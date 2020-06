Den životního prostředí na Hloučele

Milujete přírodu? Pak přijďte v sobotu od 15 hodin oslavit Den životního prostředí na Hloučelu. Vezměte děti a užijte si spolu s nimi přírodovědné, tvořivé i pohybové aktivity. Těšit se můžete i na prezentace organizací z oblasti životního prostředí. K dispizici bude i informační stánek o vodě v krajině nebo minizoo vodních bezobratlých živočichů.

Zdroj: Zdeněk Vysloužil

Sraz patinovek a bastlů v Hradčanech - Kobeřicích

KDY: pátek 12. - neděle 14. června

KDE: mlýn v Hradčanech-Kobeřicích

ZA KOLIK: Vstupné 50 korun od 18 let



Zavítejte na netradiční sraz veteránů. Program je celý víkend opravdu nabitý. V pátek se můžete těšit na sjezd přespolních - naplánována je i malá projížďka po historických místech v blízkém okolí. K večeru pak posezení u domácího jídla i piva, přednášky cestovatelů, ale i jiných zajímavých lidí ze světa motorismu. Po setmění promítání motorkářského filmu.



V sobotu dopoledne představení nejzajímavějších strojů, prohlídky mlýna a příprava orientačního závodu družstev. Odjezd na závod po 12. hodině. Poté mezi 14. - 15. hodinou ukázky linkování, povídání o lakování a postupech, jak konzervovat původní lak. Více se dozvíte na Facebookové události: Sraz patinovek a bastlů 2020.



Zdroj: archiv

Výtvarný workshop - Zámek v jarní podobě

KDY: neděle 14. června od 9.30

KDE: zámecká zahrada zámku v Čechách pod Kosířem

ZA KOLIK: 790 korun/ kurz



Rádi kreslíte a již dlouho si chcete splnit svůj sen a absolvovat odborný kurz a kreslit v přírodě? Pak zavítejte v neděli na výtvarný workshop kresby suchým pastelem, který pořádá v areálu zámecké zahrady v Čechách pod Kosířem olomoucký výtvarný klub Potvůrka. Pod vedením lektora se zaměříte na zachycení zámku a okolní rozkvetlé zahrady. V úvodu se seznámíte s postupy práce s pastelem i s pravidly při kresbě objektu venku. Cena kurzu je 790 korun, v ceně je zahrnut i materiál. Sraz účastníků je v 9.30 u oranžérie. Více informací na telefonu: 725 909 650.

Zdroj: archiv

Noc kostelů na Prostějovsku

KDY: 12. června

KDE: Plumlov, Prostějov, Držovice, Ptení, Konice, Stínava a další

ZA KOLIK: vstup volný (vstupné dobrovolné)



Nenechte si ujít tradiční akci Noc kostelů. Na Prostějovsku v pátek můžete navštívit a prohlédnout si na dvanáct kostelů. V Prostějově si můžete během pátečního večera prohlédnout kostel Povýšení sv. Kříže, kostel sv. Cyrila a Metoděje a modlitebnu Českobratrské církve evangelické. Podrobný program jednotlivých kostelů naleznete na webu Noc kostelů.



Zapojené kostely na Prostějovsku:

Prostějov - kostel Povýšení svatého Kříže

Prostějov - kostel sv. Cyrila a Metoděje

Prostějov - modlitebna Českobratrské církve evangelické

Konice - kostel Narození Panny Marie

Držovice - filiální kostel sv.Floriána

Jesenec - kostel sv. Libora

Mostkovice - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Plumlov - kostel Nejsvětější Trojice

Ptení - kostel sv. Martina

Stínava - kostel Povýšení sv. Kříže Stražisko - kostel Andělů Strážných Suchdol-Jednov - kostel Navštívení Panny Marie

Zdroj: archiv

Pochod Ptenské studánky

KDY: sobota 13. června od 10 hodin

KDE: náves před kostelem

ZA KOLIK: vstup volný



Aktivně strávená sobota v přírodě, ideální pro rodiny s dětmi, výletujte a objevujte krásy okolí Prostějovska, výlet po studánkách v okolí Ptení. sraz je v 10 hodin na návsi před kostelem, cestou se bude možné občerstvit u ohýnku, opékání špekáčků.

Zdroj: Zuzana Burdová

Hody v Hrubčicích

KDY: pátek od 16 hodin, sobota a neděle od 10 hodin

KDE: Restaurace Drábek, Hrubčice 10

ZA KOLIK: vstup volný



Skvělé jídlo a pití, těšit se můžete na hodovou udírnu s uzenými žebry, koleny, steaky, hermelíny i párky v rohlíku, pochutná si každý, v sobotu vaše chuťové pohárky obměkčí vepřová kýta na rožni.

Zdroj: Zdeněk Vysloužil

1. Prostě lidové Wandr

KDY: sobota 13. června od 8 hodin

KDE: start od Občerstvení U Maříků (biokoridor Hloučela)

ZA KOLIK: startovné - 20 korun, do výšky 1 metru zdarma



Pěší turistická akce pod názvem 1. Prostě lidové Wandr, trasy budou vedeny v okolí říčky Hloučely, v okolí Plumlovské přehrady, vrcholu Chlum, Kaple sv. Šebestiána, pro děti bude připraven skákací hrad, prolézačky a další atrakce, k poslechu zahraje muzika.

Délky tras:

rodinná kočárková trasa 1,5 km,

nenáročná 7 km,

středně náročná 15 km,

náročná 20 km

Čas startu dle délky trasy:

20 km – od 8:00 do 8:30 hodin

15 km – od 8:30 do 9:30 hodin

7 km – od 9:30 do 10:30 hodin

1,5 km – od 10:30 do 11:30 hodin

Zdroj: Klub neorganizovaných turistů na Plumlově

Dětský den v Hamrech u Plumlova

KDY: sobota 13. června od 14 hodin

KDE: občerstvení Na Točně v Hamrech

ZA KOLIK: vstup volný



Dětský den, zábavně strávená sobota s celou rodinou, soutěže, dobré jídlo a pití, pořádá SDH Hamry.

Noční pozorování oblohy

KDY: pátek od 22.30

KDE: Hvězdárna Prostějov

ZA KOLIK: vstupné 40 korun



Pozorování hvězd a planet na noční obloze, nevšední a autentický zážitek, přičichněte k astronomii.

Zdroj: MuRV

Nová česká komedie Bourák

KDY: neděle od 17.30

KDE: kino Metro 70, Prostějov

ZA KOLIK: 130 korun



Nová česká komedie, v hlavní roli exceluje Ivan Trojan jako Bourák, věčný frajer, kterému teče do baráku i do života a rodina už ho má plný zuby, přijďte se v nedělním podvečeru pobavit do kina.

Zdroj: Falcon

A KAM NA AKCE O VÍKENDU 19. - 21. ČERVNA?

Oslavy města Konice

KDY: 19. - 21. června

KDE: zámecký park, nádvoří zámku, náměstí, komunitní centrum v Konici

ZA KOLIK: vstup volný



Konice slaví 50 let od svého povýšení na město a současně i neuvěřitelných 820 let od první písemné zprávy. Buďte u jedinečných oslav, které potrvají celý víkend. Vezměte celou rodinu a společně si užijte po celý víkend lunapark na hlavním konickém náměstí.

I) V pátek 19. června od 18 hodin – Koncert Legendy se vrací – rozezvučí skvělou muzikou zámecký park v Konici kapely Quercus, Arest, Merkur, Marasd a další. Akce omezena pro prvních 500 návštěvníků a koná se za každého počasí. Těšit se můžete na velkou stage, velkokapacitní stany.

II) V sobotu a neděli 20. – 21. června od 9 do 17 hodin – Výstava bonsají – Na nádvoří zámku v Konici si přijdou na své pěstitelé a milovníci bonsají. Na výstavě bude k dispozici odborné poradenství, ukázky tvarování bonsají i prodejní část (misky, rostliny i substráty).

III) V neděli 21. června – Výstava fotografií města – k vidění v místním komunitním centru, a zároveň i výstava historických i nových vozů Škoda. Od 13 hodin v zámeckém parku zahraje Holóbkova muzeka a od 15 hodin ji vystřídá country-rocková kapela Poutníci.

Dále se můžete těšit na horkovzdušný balón před zámkem i bohatý program pro děti po celý víkend. Užijte si nabitý třetí červnový víkend v Konici.

Zdroj: archiv

Koncert Létajícího rabína

KDY: sobota 20. června od 19 hodin

KDE: Kamenný sál, zámek Plumlov

ZA KOLIK: 190 korun



Prožijte hluboký kulturní zážitek, zavítejte v sobotu v 19 hodin na koncert prostějovského pětičlenného ansámblu – Létající rabín. Židovská hudba v jejich podání rozezvučí Kamenný sál plumlovského zámku a představí publiku i nové písně. Vstupné 190 korun. Vychutnejte si tradiční zvuk a folkloristický přístup této přední české klezmer kapely.

Zdroj: Neringa Greičiuté