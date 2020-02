KDY: sobota 15. února od 19 hodin

KDE: Divadlo Point, Prostějov

ZA KOLIK: dobrovolné

S koloběžkou po Islandu? A proč vlastně ne? Povídání o tom, jak se Veronika sama poprvé vydala jen se svou koloběžkou na expedici na to nejméně vhodné místo pro koloběh - Island. Expedice do země vichru, krvelačných ptáků a strmých kopců. Ale taky do země dechberoucích výhledů za každou zatáčkou, horkých jezírek, vodopádů, papuchalků a mnoho dalšího. Dorazte v sobotu 15. února v 19 hodin do prostějovského Divadla Point a nechte se vtáhnout do vyprávění.

Rezervace vstupenek: u paní Petry Martinkové - produkční, sms na tel.: 731 705 122 nebo e-mailem na: PetraPoint@seznam.cz. Do zprávy uveďte datum, počet míst a vaše jméno. Poté vám do dvou dnů přijde potvrzení. Rezervace jsou platné do 5 minut před zahájením představení.