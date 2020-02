KDY: pátek 14. února od 8.30 hodin

KDE: sokolovna v Němčicích nad Hanou

PROČ PŘIJÍT: Proč neoslavit závěr jarních prázdnin sportem a soutěžením? Jen s chutí do toho, s sebou do sokolovny sálovou obuv a sportovní oblečení.

ZA KOLIK: Vstupné 80 korun.

Deskohraní v knihovně

KDY: pátek 14. února od 10 hodin

KDE: Knihovna pro děti a mládež, Vápenice 9, Prostějov

PROČ PŘIJÍT: deskové hry všeho druhu, skvělá zábava pro děti i dospělé, přijďte se přiučit i nové hry

Ashena zahraje v Botanico Café

KDY: pátek 14. února od 20 hodin

KDE: Botanico Café, Wolkerova 3, Prostějov

PROČ PŘIJÍT: Vlastním jménem Pavla Aschenbrennerová rodačka z Ostravy, nyní žijící v Prostějově na pódiích jako sólistka působí 3 roky. Přijďte se zaposlouchat do jejich písní a užijte si v příjemné společnosti páteční večer.

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

SOBOTA

Masopust ve Vranovicích-Kelčicích

KDY: sobota 15. února od 9 hodin (v 7.30 sraz masek a jejich příprava na Salaši ve Vranovicích)

KDE: předávání Masopustního práva na návsi ve Vranovicích

PROČ PŘIJÍT: Masopust, fašank, ostatky. Názvů je mnoho. Staňte se i vy součástí veselí, které je v naší zemi hluboce zakořeněno. Buďte u jedinečné obnovy masopustního veselí po šedesáti letech v obci Vranovice-Kelčice na Prostějovsku. Dorazte se veselit, ať už v masce nebo bez masky v sobotu od 9 hodin. Právě v tuto hodinu starostka obce bude symbolicky předávat maskám Masopustní právo.

Valentýn na Kosíři

KDY: sobota 15. února od 10 hodin

KDE: Velký Kosíř (výšlap na vrchol)

PROČ PŘIJÍT: Hledáte originální vyznání lásky na Valentýna a nejste zrovna typy na srdíčka ani pugéty květin? Pak překvapte a ohromte svou drahou polovičku výšlapem na Hanácké Mont Blanc. Občerstvení na vrcholu Kosíře bude zajištěno. Nebude chybět ani tradiční soutěž o Valentýnský polibek. Akci zaštiťuje Mikroregion Kosířsko.

Dětský karneval

KDY: sobota od 14 hodin

KDE: kulturní sál Tvorovice

PROČ PŘIJÍT: občerstvení, bufet, písničky, tanec a o zábavu se postará klaun Hubert

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Šípková Růženka – pohádka

KDY: sobota 15. února od 15 hodin

KDE: Kino Oko, Němčice nad Hanou

PROČ PŘIJÍT: Loutkové představení klasické pohádky o Šípkové Růžence si pro děti i jejich rodiče připravilo Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila.

ZA KOLIK: Vstupné 70 korun.

Neklidné Nohy: 1000 km s koloběžkou po Islandu

KDY: sobota 15. února od 19 hodin

KDE: Divadlo Point v Prostějově

PROČ PŘIJÍT: Přednáška studentky Veroniky Jiříčkové. S koloběžkou na Island? Proč ne! Povídání o tom, jak se vydala sama poprvé se svou koloběžkou na expedici na to nejméně vhodné místo pro koloběh. Expedice do země vichru, krvelačných ptáků a strmých kopců. Ale taky do země dechberoucích výhledů za každou zatáčkou, horkých jezírek, vodopádů, papuchalků a mnoho dalšího. Rezervace vstupenek na tel. 731 705 122

Hudebně zábavný pořad

KDY: sobota 15. února od 19 hodin

KDE: Kino Oko, Němčice nad Hanou

PROČ PŘIJÍT: Příjemně strávený sobotní večer v podání Evy Hruškové a Jana Přeučila. Předprodej vstupenek je v Městské knihovně Němčice nad Hanou.

ZA KOLIK: Vstupné 200 korun.

12. Obecní ples

KDY: sobota 15. února od 20 hodin

KDE: kulturní dům Klenovice na Hané

PROČ PŘIJÍT: k tanci a poslechu hraje kaple Eši band

ZA KOLIK: Vstupné 120 korun

45. Hanácký bál v Kralicích na Hané

KDY: sobota 15. února od 20 hodin

KDE: Kulturní dům v Kralicích na Hané

PROČ PŘIJÍT: Neseďte doma a přijďte se pobavit a zatančit si na tradiční hanácký bál. K poslechu zahraje skupina No Problem. Bál bude zahájen hanáckou polonézou.

ZA KOLIK: vstupenka180 korun, rezervovat si ji můžete na telefonním čísle: 776 680 162 u paní Evy Nesvadbíkové

Maškarní bál

KDY: sobota 15. února od 20 hodin

KDE: sokolovna Smržice

PROČ PŘIJÍT: zábava, tanec, masky, bohatá tombola a občerstvení, k tanci a poslechu hraje skupina Citrus, ve sklepě sokolovny pak Disco

ZA KOLIK: Vstupné 100 korun, v masce za 50 korun.

NEDĚLE

Loutkové divadlo – Zvonek Královny víl

KDY: neděle ve 14 hodin a 16 hodin

KDE: TJ Sokol I, Skálovo náměstí, Prostějov

PROČ PŘIJÍT: pohádka pro děti, loutkový soubor Pronitka, dobro zvítězí nad zlem, tombola, písničky a básničky

ZA KOLIK: Vstupné 30 korun

Zdeněk Izer „Na plný coole“

KDY: neděle 16. února od 19 hodin

KDE: Kino Oko, Němčice nad Hanou

PROČ PŔIJÍT: Máte rádi neotřelý humor Zdeňka Izera, pak v neděli 16. února v 19 hodin dorazte do němčického kina Oko na jeho zábavnou show. Těšit se můžete na skvělé vtipy, imitování českých i zahraničních zpěváků a oblíbené scénky a parodie.

ZA KOLIK: Vstupné je 370 korun.