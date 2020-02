KDY: sobota 1. února od 14 hodin

KDE: košíkárna Domova u rybníka ve Víceměřicích

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Pak určitě zavítejte s celou rodinou v sobotu 1. února od 14 hodin do Víceměřic, kde odstartuje již 13. ročník tradiční Zeliády a ovocných mlsů. Degustační soutěže jsou určeny nejen pro dospělé, ale i pro děti. Celá akce proběhne v košíkárně Domova u rybníka ve Víceměřicích. Pochopitelně můžete donést i vlastní zakonzervované vzorky do soutěže. Uzávěrka je v pátek 31. ledna do 18 hodin. Vstupné na zeliádu je dobrovolné.