KDY: kdykoliv

KDE: Rozstání

ZA KOLIK: zdarma

Jeden takový můžete vidět v Rozstání. Mlýn je holandského typu a byl postaven roku 1874 a aktivně sloužil až do 20. let 20. století. Nový majitel však mlýn necitlivě vměstnal do komplexu penzionu.

