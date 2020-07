Naučné stezky u Běleckého mlýna

Vydejte se na výlet ideální pro rodiny s dětmi vstříc lesními cestami plnými informačních tabulí nad Běleckým mlýnem. Spolu s Ekocentrem Iris dojdete i k nejvýše položené pozorovatelně zvěře Habrky, navíc objevíte Perníkovou chaloupku a navštívíte i nově vybudovanou vodní nádrž. Cestou budou připraveny hravé úkoly. Vycházku zakončíte v restauraci Bělecký mlýn. Délka trasy okolo 6 kilometrů, trasa je vhodná pro kočárky.

Zdroj: Richard Benýšek

Prázdninové odpoledne se Srdíčkem

KDY: pátek 24. července 15.30

KDE: zámecký park a zahrada, Konice

ZA KOLIK: vstup volný



Užijte si spolu s dětmi zábavné páteční odpoledne a podvečer v areálu konického zámeckého parku. Těšit se můžete na Zpívánky strýčka Líčka, zvířátka ze záchranné stanice Pateřín, modelování zvířátek z balónků, skákací hrad, malování na obličej a spoustu dalších atrakcí. Od 21 hodin začne promítání filmu Psí poslání 2. Občerstvení na akci je zajištěno.

Zdroj: archiv

Naše hody v Němčicích

KDY: pátek 24. – neděle 26. července

KDE: foyer kina Oko, areál místní ZUŠ, hasičská zbrojnice, místní stadion, areál chovatelů, kostel sv. Máří Magdalény, Němčice nad Hanou

ZA KOLIK: vstup volný, vstupné dobrovolné



Přijďte si užít hody do Němčic, které nabídnou nabitý program od pátku až do neděle. V pátek od 19.30 si vychutnejte inscenaci Loupež v Toweru v kině Oko, v sobotu pak s dětmi od 15 hodin zavítejte na klaunskou show do místního areálu ZUŠky a od 19 hodin přijďte posedět u cimbálové muziky z Dolních Bojanovic k hasičské zbrojnici. Těšit se můžete na makrely, maso z udírny, pivo i limo. V neděli pak v 10.30 prožijte duchovní zážitek na Mši svaté v kostele sv. Máří Magdalény, kde ve 14 hodin bude udělováno i slavnostní požehnání, od 16 hodin se těšte na hudební vystoupení místní ZUŠky. Po celou neděli navíc v areálu chovatelů v Novosadech probíhá od 9 do 18 hodin výstava drobného zvířectva.

Zdroj: Němčice nad Hanou

Argema v Prostějově

KDY: sobota 25. července od 16 hodin

KDE: vedle OC Albert, Prostějov

ZA KOLIK: vstupenky 250 korun



Okořeňte si sobotní podvečer skvělým koncertem rockové kapely Argema. Aktuálně skupinu tvoří čtyři členové Josef Pavka, Kamil Hanáček, Ivoš Ledabyl a Jaromír Hnilica. Po dlouhé době opět zavítají do Prostějova, tak si jejich rockem nadupané hity nenechte ujít a dorazte.

Zdroj: Archiv Argemy

Prohlídky s princeznou a její komornou

KDY: sobota 25. července (10.30, 13.30 a 14.30)

KDE: zámek, Čechy pod Kosířem

ZA KOLIK: plné vstupné 110, snížené 80, rodinné za 300 korun



Potěšte sebe i děti a vyrazte na pohádkovou prohlídku zámku s princeznou a její komornou. Text prohlídky bude upraven pro dětské návštěvníky a prohlídka potrvá 40 minut.

Zdroj: archiv Deníku

Koncert Pavla Šporcla na plumlovském zámku

KDY: sobota od 19 hodin

KDE: koncertní sál Vysokého zámku, Plumlov

ZA KOLIK: vstupenka v předprodeji za 490, na místě za 550 korun



Vychutnejte si na zámku Plumlov koncert houslového virtuóza světového renomé, Pavla Šporcla. Jako host vystoupí také Barbora Kodetová Šporclová. Večer bude věnován poctě italského houslisty N. Paganiniho.

Zdroj: Jitka Vepřovská

Revival fest v Konici

KDY: sobota 25. července od 18 hodin

KDE: zámecký park, Konice

ZA KOLIK: 250 korun



K létu patří nejen koupání, ale také skvělé koncerty. Na jeden takový můžete zavítat v sobotním podvečeru do zámeckého parku v Konici. Na Revival festu vás rozparádí hity od nejznámějších světových kapel – Metallicy, Bona Joviho, Red Hot Chily Peppers a dalších.

Zdroj: Deník / Pavel Paluska

Hodová zábava v Dětkovicích

KDY: sobota 25. července od 20 hodin

KDE: hřiště za pohostinstvím, Dětkovice

ZA KOLIK: 80 korun



Přijďte se v sobotu bavit do Dětkovic. Místní dobrovolní hasiči na hřišti pod širým nebem pořádají tradiční hodovou zábavu. Parket roztančíte na hity rockové kapely Kokeno rock. Nebude chybět ani tombola a skvělé jídlo i pití. Tak dorazte.

Zdroj: šín

Strongmann – veřejný trénink

KDY: sobota 25. července od 15 hodin

KDE: nádvoří zámku, Plumlov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Nadělte si veřejný trénink siláků z tréninkového střediska v Dobromilicích, který povede samotný mistr republiky, Stanislav Pukla. Přijďte podpořit nebo si sami vyzkoušet zvedání a přenášení břemen či soutěž v drcení váhy.

Zdroj: Deník / Michal Bílek

Hody v Prostějovičkách

KDY: víkend 25. - 26. července od 14 hodin

KDE: areál „Zahrádky“, Prostějovičky

ZA KOLIK: vstup zdarma, na večerní akce pak za 100 korun



„Čí só hode, naše hode…“ Nenechte si ujít tradiční hody v Prostějovičkách, které nabízí bohatý program po celé sobotní i nedělní odpoledne. V sobotu hody odstartují zábavnými atrakcemi pro děti (skákací hrad, karneval). V 15.30 se pobavíte u tradiční Hodové lávky. Večer pak koncert kapel Novios a Awacs. V neděli od 14 hodin pohodové odpolední posezení. Bohaté občerstvení po oba dny zajištěno.

Zdroj: Adéla Palíšková

Vtipné odpoledne u knihostromu

KDY: neděle 26. července od 14 hodin

KDE: u místního knihostromu, Ptení

ZA KOLIK: vstup volný



Přijďte v nedělním odpoledni posedět a poklábosit u kávy či čaje u místního knihostromu. Akci pořádá Spolek Ptení beze slibů. Můžete se navíc těšit i na spoustu zábavných vtipů.

Zdroj: Pavel Šnajdr, Ptení beze slibů z.s.

Jakubská pouť v Kostelci na Hané

KDY: neděle 26. července od 9.30

KDE: místní kostel a farní areál, Kostelec na Hané

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Ještě nemáte plán na neděli? Pak vyrazte do Kostelce na Hané na Jakubskou pouť. V 9.30 prožijte Mši svatou celebrovanou P. Antonínem Pražanem. Od 14.30 pak následuje odpolední program ve farním areálu. Těšit se můžete na kapelu Akvarel i vystoupení Hanáckého folklorního souboru Kosíř nebo ukázky kovářského řemesla. Nebudou chybět ani ochutnávky vín z jižní Moravy či atrakce pro děti.

Zdroj: SOkA

Posezení s hudbou v Ohrozimi

KDY: pátek 24. – neděle 26. července (vždy od 17 hodin)

KDE: areál nad místním kulturním domem, Ohrozim

ZA KOLIK: vstup volný



Příjemně strávený víkend s dobrým jídlem i hudbou. Taková jsou posezení s hudbou a občerstvením v Ohrozimi. V pátek navíc od 19 hodin hraje open air kapela Putyk Acoustic. Výborné makrely, hovězí hamburgery, grilované maso a další dobroty navás budou po celý víkend čekat, tak rozhodně dorazte.

Zdroj: Facebook TJ Ohrozim, z. s.