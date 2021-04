Jesenické farmářské trhy

Kdy: pátek 16. dubna od 9 do 16 hodin

Kde: Masarykovo náměstí, Jeseník

Ti, kteří milují farmářské trhy, budou mít konečně možnost nakoupit koláče, sýry, maso a uzeniny, zeleninu a sazenice, vajíčka, koření, ovocné víno, a mnoho dalšího. Přijďte nakoupit na letošní první Jesenické farmářské trhy v pátek mezi 9. a 16. hodinou. Běžně je na trzích v Jeseníku i dětská herna, tvořivá dílna a hudební vystoupení, ale nyní z důvodu mimořádného opatření vlády to není možné. Ale trhy se konají, oživí Masarykovo náměstí, nabídnou regionální produkty i speciality z jiných krajů a rozhodně stojí za návštěvu.

Farmářské trhy v Jeseníku Zdroj: Hana Holcnerová

KULTURNÍ ON-LINE TIPY

Přednášky a semináře

Astrovíkend odhalí tajemství vesmíru

Kdy: víkend 17. - 18. dubna

Kde: web Pevnosti poznání v Olomouci

Užijte si přednášky odborníků, podcasty i soutěž. To vše vás čeká během on-line Astrovíkendu s olomouckou Pevností poznání. Fyzik Tomáš Locker vás zavede do minulosti a odpoví na otázky, kdy se lidé poprvé podívali dalekohledem na oblohu, a jak se taková konstrukce přenašečů do jiných světů měnila v čase. Michal Gabčo zase prozradí, z čeho se vyrábí satelity, sondy a části raket, a také to, co obnáší práce ve vesmírném průmyslu.

Student nanotechnologií Michal Koutný se zaměří na nejvýraznější hvězdy a snadno pozorovatelná souhvězdí. Na webu Pevnosti budou od sobotního rána k dispozici dvě varianty prezentace. Video a audio. U té druhé můžete vylézt na kopec a při poslechu pozorovat noční oblohu. Připravená je také soutěž o ilustrovanou Knížku vynálezů. Stačí správně odpovědět na tři otázky a mít štěstí. Soutěž potrvá až do 25. dubna. Veškeré podrobnosti k programu budou zveřejněny na webu Pevnosti poznání v sobotu 17. dubna od 8 hodin.

Astrovíkend s Pevností poznáníZdroj: web Pevnosti poznání

Rozvoj potenciálu psychoterapeuta

Kdy: pátek 16. dubna a sobota 17. dubna od 18 hodin

Kde: on-line zde

K dovednostem fyzioterapeuta patří nejen ovládání různých metod a technik. Patří k nim také schopnost empatie, cítit, vnímat, číst neverbální projevy nervové soustavy. O těchto technikách se dozvíte na intenzivním dvoudenním on-line semináři. Jak zacházet se svojí citlivostí? Jak bezpečně rozvíjet svoji citlivost, empatii a vnímavost? Seminář je rozdělen do dvou dnů, bude obsahovat teoretickou část tak i praktickou a je vhodný pro jedince, kteří chtějí poznávat a rozvíjet svůj vlastní potenciál zdravého léčitele.

Psychopat je také člověk

Kdy: sobota 17. dubna od 18 hodin

Kde: on-line zde

Jsou bezcitní, sebestřední, manipulativní. Psychopati žijí mezi námi a často o tom ani nevíme. Jak se dá takový psychopat poznat? A co vlastně tento pojem znamená? Jak tito lidé ovlivňují naše životy a dá se s nimi spolužít či pracovat? Umí současná medicína léčit psychopaty a jací jsou ti, jenž diagnóza přivedla k porušení zákona? Získejte systematický přehled problematiky psychopatie v korporátní oblasti i v oblasti osobních vztahů v přednášce psychologa Radka Pěkného. Hovořit bude také o manipulativní formě komunikace, ale povíme si i cenné příklady z praxe. Radek Pěkný bude vyprávět o ujasnění používané terminologie, podstatě psychopatie a jejím vzniku. O tom, či se psychopatem člověk rodí nebo stává, o charakteristikách psychopatické osobnosti, o tom, jak komunikovat s psychopatem a jak se bránit či o identifikaci základních znaků těchto poruch osobností v praxi. Radek Pěkný je klinický psycholog zabývající se psychodiagnostikou, psychologickým poradenstvím a individuální psychoterapií pro dospělé. Ve své praxi se věnuje problematice depresivních, úzkostných i psychotických poruch, krizové intervenci a stress managementu.

Výstavy

Na Jeseníky!

Kde: on-line zde

Vydejte se s námi na cestu za historií turistiky v Jeseníkách od jejích počátků do roku 1945. Poznáte tak první průkopníky turismu v Jeseníkách, rozmach turistického ruchu ve 2. polovině 19. století a jeho vliv na podobu krajiny Jeseníků nebo se seznámíte s dobrými dušemi hor, které se na horských chatách neúnavně staraly o unavené poutníky. Putování se v tehdejších dobách neobešlo bez mapy a obvykle ani kapesního průvodce. Právě vydávání těchto tiskovin je věnována část výstavy. Po jejím zhlédnutí tak budete třeba vědět, kdo a kdy zhotovil první turistickou mapu Jeseníků nebo, kdo byli autoři oblíbených a opakovaně vydávaných průvodců. A některé z popisovaných nezbytných společníků turistových si také budete moci prohlédnout – společně s dalšími doklady vývoje turistiky. Zatím můžete tuto výstavu vidět jen on-line, ale snad již brzy budete moci podniknout výpravu k nám do muzea a vše si prohlédnout v pěkném prostředí Rytířského sálu Šumperského muzea.

Praděd, únor 2021Zdroj: Deník / František Kuba

Design z vaší kuchyně

Kdy: do 29. dubna

Kde: on-line zde

První virtuální výstava Design Kantýny ve spolupráci se Zlin Design Weekem je připravena pro všechny milovníky neotřelého designu. Na o-nline výstavě Design z vaší kuchyně se můžete těšit na práce těch nejšikovnějších designérských pekařů a kuchařů z Design Kantýny, kteří se s vámi chtěli podělit o své kulinářské umění. Virtuální Kantýna je otevřena všem hladovým krkům a servíruje design po celé čtyři týdny. Tak se postav do řady, vem si tácek, podáváme design. Výstavu si můžeš vychutnat až do 29. dubna.

Výstava originálních maleb autorky Hepi Hepi

Kdy: do 10. května, denně od 14 hodin

Kde: Duhová čajovna v Mohelnici

Mimořádně vyvedené originální malby výtvarnice Hepi Hepi – Jany Hepilové jsou její terapeutické nástroje. Jak již motto výstavy naznačilo, terapie je proces o zvládání duševních stavů, kterým všichni bez výjimky denně čelíme. Jak se s nimi popereme je na každém z nás. Autorka pestrých maleb svým abstraktním viděním představuje malou kolekci obrazů, které zosobňují její léčebný rituál. Je na senzační a dlouhé cestě objevování vnitřního světa a barev.

Tvoření obrazu zcela podléhá aktuální náladě a vzniká během pár hodin. Možná proto jsou barvy tak vyhraněné, obrysy tak ostré a téma tak různorodé. Hepi Hepi maluje více styly. Touto komorní výstavou ukazuje svou autorskou techniku akrylu na plátně kombinovanou s akrylovými fixy.

Cílem výstavy je podpořit tvůrce plného elánu a energie. Podpoření v pravou chvíli je totiž vhodným marketingovým tahem na umělecký rozvoj a tvůrčí elán.

Malba autorky Hepi HepiZdroj: Jana Hepilová

Josef Svoboda – Ostravská stopa slavného scénografa

Kdy: do 24. dubna

Kde: on-line zde

Nedávno uplynulo 19 let od smrti věhlasného světového scénografa Josefa Svobody. Narodil se v roce 1920 a po druhé světové válce působil 15 let také v Národním divadle moravskoslezském. Vytvořil zde 17 scénografií především pro. Svoboda byl velmi inovativní, jeho scény se zcela vymykaly obvyklým postupům, jako první použil na scéně laser a jedno z jeho světelných řešení se ve světě stále používá pod jeho jménem. Po ostravském angažmá odešel do pražského Národního divadla, je zakladatelem fenoménu Laterny magiky. Ke spolupráci ho přizvali skladatel a dirigent Leonard Bernstein, herec Laurence Olivier anebo Metropolitní opera v New Yorku. Ostravskou stopu Josefa Svobody mapuje on-line výstava na webu Národního divadla moravskoslezského.

Tvoření on-line

Nebojím se tmy

Kdy: pátek 16. dubna od 16 hodin

Kde: odkaz na anna.bohacova@zusopava.cz

Pamatujete si ještě, když jste byli malí a fantazie vám pracovala na plné obrátky a vy jste se báli jít se v noci sami vyčůrat? Tak v této hodině si na to spolu posvítíme. Budete se pod vedením inspirovat tvorbou současného ilustrátora Jakuba Cenkla. Co si můžete dopředu promýšlet je, jaká barevná škála vám sedí ke tmě a jaká, když je světlo. Při této hodině si procvičíte, jak pozorovací schopnosti, tak smysl pro zjednodušování a uplatňování fantazie. Připravte si tvrdý papír velikosti A4, pečicí papír cca A5 pro zjednodušení přenosu totožné kresby, tužku, pastelky, fixy, barevné propisky, jednoduše to, s čím rádi tvoříte.

Divadlo

Hledám děvče na boogie woogie

Kdy: pátek 16. dubna od 19 hodin

Kde: on-line zde



Štramberské divadelní přehlídky opět zvou na záznam představení z roku 2010. Diváci si budou moci vychutnat hru Antonína Procházky s názvem Hledám děvče na boogie woogie v podání Divadelního souboru Pod věží. Internetový záznam představení můžete sledovat přes odkaz na webových stránkách města Štramberk v kalendáři akcí nebo přes facebookový profil města, kde budou jednotlivá představení zveřejněna.

Ruská zavařenina

Kdy: pátek 16. dubna od 18.30 hodin

Kde: on-line zde

Divadelní nadšence čeká poslední otevření archivu Komorní scény Aréna, a tedy i poslední možnost zhlédnout jednu ze starších, již derniérovaných inscenací. Pro toto symbolické rozloučení vás potěší inscenace, která se pro to výborně hodí hned z několika důvodů. Třeba proto, že v sobě téma loučení se starými časy a priori obsahuje, nebo proto, že ji diváci měli velice rádi. Ruská zavařenina se krom vyprodaného hlediště dočkala i řady kritických ocenění, a dokonce i vlastního televizního záznamu z produkce České televize. O její oblíbenosti ostatně svědčí, že byla v rámci 15. ročníku festivalu Colours of Ostrava uvedena v Gongu jakožto první inscenace profesionálního ostravského souboru v dějinách tohoto oblíbeného mezinárodního festivalu. A posledním, neméně podstatným důvodem, je humor této hry. Nikdy totiž není dost příležitostí se zasmát.

Koncerty

Koncert Jaroslava Svěceného

Kdy: neděle 18. dubna od 19 hodin

Kde: odkaz najdete zde

Město Příbor Vás u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel zve na on-line koncert houslového virtuosa Jaroslava Svěceného s názvem Ve znamení tanga, který se uskuteční v neděli v 19 hodin v piaristickém klášteře. Známého houslistu doprovodí jeho hosté, akordeonisté Ladislav Horák a Martin Šulc. Odkaz na online přenos bude k dispozici na Facebookové stránce města Příbora či na webových stránkách.

Český houslista Jaroslav Svěcený.Zdroj: Jadran Šetlík

Jaroslav Samson Lenk

Kdy: neděle 18. dubna od 20 hodin

Kde: on-line zde

Jaroslav Samson Lenk příjíždí do zlínské Zelenáčovy šopy zahrát ojedinělý streamovaný on-line koncert pro fanoušky nejen tohoto hudebního klubu, který koncem dubna oslaví 25 let své existence, ale také u příležitosti představení svého zbrusu nového CD Srdcem, které spatřilo světlo světa zrovna 1. dubna. Jaroslav Samson Lenk je osobitý přední český písničkář, hudebník, zpěvák a producent. Tvůrce hudby a textů k dětským televizním večerníčkům, moderátor, stálice české folkové a písničkářské scény. Tento svérázný hudebník působí na pódiích a v masmédiích v různých sestavách a sdruženích i jako sólista či producent již 44 let. Za tuto dobu má za sebou asi 8 000 představení. Na svém kontě má čtyři zlaté a jednu platinovou desku. Společně se skupinou Hop Trop a Máci šestkrát vyhrál interpretační Portu, dvakrát autorskou a dvakrát cenu diváků.

Mejdan s Clownfish

Kdy: pátek 16. dubna od 18 hodin

Kde: on-line zde

V pátek od 18 hodin si budete moci udělat u sebe doma pořádnou DnB párty. Hudební uskupení Clownfish a OKO pro Vás připraví živý stream z Klubu Art. Clownfish je první a nejstarší opavská DnB partička. Toto seskupení vzniklo před třinácti lety v klubu Mrkev a za ty roky vyprodukovali stovky mejdanů. S OKO například elektronickou stage na akci Opavský majáles či tradiční benefiční večírky s výtěžkem věnovaným Městskému útulku pro psy v Opavě.

Je libo svatba či manželský večer?

Svatba na webu

Kdy: sobota 17. dubna a neděle 18 dubna

Kde: on-line zde

Pro všechny nevěsty, snoubence a budoucí novomanžele je připravena svatební webová prezentace zde. Můžete si tu vybrat ze svatebních produktů a služeb. Nebudou chybět akční nabídky, zajímavé slevy či dárky! Jako pověstnou třešničku na dortu představíme neokoukaná svatební místa v srdci Ostravy, která jsou pro Váš den D jako stvořená. Všechna se nachází v centru Ostravy na dosah ruky pro každého.

Svatební šatyZdroj: Alena Herzánová

Manželské večery on-line

Kdy: neděle 18. dubna od 18 hodin

Kde: přihlášení zde

Jelikož stále není možné scházet se osobně, manželé a snoubenci mají možnosti přihlásit se na online kurz Manželské večery. I v této době můžete pracovat na svém vztahu. Kurz obsahuje osm tematických podvečerů, během kterých si procvičíte vzájemnou komunikaci, poznáte lépe potřeby vašeho partnera a naučíte se, jak si navzájem projevovat lásku a úctu.

VÝSTAVY VENKU

Jízdní kola v čase

Kdy: do 30. dubna

Kde: Postřelmov

Výstava sběratele Jana Hlavatého vás okouzlí slavnou érou velocipédů a bicyklů ve výloze minigalerie Na Verandě. Seznámíte se s vývojem cyklistiky od roku 1835 až do roku 1937. Výstava je vzhledem k delším dnům nejlépe viditelná ráno od 8 do 10 hodin a osvětlená po setmění od 17 do 20 hodin. Spatřit ji můžete až do 30. dubna.

Výstava komiksů

Kdy: do 18. dubna

Kde: budova kina Panorama, Rožnov pod Radhoštěm

Výstava na vnějších plochách rožnovského kina představuje komiksy inspirující se příběhy legendárních Rychlých šípů. Tomáš Prokůpek připravil výběr z antologie komiksových poct Rychlým šípům, která vyšla v roce 2018 u příležitosti jejich 90. výročí. Nechybí autoři se vztahem k valašskému regionu. Kromě Tomáše Prokůpka pochází z Rožnova rovněž Jan Pomykač a z blízkého Valašského Meziříčí Jiří Palát a Michal Lamprecht. Výstava je plánována do neděle 18. dubna, v případě zahájení promítání kina bude z vitrín přesunuta do vestibulu.

Beskydy jsou více než fenomén Lysá hora

Kdy: do 25. dubna

Kde: nádvoří hradu Štramberk

Putovní výstava Beskydy jsou více než fenomén Lysá hora představuje vítězné fotografie návštěvníků Beskyd. Momentky, příběhy, postřehy, tipy ze zajímavých míst a výletů mají poukázat i na jiná zajímavá místa v Beskydech, než je Lysá hora a podpořit aktivní trávení volného času. Část výstavy je umístěna na dolním nádvoří hradu Štramberk a bude k vidění do neděle 25. dubna.

Turisty vyhledávaná lokalita - Lysá hora.Zdroj: hejtmanství kraje

ZÁBAVNÉ STEZKY A POBYT VENKU

Putování za studánkami - pozor trasa stezky je změněna!

Kdy: do 20. dubna

Kde: Čechovice - Záhoří - Domamyslice

Samoobslužná trasa pro všechny věkové skupiny. Vzhledem k neočekávanému zahájení výkopových prací na polích za Čechovicemi je v tomto deštivém počasí nutno změnit plánovanou trasu naší vycházky Putování za studánkami. V rozježděném a bahnitém terénu, na kterém pracují stroje a jezdí těžká technika, nelze zaručit v těchto dnech bezpečný průchod, a proto se trasa vycházky mění takto:



Z Čechovic se vydáte po chodníku v ulici Žitná do Domamyslic, odtud se pokračuje směrem k družstvu Moravan a šikmo doprava cestou k Přírodní památce Dolní Vinohrádky. Odtud lesními cestami ke studánkám. Zpáteční cesta povede po staré panelové cestě dolů a na silnici Domamyslice - Seloutky se vrátíte po silnici do Domamyslic. Druhá možnost je vrátit se od studánek stejnou cestou zpátky.

Změna stezky Putování za studánkamiZdroj: Ekocentrum Iris

Pomáháme pohybem

Kdy: do 18. dubna

Kde: více na webu

Dubnová akce Pomáháme pohybem aneb 1. ročník Distančního sportování navazuje na březnovou výzvu – Pomáháme pohybem aneb Strava nejen pro puštíka. Chcete s námi nachodit další kilometry, které naši sponzoři opět promění ve sponzorský dar pro ZOO Zlín? Akce je určena úplně všem – studentům, zaměstnancům i široké veřejnosti. Přidejte se i vy k benefičnímu závodu a zažijte tak super pocit nejen z pohybu, ale také z dosažení hlavního cíle, kterým jsou spokojená zvířátka

ZÁBAVA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ - hry i pohádka

On-line úniková hra – Hledání šneka

Kdy: do 24. dubna

Kde: on-line zde

Zahrajte si únikovou hru Hledání šneka. Poznejte spolu s Robůtkem Základní uměleckou školu Opava a pomozte mu najít ztraceného kamaráda. Užijete si spolu zábavu při plnění úkolů, dozvíte se něco o škole a oborech, které nabízí, a na konci vás čeká příjemná odměna.

Dášeňka čili život štěněte

Kdy: sobota 17. dubna od 9 hodin

Kde: on-line zde

Když se to narodilo, bylo to jenom takové bílé nic, do hrsti se to vešlo; ale anžto to mělo pár ušisek a vzadu ocásek, uznali jsme, že je to psisko, a protože si lidé přáli mít psí holčičku, dali jí jméno Dášenka. Jeden z nejoblíbenějších dětských příběhů od Karla Čapka objevíte nyní i na jevišti. On-line pohádka o malém nezbedném štěněti, plná hravosti, humoru, písniček i dojetí potěší diváky bez rozdílu věku. Pohádku budete moci sledovat v neděli kdykoli od 9 do 21 hodin Vstupenku na on-line pohádku můžete zakoupit zde. Cena vstupenky se pohybuje od 105 do 200 korun, podle toho kolik vás bude koukat.

Fuj je to!

Kdy: neděle 18. dubna od 17 hodin

Kde: on-line zde

Haryk je moc milý pejsek. Rád si hraje, rád lumpačí. Jediné, co doopravdy nemá rád, je koupání. Nemá ho rád tak moc, že se jednou, když zaslechne šplouchání vody ve vaně, rozhodne utéct. Venku je spousta zábavy! Ale něco tu přeci jen chybí – jeho rodina. Kdo se to vrací domů? Haryk? Ne. Je to pejsek, ušmudlaný tak, že by ho jeho vlastní páníček nepoznal. Odkaz ke sledování najdete na webu.

Z loutkového představení Fuj je to!Zdroj: Roman Polášek

KINO

On-line kvíz: Harry Potter| Moje kino LIVE

Kdy: čtvrtek 15. dubna od 20 hodin

Pojďte si zasoutěžit a porovnat své znalosti kouzelnického světa s týmy z celé republiky. V sedmi tematických kolech prověříte znalosti světa čar a kouzel. Kvíz obsahuje přes 50 středně těžkých otázek, se kterými si mudlové moc neporadí, ale kdo zvládne NKÚ, nebude mít s kvízem žádné potíže.

Kvíz proběhne na platformě Zoom. K odpovídání nepotřebujete žádné papíry ani tužky, kapitán týmu bude odpovědi odesílat v aplikaci AhaSlides a je možné odpovídat na počítači, tabletu i telefonu. Vítězný tým získá měsíční předplatné Aerovodu.

Cena je 300 korun za celý tým. Doporučená velikost týmu je 3 až 5 hráčů. Začátek kvízu je ve 20 hodin, ale Zoom bude zpřístupněný už od 19.45 hodin. Více informací získáte zde

Pojďte si zasoutěžit a porovnat své znalosti kouzelnického světa s týmy z celé republiky.Zdroj: Moje kino LIVE.cz

Šarlatán | Moje kino LIVE

Kdy: pátek 16. dubna od 20.30

Strhující životopisné drama výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí. Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. Mikolášek je člověk bez odborného lékařského vzdělání, ale s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním diagnostikovat a pomocí bylinek léčit nemoci, se kterými si ani doktoři nevědí rady. Jeho mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny bojem s vlastními démony. Léčitelství je jeho vnitřní spásou a ochranou před sebou samým. Odkaz a přístupové údaje ke streamu projekce jsou uvedeny na PDF vstupence, kterou najdete v příloze emailu po dokončení nákupu zde

Z filmu Šarlatán.Zdroj: Moje kino LIVE.cz

Než skončí léto | Moje kino LIVE

Kdy: sobota 17. dubna od 20.30

Život je krásný i proto, že se nedá naplánovat. Když se šestnáctiletá Milla zamiluje do průšviháře Mosese, je to pro její rodiče noční můra. První setkání s láskou ale probouzí v nemocné Mille novou chuť do života a její energie a touha objevovat brzy otočí celou rodinu vzhůru nohama. S lehkostí a originálním humorem vyprávěné australské drama se stalo diváckým hitem festivalu v Benátkách. Odkaz a přístupové údaje ke streamu projekce jsou uvedeny na PDF vstupence, kterou najdete v příloze emailu po dokončení nákupu zde

Slunovrat | Moje kino LIVE

Kdy: neděle 18. dubna od 20.30

Vztah Dani a Christiana už nestojí za nic. Možná to ale spraví výlet do severní Skandinávie s partou kamarádů. V odlehlé vesničce odstřihnuté od okolního světa se tu jednou za 90 let, na letní slunovrat, koná speciální slavnost. Mladí Američané si užívají bezstarostné prázdninové veselí v místě, kde slunce nikdy nezapadá. Vše se ale zvrtne, když je vesničané přizvou k rituálům, při kterých se místní ráj na zemi mění v čím dál děsivější peklo. Horor Ariho Astera ukazuje, že za bílého dne se mohou odehrávat ty nejtemnější věci. Odkaz a přístupové údaje ke streamu projekce jsou uvedeny na PDF vstupence, kterou najdete v příloze emailu po dokončení nákupu zde

Z filmu Slunovrat.Zdroj: Moje kino LIVE.cz

Dopis do Efesu

Kdy: neděle 18. dubna od 9.30 hodin

Kde: on-line zde

Poslední knihou Bible je Zjevení. Většinou ho máme spojené s bájnými obrazy, šelmami, bitvami a drahokamy. Na začátku této knihy je ale zaznamenaných sedm dopisů církvím v sedmi vlivných městech tehdejší doby. Na obsah těchto dopisů se můžete podívat v sérii s prostým názvem Sedm. První dopis je adresovaný efezské církvi.