Den plný tance

Baletní soubor Moravského divadla Olomouc se dnes připojí k on-line oslavám Mezinárodního dne tance. Program startuje v 10.30 a bude dostupný na facebookové stránce Art 4 People. V 17.30 začne společný baletní trénink, jehož se zúčastní i Michal Štípa. V 18.30 je na programu flashmob, v němž uvidíte také olomoucké tanečníky. Celodenní akce vyvrcholí galavečerem předních českých baletních souborů. Moravské divadlo přijde na řadu přibližně ve 20 hodin. Tanečníci se představí ve dvou choreografiích - první připravil Gianluca Battaglia, který se inspiroval filmovým muzikálem Moulin Rouge. Druhou choreografii vytvořila Chloe Jones a video se natáčelo v Oranžerii na Výstavišti Flora. Kompletní program najdete ZDE.

Pohybově kreativní worskhsop pro děti

KDY: neděle 2. května od 10.30

KDE: web Divadla na cucky



Úvodních 60 minut workshopu bude inspirováno cykličností prožívání, od hledání svého „domova“, místa v sobě, kde je nám nejpříjemněji, se přesunete k dynamické části plné pohybu, her a radosti. Jako šťastní hrdinové vyrazíte do světa mezi ostatní, budete si zkoušet způsoby komunikace skrze nejen slovo, ale i tělo a práci s detailem, pro kterou vám on-line prostor poskytuje ideální podmínky. Budete výzkumníky ostatních hrdinů a budete navazovat nová přátelství. Na závěr se vrátíte opět k sobě a objevíte své superschopnosti, najdete to, v čem jste jedineční, výjimeční, originální.



V závěru se bude tvořit plakát superhrdiny, který začnete a doděláte sami po ukončení streamu. Poté dílo pošlete na e-mail eliska@afo.cz (Eliška Charvátová, koordinátorka AFO Junior), a pokud budete souhlasit, stane se součástí online výstavy AFO Junior.



Co potřebujete mít u sebe?

Něco na lehnutí na zem (deka, karimatka, polštář na sezení), oblečení na pohyb, papír, pastelky, časopisy, lepidlo, nůžky, nebo také barvičky, dostatek tekutin.

Výstava Zachycená skutečnost

KDY: do 31. května

KDE: on-line



Užijte si virtuální výstavu obrazů malíře Petra Lichtenberga s názvem "Zachycená skutečnost". Během této výstavy budou průběžně zveřejňovány vystavované obrazy na webových a facebookových stránkách olomoucké galerie Anděl, která je pořadatelem. Jakmile to situace dovolí, můžete výstavu zhlédnout v galerii osobně.

AFO 56

Kdy: do 11. května

Kde: on-line na zde



Nejlepší vědecký festival Mléčné dráhy bude on-line i letos. Čekají vás ovšem dva týdny plné vědy a poznání na platformě www.watchandknow.cz. Bude soutěžní výběr, programové sekce i Music is science! Pokud se pandemická situace aspoň trochu zlepší, čeká vás série promítání AFOKINO a to nejen v Olomouci.

Academia Film Olomouc 2019. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Jiří Kopáč

Opava v Olomouci

Kdy: do 30. května

Kde: ulice Olomouce, mapa dostupná zde



Procházka výstavami XY je společný projekt olomouckých nezávislých galerií, která letos v Olomouci proběhne již po šesté. Událost se soustředí na propojení široké olomoucké veřejnosti s místními galeriemi a uměleckou scénou vybraného města. V minulosti byli prezentováni umělci z Brna, Ostravy, Ústí nad Labem, Zlína nebo Bratislavy. V letošním roce, kdy je nutné brát na zřetel bezpečnostní opatření, a kolektivní průvod tak nahradí individuální procházky po vlastní ose, město oživí umění spjaté s Opavou. Všechny výstavy budou instalovány ve veřejném prostoru Olomouce tak, aby je bylo možné navštívit i v omezených podmínkách (vitríny, výlohy obchodů, obrazovky, reklamní CLV plochy). Pro jednoduchou orientaci můžete využít přehlednou mapu všech galerií a výstavních míst a můžete si podle ní sestavit svou vlastní trasu procházky.

PROSTĚJOVSKO

Čarodějná stezka

Kdy: sobota 1. května od 13 do 17 hodin

Kde: za místní kaplí, Seloutky



Vydejte se společně s dětmi na hravou samoobslužnou stezku po stopách čarodějnic a čarodějů. Užijete si plno zábavy i skvělých úkolů. S sebou si nezapomeňte vzít tužky a papír. Akci pořádá místní Sbor dobrovolných hasičů Seloutky. Na všechny, kteří stezku absolvují, čeká drobná odměna a také možnost občerstvit se ve výdejním okénku. Akce proběhne za platných epidemiologických opatření.

Čarodějnice v plumlovském kempu Žralok - 30. dubna 2019Zdroj: Deník / Karel Rozehnal

Stavění májky ve Smržicích

Kdy: pátek 30. dubna od 16 hodin

Kde: u obecního úřadu, Smržice



Konec dubna a začátek května znamená jediné, stavění májky. Nenechte si tuto jedinečnou akci ujít. I když se letošní stavění opět obejde bez doprovodného programu, místní smržické dobrovolné hasiče jistě potěší, když je přijdete podpořit. Stavění májky je událost, buďte u toho v pátek 30. dubna od 16 hodin.



Májka. Ilustrační foto.Zdroj: Redakce

Botanická zahrada a Spitzerovy sady

Kdy: až do pátku 7. května

Kde: Prostějov (Botanická zahrada a parčík u kostela sv. Petra a Pavla, ul. Lidická)



Vydejte se na příjemnou procházku v srdci Prostějova. Objevte kouzlo kvetoucího jara ve Spitznerových sadech a nedaleké botanické zahradě. Ekocentrum Iris zde pro vás připravilo další z populárních samoobslužných stezek. Projít si ji můžete až do pátku 7. května. Na trase nebudou chybět opět ani hravé úkoly pro děti. Jen pozor, Botanická zahrada Petra Albrechta je otevřena v sobotu od 10 do 16 hodin, neděle a pondělí je zavřeno. Úterý - pátek otevřeno vždy od 8 do 18 hodin.

Jaro v prostějovské botanické zahraděZdroj: Martin Kubát

Ukliďme Určice

Kdy: do pátku 7. května

Kde: Určice

Současná epidemiologická situace nepřeje pořádání akcí. Proto pořádá obecní úřad pořádá akci Ukliďme Česko - Ukliďme Určice trochu netradičně po dobu čtrnácti dnů tak, aby se účastníci nepotkávali na trasách. Úklid zahájí v pátek 23. dubna a bude trvat do 7. května. Cílem je opět uklidit obec a přilehlé okolí od odpadků, které se po zimě nashromáždily. V obecní knihovně si můžete vyzvednout pytle na odpadky a rukavice. Další informace naleznete zde.

PŘEROVSKO A HRANICKO

Čarodějnický rej

Kdy: pátek 30. dubna od 15 do 18 hodin

Kde: Přerov

Vstupné: 100 korun



Čarodějnický rej, akce pro (pra)rodiče s dětmi se koná ve venkovních prostorách areálu Sokolská 26 v Přerově. V areálu budou připravena jednotlivá stanoviště se zábavnými čarodějnickými úkoly. Můžete se těšit na již tradiční letecký průkaz, vaření kouzelných lektvarů, odměnu pro malé čaroděje a sólo vystoupení mažoretek z Fantasy Přerov. Informace o hygienických opatřeních a platbě vstupného najdete zde



Čarodějnice řádily v areálu přerovských lagun, děti si užily hry a soutěže. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Vojtěch Podušel

Barevné putování s jehňátkem

Kdy: do 18. května

Kde: Přerov

Všichni rodiče a děti mohou vyrazit na Barevné putování s jehňátkem, které se nachází na čekyňském kopci. Druhá varianta stezky je z Horní Moštěnice na Švédské šance.

Celková délka první trasy je asi tři kilometry. Vydáte se po barevné trase plné zábavných úkolů, vyvětráte se a ještě si užijete spoustu zábavy. Za splněné úkoly si budete zapisovat písmenka do tajenky. Na stránkách www.aktivitka.cz si můžete stáhnout mapu, diplom a soutěžní tajenku potřebnou pro tuto stezku.

Noční stezka odvahy Filipojakubské noci

Kdy: v pátek 30. dubna od 19 do 21 hodin

Kde: Přerov



Čarodějnická stezka bude připravena v prostoru za tělocvičnou na Bří Hovůrkových (za restaurací U Medvídka). Pro všechny odvážlivce bude na konci stezky připravena zajímavá odměna. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

Virtuální prohlídka výstavy Palo Macho & Jana Hojstričová

Kdy: do neděle 2. května

Kde: on-line zde

Dílo Jany Hojstričové a Pala Macha je nejnovějším společným dílem, které vytvořili speciálně pro prostor Synagogy v Hranicích. Palo a Jana Hojstričová spolupracují od roku 2010. Nejsou tvůrčí dvojicí v tom klasickém duchu, každý z nich má svůj autorský program, svou tvorbu a cíle.



Čas od času se však jejich tvůrčí cesty protnou, aby se pokusili o netradiční a inovativní dialog nejen dvou svéprávných osobností, ale i přístupů specifických pro disciplíny, kterým se domovsky věnují. Spojení fotografie a skla rozhodně není každodenní a jednoduché. Nejprve museli vyřešit transfer fotografie na sklo, do malby na skle a vice versa, hledali, jak dát nový rozměr skelným obrazům-objektům. Nakládali se světlem a prostorem, transparentností a odrazem, který vzniká po nanesení fotografické vrstvy na skleněnou – pigmenty a teplem – přemodelované plátno. Později si před sebe postavili složitější cíle, jakými prostředky vybudovat novou, jednotnou prostorovou strukturu, kde se obě disciplíny i přístupy spojí do nedělitelného celku.

V případě Synagogy v Hranicích vstoupili do prostoru instalací, která vícenásobně zhodnocuje nejen genius loci místa, ale i jeho širší mentální, paměťové a historické stopy. Tvoří ji důmyslně uspořádané, navzájem převrstvené kovové a skleněné konstrukce, stoly a stěny s foto-obrazy na světlo-citlivých a transparentních plochách vytvářející dohromady jakýsi sofistikovaný labyrint našeho života.

Palo MachoZdroj: z webu muzeum-hranice.cz

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Za mechovým jezírkem na Rejvíz

Kde: Rejvíz, trasa dostupná zde



Procházka kopíruje naučnou stezku Rejvíz ve stejnojmenné Národní přírodní rezervaci v Hrubém Jeseníku. Najdete zde největší moravská rašeliniště, která vznikala v době poledové zhruba před 7 - 8 tisíci lety. K jezírku se jde krátkou trasou po chodníčku z dřevěných trámů, a atmosféra ve smrkovém lese je prostě úchvatná. Děti se cestou mohou proběhnout po lese, ale také si postavit domečky pro skřítky na pohádkové pasece. Trasa je lehká a krátká, vhodná pro všechny děti od 3 let. Výlet je možné absolvovat i s kočárkem. K jezírku však nesmí kola a psy musíte mít uvázané na vodítku.



Rejvíz patří mezi nejvyhledávanější turistické cíle v Jeseníkách.Zdroj: Deník / Daniela Tauberová

Jízdní kola v čase

Kdy: do 30. dubna

Kde: Postřelmov

Výstava sběratele Jana Hlavatého vás okouzlí slavnou érou velocipédů a bicyklů ve výloze minigalerie Na Verandě. Seznámíte se s vývojem cyklistiky od roku 1835 až do roku 1937. Výstava je vzhledem k delším dnům nejlépe viditelná ráno od 8 do 10 hodin a osvětlená po setmění od 17 do 20 hodin. Spatřit ji můžete až do 30. dubna.

Na Jeseníky!

Kde: dostupné on-line zde



Vydejte se s námi na cestu za historií turistiky v Jeseníkách od jejích počátků do roku 1945. Poznáte tak první průkopníky turismu v Jeseníkách, rozmach turistického ruchu ve 2. polovině 19. století a jeho vliv na podobu krajiny Jeseníků nebo se seznámíte s dobrými dušemi hor, které se na horských chatách neúnavně staraly o unavené poutníky. Putování se v tehdejších dobách neobešlo bez mapy a obvykle ani kapesního průvodce. Právě vydávání těchto tiskovin je věnována část výstavy. Po jejím zhlédnutí tak budete třeba vědět, kdo a kdy zhotovil první turistickou mapu Jeseníků nebo kdo byli autoři oblíbených a opakovaně vydávaných průvodců. A některé z popisovaných nezbytných společníků turistových si také budete moci prohlédnout – společně s dalšími doklady vývoje turistiky.



Zatím můžete tuto výstavu vidět jen on-line, ale snad již brzy budete moci podniknout výpravu k nám do muzea a vše si prohlédnout v pěkném prostředí Rytířského sálu Šumperského muzea.

Turisté vyrazili na Šerák a Keprník. (10.května 2020)Zdroj: Deník / Daniela Tauberová

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY ZE SOUSEDNÍCH KRAJŮ

ZLÍNSKÝ KRAJ

Floria farmářské trhy

Kdy: sobota 1.května a neděle 2. května od 9 do 16 hodin

Kde: Kroměříž, výstaviště

Desítky prodejců rostlin, bylinek, ovoce a zeleniny, přísad, osiva, okrasných keřů, balkonových květin, masa, pekařských výrobků a podobného zboží nabídne své zboží od sobotního rána a ž do nedělního odpoledne. Nakoupíte výpěstky regionálních zahradníků a farmářů, dále bylinky, přísady, truhlíkové a balkónové květiny, ovoce a zeleninu, krmiva, osiva, okrasné keře, ale i maso, či pekařské a medové výrobky.

Trhy proběhnou v krytých prostorách výstaviště, takže se nemusíte bát případné změny počasí. Prioritou je bezpečnost, tudíž prodávat se bude pouze na čerstvém vzduchu, vnitřní pavilony zůstanou uzavřené a prodejní stánky budou umístěny v několikametrové vzdálenosti od sebe. Povinností je respirátor a samozřejmostí bude dezinfekce k volnému použití.

Floria Léto 2020. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Michal Burda

Za králem Ječmínkem

Kde: Chropyně

Kde: trasa, informace a doplňovačka dostupná zde



Pověst o králi Ječmínkovi, zámek a rybníky – to jsou symboly Chropyně. V minulosti sem návštěvníky lákaly i lázně, ale nedopadlo to s nimi dobře. Nechte se zlákat na krásnou procházku malebnou obcí a lužními lesy. Dozvíte se o raccích, svatém Jiljí, zlém hejtmanovi, ale také o akvaduktech a lužních lesích. Trasa je nenáročná a vede po rovince. Ujdou ji všechny děti od pěti let, menší si mohou vzít na pomoc odrážedlo, je možné jet s kočárkem, na kole i se psy.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Ukliďme Štramberk

Kde: Štramberk

Kdy: od soboty 1. května do 31. května

Město Štramberk se každoročně účastní kampaně Ukliďme Česko, která má za úkol dobrovolnou formou uklidit nelegálně vzniklé skládky a nepořádek v katastru daného města, případně v jeho okolí. Vzhledem k tomu, že současná epidemiologická situace, bohužel, hromadné akce neumožňuje, rozhodlo se Město Štramberk akci pojmout trošku jinak.

Na portálu www.uklidmecesko.cz se můžete registrovat a pomáhat s úklidem po celý měsíc květen. Během něj si můžete buďto na Městském úřadě v pokladně, nebo na odboru životního prostředí, popřípadě v drogerii paní Buzkové, vyzvednout pytle na sběr směsného odpadu zdarma a vydat se uklidit jakoukoliv lokalitu, kterou si sami zvolíte. Naplněné pytle pak můžete vyhodit buďto do svých vlastních popelnic nebo je nechat svázané na jakémkoliv stanovišti pro tříděný odpad s tím, že Technické služby budou po celý květen, každé pondělí, tyto pytle odvážet. Své fotografie z úklidu můžete posílat na email zivotni.prostredi@stramberk.cz. Fotografie pak budou přiloženy k informaci v novinkách a na webu města Štramberk.

Na rozhlednu Čantoryje

Kde: Nýdek, trasa zde



Výlet je určen spíše pro starší děti a zdatnější turisty. Hora s rozhlednou, která má čarovné jméno, je spojena s nespočtem čarodějných legend. Hora Velká Čantoryje je opředena pověstmi a v lidové tradici má stejný význam jako Radhošť na Valašsku. V nitru vrchu po dlouhá staletí spí slezské národní vojsko. Legendou o spících rytířích byla motivováno zřízení česko-polské naučné Rytířské stezky. Te je dlouhá 20 kilometrů, 10 kilometrů vede po české straně a 10 kilometrů po polské. Vy se však vydejte jen po straně české, ale pozor, je to sice hezká trasa, ale z devadesáti procent povede do kopce, takže výlet doporučujeme jen opravdu zdatným výletníkům. Výšlap je přibližně na dvě hodiny. Ale za nádherné výhledy z rozhledny stojí!



Rozhledna Čantoryje.Zdroj: Jaromír Kahánek

KINO ON-LINE

Služebníci| Moje kino LIVE

Kdy: čtvrtek 29. dubna od 20.30 hodin

Píše se rok 1980. Michal a Juraj jsou dva studenti bohoslovecké fakulty v totalitním Československu. Jejich učitelé ze strachu před zrušením kněžského semináře vychovávají bohoslovce do podoby vyhovující komunistické straně. Každý z mladých seminaristů se musí rozhodnout, zda podlehne pokušení a zvolí si snazší cestu kolaborace, nebo si zachová svoji víru a stane se předmětem nátlaku Státní bezpečnosti. Odkaz a přístupové údaje ke streamu projekce jsou uvedeny na PDF vstupence, kterou najdete v příloze emailu po dokončení nákupu zde.

Léto 85 | Moje kino LIVE

Kdy: pátek 30. dubna od 20.30



Francouzské pobřeží v Normandii, léto roku 1985. Z rádií a kazet znějí The Cure, Bananarama a Rod Stewart. Šestnáctiletý Alexis potkává staršího, charismatického a tajemného Davida. Začíná přátelství plné plaveb na moři, výletů na motorce, nocí beze spánku, svobody a poznávání dospělého světa. Zážitky rychle nabývají na intenzitě, než se vše osudově zvrtne a Alexis se stává hlavním podezřelým v policejním vyšetřování. Režisér François Ozon (8 žen) se vrací ke kořenům mistrovsky odvyprávěným příběhem, který dokonale zprostředkovává atmosféru poloviny osmdesátých let. Odkaz a přístupové údaje ke streamu projekce jsou uvedeny na PDF vstupence, kterou najdete v příloze emailu po dokončení nákupu zde.



Film Léto 85Zdroj: FFF

Šarlatán | Moje kino LIVE

Kdy: sobota 1. května od 20.30

Strhující životopisné drama výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí. Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. Mikolášek je člověk bez odborného lékařského vzdělání, ale s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním diagnostiko­vat a pomocí bylinek léčit nemoci, se kterými si ani doktoři nevědí rady. Jeho mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny bojem s vlastními démony. Léčitelství je jeho vnitřní spásou a ochranou před sebou samým. Odkaz a přístupové údaje ke streamu projekce jsou uvedeny na PDF vstupence, kterou najdete v příloze emailu po dokončení nákupu na webu zde.

Z filmu Šarlatán.Zdroj: Moje kino LIVE.cz

Berani | Moje kino LIVE

Kdy: neděle 2. května od 20.30



Nemluvili spolu čtyřicet let, ale když jim zákon velí vybít stáda milovaných ovcí, nezbývá než se k sobě postavit čelem. Komedie o dvou bratrech z islandské pustiny je druhým snímkem Grímura Hákonarsona. Berani vyhráli letos na festivalu v Cannes sekci progresivních snímků Un Certain Regard.. Odkaz a přístupové údaje ke streamu projekce jsou uvedeny na PDF vstupence, kterou najdete v příloze emailu po dokončení nákupu na webu zde.