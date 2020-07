Expedice Mlýnský náhon

Jezdíte rádi na kole, ale zároveň chcete poznávat své okolí? Pak se zúčastněte cyklovýletu podél Mlýnského náhonu z Mostkovic do Kralického háje. Ideální pro všechny generace – cestou se budete často zastavovat a ukazovat si místa, kudy náhon teče. Sraz v 9 hodin na autobusové zastávce Mostkovice-kino. Připraveny budou aktivity pro malé i velké výletníky. Délka trasy je zhruba 12 kilometrů.

Červencová Kofola noc ve Smržicích

KDY: pátek 17. července od 18 hodin, ve 20.30 projekce filmu

KDE: Hřiště U Rebela, restaurace, Smržice

ZA KOLIK: vstup volný



Přijďte si užít páteční večer do Smržic. Od 18 hodin bude připravena hravá a zábavná fotostěna, ve 20.30 pak promítání filmu Šťastný nový rok. Po projekci můžete roztančit parket na diskotéce.

XIII. Rock Memory

KDY: sobota 18. července od 17.30

KDE: pláž U Vrbiček, Plumlovská přehrada, Mostkovice

ZA KOLIK: vstupenky za 150 v předprodeji, za 200 na místě



Prožijte sobotní rockový večer. Zavítejte na tradiční, v pořadí již 13. ročník festivalu Rock Memory do Mostkovic. Na rockové stage na pláži U Vrbiček to od 17.30 rozpálí kapely ATD, Plus, Quercus, Keks a Kontakt.

Mezinárodní filmový festival ve Tvorovicích

KDY: sobota 18. července od 15 hodin

KDE: hřiště, Tvorovice

ZA KOLIK: vstup volný



Přijďte si užít filmovou sobotu do Tvorovic, kde se uskuteční nejmenší open-air filmový festival. Zahájení v 15 hodin na místním hřišti. V 16 hodin projekce Lvího krále (ideální pro děti), v 19 hodin dokument Planeta Česko a ve 21 hodin film Le Mans' 66.

7. Brodecká neckyáda

KDY: sobota 18. července od 13 hodin

KDE: „Na Rybníčku“ u Kulturního domu, Brodek u Konice

ZA KOLIK: vstup volný



Soutěžte na Brodecké neckyádě o nejvtipnější podomácku vyrobené plavidlo nebo přijďte alespoň soutěžící podpořit. Ve 13 hodin sraz plavidel, od 14 hodin oficiální představení a start soutěže v rychlostním pádlování. V 19.30 pak vyhlášení vítězů.

Řemesla na Plumlově

KDY: víkend 18. – 19. července (od 10 do 17 hodin)

KDE: zámek, Plumlov

ZA KOLIK: plné vstupné 140 korun, snížené za 70



Každý zná z pohádek hrnčíře, ale co takoví provazníci? Pokud vás zajímají známá i neznámá řemesla, přijďte se na ně podívat na plumlovský zámek. K ukázkám řemesel se připojí doprovodný program v podobě ukázek šermu, lukostřelby, orientálního tance a to vše při tónech středověké hudby. V sobotu čeká na návštěvníky v 16.30 ve sklepě pod kavárnou také ohňová show.

Dasha v Prostějově

KDY: sobota 18. července od 19 hodin

KDE: Národní dům, Prostějov

ZA KOLIK: 470 korun



Prožijte jedinečný hudební zážitek a dorazte v sobotu na open-air koncert Dashi, jedné z nejobsazovanějších muzikálových zpěvaček a hereček. Její nádherný hlas rozezní od 19 hodin zahrádku Národního domu. V případě nepříznivého počasí se koncert přesune do přednáškového sálu. Vstupenky za 470 korun zakoupíte v Květiny & Kavárna Kavalír sídlící v prostějovské Netušilově ulici.

Country festival ve Vojtěchově

KDY: sobota 18. července od 14 hodin

KDE: areál SDH, Vojtěchov

ZA KOLIK: 250 korun, děti do 15 let zdarma



Zavítejte v sobotním odpoledni do Vojtěchova u Konice. Užijte si 21. ročník country festivalu v krásném venkovním prostředí. Vystoupí kapely Tres Soldanos, Blueland, The Log, Sabina Uxová, Taverna a další.

Kuličkový turnaj v Bedihošti

KDY: sobota 18. července v 9.30

KDE: hřiště (Za sokolovnou), Bedihošť

ZA KOLIK: startovné 30 korun



Vzpomínáte s nostalgií na kuličkové turnaje? Přijďte si v sobotu zahrát a zasoutěžit o diplomy a medaile na hřiště za bedihošťskou sokolovnou. Prezentace hráčů v 9.30, start turnaje v 10 hodin. Turnaj je vhodný jak pro rodiny s dětmi, tak seniory, tak určitě dorazte.

VIII. Mořický Zubr guláš fest

KDY: sobota 18. července od 8 hodin

KDE: areál Sport baru Mořice a koupaliště, Mořice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné, na zábavu od 19 hodin pak vstup za 50 korun



Ve vaření guláše jste mistři? Pak přihlaste svůj tým a soutěžte o titul Mořického gulášového král. Uvařte nejlepší guláš a vyhrajte sud piva. Pro návštěvníky bude připraveno bohaté občerstvení a tombola losovaná ve třech intervalech. Vyhodnocování soutěže v 15 hodin. Hlasuje jak odborná porota, tak i široká veřejnost. Od 19 hodin je pro vás připravena i taneční zábava.

