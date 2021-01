Vzhledem ke zpřísňujícím se protiepidemickým opatřením, je nově omezen počet míst k sezení v kostelích. V praxi to znamená, že bohoslužeb se bude moci zúčastnit jenom takový počet účastníků, který odpovídá 20 procentům míst k sezení v daném kostele. Na to zareagoval velmi dobře prostějovský kostel Povýšení sv. Kříže, který rozdává věřícím vstupenky na daný čas bohoslužby. Mše svaté se tak může zúčastnit fyzicky jen ten, kdo má vstupenku, v případě volných míst ji dostane u vstupu. Vstupenky se rozdávají po každé mši svaté a orientační zbývající počty naleznete ZDE.

ezoufejte, pokud se k volným vstupenkám nemůžete dostat. Bohoslužby můžete z kostela Povýšení sv. Kříže sledovat denně také on-line přes kanál YouTube. Více se dozvíte na webu farnosti ZDE.

Pořad bohoslužeb ve farním kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově:

24. prosince

14:00 – mše svatá – vstupenky

16:00 – mše svatá – vstupenky

21:00 – mše svatá – vstupenky

24:00 – bohoslužby slova, bez vstupenky, při naplnění povolené kapacity nebudou další lidé vpuštěni.

25. prosince

7:30 – mše svatá – vstupenky

9:00 – mše svatá – vstupenky

10:30 – mše svatá – vstupenky

18:30 – mše svatá – vstupenky

26. prosince

7:30 – mše svatá (vstupenky se zatím nerozdávají)

9:00 – mše svatá (vstupenky se zatím nerozdávají)

10:30 – mše svatá (vstupenky se zatím nerozdávají)

kostel svatých Cyrila a Metoděje

24. prosince

16:00 – mše svatá – vstupenky

Štěpánské plavání

KDY: sobota 26. prosince od 13 hodin

KDE: Velká Bystřice



Vyrazte odložit vánoční kila a udělat něco pro své zdraví, tentokrát ne na čerstvém vzduchu, ale ve studené vodě. Anebo jen vyrazte ven na zajímavou akci. Na Štěpána si totiž dají na přehradě sraz bystřičtí otužilci. Přijďte se zúčastnit nebo plavce podpořit. Začátek je plánován na 13 hodin na přehradě ve Velké Bystřici.

Vánoční atmosféra na hradním nádvoří

KDY: do soboty 26. prosince

KDE: dolní nádvoří hradu Šternberk

ZA KOLIK: zdarma



Státní hrad Šternberk byl v období adventu vždy velmi aktivní a pro své návštěvníky připravoval mnoho zajímavých akcí. Tuto tradici nechce zcela přerušit ani v tomto roce. Hrad je sice od pátku 18. prosince opět uzavřen, vypravit se ale můžete alespoň na dolní nádvoří, které je slavnostně vyzdobeno. Uvidíte originální dřevěný betlém v životní velikosti, nechybí vánoční stromečky ani koledy. Nádvoří je přístupné denně do soboty 26. prosince vždy od 10 do 16 hodin. Pokud budete mít cestu kolem, zastavte se kdykoliv v uvedeném období načerpat vánoční náladu!

Procházkou za slunečními hodinami

KDY: kdykoliv

KDE: Lipník nad Bečvou na Přerovsku

ZA KOLIK: zdarma



Ozdobu starobylého města Lipníku nad Bečvou jsou sluneční hodiny, které jsou nejvíce obdivované, lze vidět na zvonici, druhé jsou umístěny blízko centra na jednom domě, třetí jsou na fasádě dvorní části kláštera, kde není povolen přístup. Předměty osvětlené sluncem vrhají stín, jehož směr a délka se během dne i roku mění. Příčinou těchto změn je to, že Země vykonává dva základní pohyby. Sluneční hodiny ukazují pravý sluneční čas místního poledníku. V současné době byl zaveden pásmový čas po 15 stupních / u nás středoevropský čas /. Tento patnáctý poledník prochází Jindřichovým Hradcem a podle tohoto poledníku se počítá čas pro téměř celou Evropu. V České republice lze vidět několik tisíc slunečních hodin jako dominantu zahrad nebo dekoraci domů a různých budov v mnoha městech. V Lipníku se nachází troje sluneční hodiny. Jsou to jedny z nejstarších časoměrných přístrojů, které umožňovaly měřit čas podle polohy slunce na denní obloze. Čas se na nich odečítá podle polohy stínu vrženého ukazatelem na stupnici nakreslené na číselníku. Dnes mají hodiny funkci spíše dekorativní.

Objevte zaniklou rozhlednu

KDY: kdykoliv

KDE: Potštát na Hranicku

ZA KOLIK: zdarma



Využijte vánočních svátků a vyrazte do přírody. Tentokrát se můžete vydat za jednou ze zaniklých staveb. Asi v polovině žluté turistické trasy mezi Boňkovem a Potštátem, tou která vede přes zříceninu Puchart, narazíte u lesní cesty na poněkud záhadnou stavbu. Jedná se o zbytek či základ bývalé rozhledny, kterou si zde nechal postavit Zikmund Desfours-Walderode, majitel potštátského panství. Jednalo se o kovovou konstrukci o výšce 28 metrů. Čtyřboká rozhledna měla kruhový ochoz. Spíš než rozhledna by se mělo používat označení pozorovatelna.

Naučná stezka Předmostím až do pravěku

KDY: kdykoliv

KDE: Přerov-Předmostí

ZA KOLIK: zdarma



Pokud se chystáte využít volna během vánočních svátků a jste milovníci pradávné historie, tak zamiřte do Přerova. Najdete tady totiž významnou archeologickou lokalitu Předmostí, kterou vede zajímavá vlastivědná stezka. Naučná stezka Předmostím až do pravěku je dlouhá něco málo přes 8 kilometrů a na trase má devět zastavení.Návštěvníci si tady prohlédnou plastiku Sonda do pravěku a seznámí se s novodobou historií Předmostí, podívají se k Památníku lovců mamutů a zastaví se na dětském hřišti s "bludným" balvanem, vystoupají na Hradisko a odpočinou si u mamuta Toma, sochy zasazené v jenom z nejhezčích přírodních zákoutí Přerova. Před návratem zpátky do Předmostí se ještě mohou pokochat hezkými výhledy z nejvyššího bodu trasy, Čekyňského kopce. Naučná stezka začíná na sídlišti v Předmostí asi 50 metrů od hřbitova, kde jsou k dispozici jak parkoviště, tak zastávka autobusu pro ty, kteří nemají vlastní dopravu. Trasa je značená modře a je nenáročná, a tak ji zvládnou i rodiny s dětmi.

A co nabízí sousední kraje?

Zlínský kraj

Na rozhlednu Velký Javorník

KDY: kdykoliv

KDE: Velký Javorník, vydat se můžete z Veřovic i Frenštátu pod Radhoštěm

ZA KOLIK: zdarma



Právě přes vánoční svátky můžete podniknout spolu s rodinou výlet do přírody, třeba na rozhlednu Velký Javorník. Výhledy, které se vám naskytnou z téměř 26 metrů vysoké rozhledny otevřené veřejnosti v srpnu 2013, budou stát rozhodně za to. Ještě aby ne, když se rozhledna nachází v nadmořské výšce 918 metrů. Vychutnejte si úžasné výhledy na Frenštátskou brázdu, masiv předních hor Beskyd i Lysou horu, Štramberk, Veřovické vrchy a pokud vám bude počasí přát, dá se dohlédnout až na Malou a Velkou Fatru, Roháče či Belanské Tatry. Na vrchol kopce Velkého Javorníka a stejnojmenné rozhledny se můžete vydat po turistických trasách z Frenštátu pod Radhoštěm, z Rožnova pod Radhoštěm či z obce Veřovice. Rozhledna je otevřená celoročně.

K Pulčínským skalám a dál

KDY: kdykoliv

KDE: start z Pulčína

ZA KOLIK: zdarma



Podnikněte výlet za nádhernými výhledy do krajiny. Vyrazte do Pulčínských skal i k zřícenině Pulčínského hradu. Trasu začnete po červené turistické značce z Pulčína až k rozcestí Pulčínské skály, odtud pokračujte po modré přes rozcestí Vyhlídka až na vrchol Hradisko. Během výšlapu se můžete zastavit u zříceniny Pulčínského hradu, který byl zbudován na konci 13. století. Trasa má okolo 5 kilometrů.

Na rozhlednu Zdenička za krásnými výhledy

KDY: celoročně

KDE: Těšánky (místní část Zdounek) na Kroměřížsku

ZA KOLIK: zdarma



Výlet na patnáctimetrovou dřevěnou rozhlednu Zdeničku nabízí krásný výhled na Chřiby, Hostýnské vrchy a Kroměříž. Leží v nejvyšším bodě rekreačního a jezdeckého areálu Gruntu Galatík v malé vesničce Těšánky u Zdounek. Rozhledna je za příznivého počasí volně přístupná. Rozhledna Zdenička byla otevřena 17. března 2012. Své jméno získala po mamince jednatele firmy Grunt Galatík paní Zdeňce Galatíkové, která s velkým zájmem stavbu rozhledny sledovala, ale zemřela před jejím dokončením. Rozhledna Zdenička se nachází na návrší obklopena pastvinami a vysázenými ovocnými sady. Sady s pastvinami se nachází nedaleko rekreačního dvora v obci Těšánky - Grunt Galatík.

Od sklárny za poznáním

KDY: kdykoliv

KDE: Květná na Uherskohradišťsku

ZA KOLIK: zdarma



Naučná stezka v oblasti pod nejvyšším vrcholem Bílých Karpat - Velkou Javořinou láká všechny, kteří se rádi pohybují v přírodě a zároveň se chtějí něco dozvědět. Začátek trasy je u sklárny Květná. Trasa je dlouhá přibližně 7 kilometrů a obsahuje 9 stanovišť s naučnými tabulemi. Je vhodná jak pro rodiče s malými dětmi, školáky, seniory i ostatní. Za příznivých podmínek ji lze absolvovat i na kole, běžkách či koních. Celý okruh nabízí návštěvníkům základní informace o životě zdejších lidí, ale především o okolní krajině a přírodě.

Štěpánská koleda – on-line koncert

KDY: sobota 26. prosince

KDE: on-line ZDE



Chybí vám vánoční koncerty? Nesmutněte a využijte alespoň možnosti pustit si některý on-line. A to třeba hned na druhý svátek vánoční, sv. Štěpána. Nechte prostoupit do vašich domovů nádherné vánoční melodie v podání cimbálové muziky Soláň, jejichž koncert z kostela sv. Anny v Dřevěném městečku budete moci sledovat ze záznamu zde. Odkaz na video bude na web brzy doplněn.

Vzhůru na rozhlednu Marušku

KDE: u Ski areálu Troják/ Hošťálková

ZA KOLIK:



Neseďte jen doma u pohádek a cukroví. Pořádně se oblečte a podnikněte výlet do přírody. Pokud milujete výhledy do krajiny, pak vyrazte třeba na rozhlednu Marušku, která se nachází u obce Hošťálková. Nejsnadněji se tam dostanete autem, které necháte na parkovišti u Ski areálu na Trojáku. Odtud půjdete pěšky po zpevněné silničce až přímo k 16 metrů vysoké rozhledně, která nabídne výhledy na Kelčský Javorník, Radhošť, Pustevny i Lysou horu Rozhledna je volně přístupná.

Moravskoslezský kraj

Vánoční koledy v obýváku

KDY: čtvrtek 24. prosince v 18.20 hodin

KDE: on-line na ČT2

ZA KOLIK: zdarma



Připravte si zpěvníky, Vánoční koledy v obýváku zazpívají na Štědrý den manželé Klusovi, sestry Geislerovy nebo Bára Poláková. Nejznámější české koledy jako Půjdem spolu do Betléma, Tichá noc, Nesem vám noviny nebo Narodil se Kristus Pán. Z pohodlí vlastního domova. Navíc za doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava a v podání známých umělců, kteří mezi zpěvem prozradí i něco z jejich vánočních tradic a zvyků. To jsou Vánoční koledy v obýváku, které na Štědrý večer odvysílá druhý program České televize v 18.20 hodin. Vedle zpívání si účinkující v několika vstupech zavzpomínají na své dětství v čase adventu a prozradí, jak tráví svátky dnes. „Většinou se jí hrachovka nebo čočková polévka. My ale jíme zelňačku. Hodně, hodně kyselou,“ prozrazuje ke štědrovečerní tabuli Štěpán Kozub z ostravského Divadla Mír. Herečka a zpěvačka Bára Poláková doplňuje: „S dětmi jsou každé Vánoce lepší a lepší, ale až jim bude čtrnáct let, tak to asi půjde zase dolů. Snažím se si to teď užívat, co nejvíce to jde.

Lyžování ve Ski areálu Bílá

KDY: od pátku 18. prosince

KDE: Bílá, Beskydy

ZA KOLIK: dle ceníku Ski areálu Bílá zde



Sjezdovky na Bílé čekají na milovníky lyžování. Během jízdy na lanovce a ve frontě je nezbytné mít roušku nebo jinou ochranu dýchacích cest. Lyžařům je doporučeno si koupit skipas on-line, aby se eliminovalo čekání ve frontách. Dětský zimní park na Bílé už je také v provozu. Instruktoři jsou dětem k dispozici denně od 9:00 do 16:00 hodin. Výuku je nezbytné rezervovat online na zde nebo na telefonu 725 222 111 či e-mailu info@nabile.cz. Užijte si aktivně strávený čas v Beskydech i vy.

Rekreační autobusové linky do Beskyd

KDY: kdykoliv

KDE: Beskydy

ZA KOLIK: dle ceníku dopravce



Rekreační linky, které umožňují převoz lyžařského vybavení, budou do Beskyd jezdit i o vánočních prázdninách. Vybrat si můžete ze dvou směrů, jeden vás zaveze přes Ostravici, Staré Hamry, Bílou do Velkých Karlovic, druhý pak až do vyhlášeného střediska na Pustevny. Jízdní řády autobusových linek až na Bílou naleznete zde, na Pustevny pak zde. Pokud hledáte tipy na lyžování v Beskydech, aktuální stav sjezdovek, tak vše najdete na webu www.lyzovanivbeskydech.cz.

Ráj dřevěných soch láká k návštěvě

KDY: kdykoliv

KDE: Biskupská zahrada, Ostravice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Venkovní galerie dřevěných soch je k vidění v Biskupské zahradě v Ostravici vedle obecního úřadu. Své výtvory zde vystavuje místní řezbář Luděk Vančura. Vedle vánočního stromu je k vidění i ručně vyřezávaný Betlém. Galerie pod širým nebem se průběžně rozšiřuje o nové postavy ze světa zvířat či pohádek. V roce 2020 překonal ostravický řezbář magickou metu a vytvořil přes 100 dřevěných soch a z daleka ještě nekončí. Expozice pod širým nebem bývá doplňována také o živá zvířata. Galerie je proto vyhledávaným cílem zejména pro rodiny s dětmi.

Vánoční Ostrava pohledem z Haldy Ema

KDY: kdykoliv

KDE: Ostrava

ZA KOLIK: zdarma



Na vrchol nejvyššího bodu v rámci Ostravy vede nová turistická stezka, která začíná u tramvajové zastávky na Černé louce za divadlem. Pokud se chcete připojit jinde, můžete na Sýkorově mostu, kde stezka dále pokračuje přes Hradní lávku kolem Slezskoostravského hradu a následně prudce stoupá ulicemi Slezské Ostravy. U odbočky na štěrkové silnici ulice Vlčkovy je už cíl na dosah. Stezku lemuje celkem 12 informačních panelů s popisem historických, přírodních i technických zajímavostí v okolí. Vybudována byla Klubem českých turistů, který ji pojmenoval po zakladateli české turistiky Adolfu Podroužkovi.