 10. Délka trasy okolo 8 kilometrů. Návrat zpět do Prostějova do 13.40 hodin.