Koncert filharmonie JAMU 1 KDY: pátek 28. ledna od 17 hodin KDE: Reduta, Horní nám. 424/23, 779 00 Olomouc ZA KOLIK: vstupné od 80 korun do 100 korun

Závěr měsíce bude 28. ledna v Moravské filharmonii Olomouc ve znamení nově navázané spolupráce s Janáčkovou akademií múzických umění v Brně a jejími studenty. Od 17 hodin se můžeme těšit na Symfonii č. 1 D dur Sergeje Prokofjeva, Concerto da camera Bohuslava Martinů a Symfonii č. 3 a moll s přízviskem „Skotská“ Felixe Mendelssohna-Bartholdyho.

Aquatera Olomouc

KDY: sobota 29. ledna od 8 do 12 hodin

KDE: Výstaviště Flora Olomouc

ZA KOLIK: dospělí 50 korun, děti a důchodci 30 korun



Pozor, pozor! Pravidelná chovatelská burza je opět tady. Jako každý rok se i letos můžeme těšit na burzu akvarijních rybiček, rostlin, krmiv, terárií i terarijních zvířat, samozřejmě i chovatelských potřeb a mnoho dalšího. Přijďte se i vy letos podívat na tuto unikátní burzu.



Akvarijní rybičky - Ilustrační fotoZdroj: Shutterstock

Bajadéra

KDY: neděle 30. ledna od 14.30 hodin

KDE: Moravské divadlo Olomouc

ZA KOLIK: 180 až 410 korun

Jeden z nejkrásnějších titulů světové baletní literatury se odehrává v daleké a exotické Indii. Je příběhem nešťastné lásky, duševní rozpolcenosti a žárlivosti: válečník Solor miluje chrámovou tanečnici Nikiu. Rádžou je však donucen k sňatku s jeho krásnou a bohatou dcerou Gamzatti. Nikia je navíc tajně milována i žárlivostí sžíraným veleknězem Bráhmanem. Rádža s Gamzatti odhalí vztah Solora a Nikie a připraví ji úkladně o život, když její sokyně nechá tajně ukrýt do košíku květin jedovatého hada. Zoufalý Solor se snaží uniknout do omamných snů a ve slavné scéně Království stínů se opět setkává se svou vyvolenou Nikií. Balet Bajadéra je výzvou pro každý vyzrálý soubor. Umožňuje vyniknout virtuózním technickým i hereckým dovednostem sólistů a sboru. Velkolepá scéna i přepychové kostýmy pak slibují výjimečný divácký zážitek, který bude patřit k vrcholům celé sezony. Bajadéra je uváděna na nejproslulejších světových scénách. V České republice byla doposud uvedena pouze dvakrát, a to v Národním divadle v Brně a Praze. Při představeních tohoto vskutku baletního klenotu bude spoluúčinkovat orchestr Moravského divadla v nastudování dirigenta Petra Šumníka.

Ilustrační fotoZdroj: Archiv

Žonglérská show

KDY: neděle 30. ledna v 10 hodin

KDE: Divadlo na Šantovce

ZA KOLIK: 80 korun



Nemáte ještě plány na nedělní dopoledne? A co třeba žonglérská show v Divadle na Šantovce. Na show následně navazuje workshop, kde si i se svými dětmi můžeme užít spoustu zábavy! Tak si pište, neděle 30. ledna v 10 hodin v Divadle na Šantovce!



Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Alena Hesová

PROSTĚJOVSKO

Úniková hra Minecraft

KDY: čtvrtek 27. ledna od 17.15 hodin

KDE: Knihovna pro děti a mládež, Vápenice 9, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma, stačí aby měl jeden ze členů týmu platnou průkazku do knihovny

Úniková hra pro všechny, kteří si rádi hrají a baví je Minecraft. Podstatou hry je dostat se díky logice, intuici, selskému rozumu a spolupráci do 45 minut z knihovny. Hra je určena pro 2 až 5 hráčů od 7 do 12 let. Cílem bude vyřešit záhady a odhalit, kdo naboural server Minecraftu. Místo je nutné předem rezervovat na telefonním čísle 582 329 673 nebo přímo v knihovně. Bez předchozí a potvrzené rezervace není možno hrát.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Rozhraní

KDY: od pátku 28. ledna do poloviny dubna

KDE: Muzeum a galerie v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 2

ZA KOLIK: zdarma



Vernisáž výstavy Rozhraní od Zbyňka Janáčka a Miry Macíka bude k vidění již tento čtvrtek v 17.30. Výstavu je možné navštívit do 20. března mimo pondělí vždy od 9.30 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.

Žeň objevů

KDY: neděle 30. ledna od 16 hodin

KDE: Kolářovy sady 3358, Prostějov

Astronomických událostí přibývá, a tradice přednášek Žeň objevů z roku 1966 zůstává zachována. Přijďte si poslechnout pana Jiřího Grygara a dozvědět se, jaké významné události se v astronomii za minulý rok udály. Termín přednášky je v neděli 30. ledna v 16 hodin. Dopředu je nutná rezervace míst, a to na telefonním čísle 724 013 039.

Lubomír Brabec a Karolína Žmolíková

KDY: pondělí 31. ledna od 19 hodin

KDE: Městské divadlo Prostějov

ZA KOLIK: 300 korun



Výjimečný zážitek čeká návštěvníky prvního Abonentního koncertu v divadelním sále Městského divadla v Prostějově v pondělí 31. ledna. Vystoupí zde sopranistka Karolína Žmolíková, kterou doprovodí český kytarový virtuóz Lubomír Brabec.



Lubomír Brabec.Zdroj: Kinský Art Media

HRANICKO A PŘEROVSKO

Vernisáž: První salon výtvarníků

KDY: pátek 28. ledna od 17 hodin

KDE: Galerii M+M, Jurikova ulice, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

Tradiční výstava amatérských umělců převážně z Hranic a okolí. Jejich díla jsou vytvořena různými technikami. K vidění jsou obrazy, paličkovaná tvorba, šperky, dřevořezba. Výstava bude pro veřejnost přístupná do 13. března. Galerie bude otevřena od středy do neděle od 13 hodin do 17 hodin.

Třetí salon výtvarníků v Galerii M+M v Hranicích. Ilustrační foto.Zdroj: Jiří Necid

Africký trh: Exotické ovoce

KDY: sobota 29. ledna od 10 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Hranice



Přijďte na Masarykovo náměstí ochutnat skvělé tropické ovoce, které pro vás pěstují drobní ugandští farmáři. Všechno je tak akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez jakékoli chemie. Těšit se můžete na čerstvé ovoce z Afriky, sušené ovoce, dálkami vonící koření ze Zanzibaru či extra kvalitní čaj, džemy a mnoho dalšího.



Africké trhy. Ilustrační foto.Zdroj: Alena Kaňková

Tvá energie - cesta zdraví těla i duše

KDY: neděle 30. ledna

KDE: V Studio pohybu, Komenského 46, Přerov

ZA KOLIK: 300 až 400 korun

Seminář na téma: Tvá energie - cesta zdraví těla i duše, V Studio pohybu, od 9.30 do 15.30 hodin. My jsme energie, vesmír je energie. Energie řídí vše v našem těle, obsahuje emoce, myšlenky, vše co činíme…

Přerovské motivy

KDY: do 6. března

KDE: Galerie města Přerova



Výběr z děl přerovských umělců zvučných jmen zaplní Galerii města Přerova na Horním náměstí koncem ledna. Rozsáhlá soukromá sbírka veskrze přerovských motivů v olejomalbách, grafice, linorytech a dřevorytech, akvarelech, objektech a medailích bude pro výstavní účely zapůjčena od manželů Ireny a Jiřího Pajorových z Přerova.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Relaxační malování

KDY: neděle 30. ledna od 14.30 do 17.30 hodin

KDE: G-klub Šumperk

ZA KOLIK: kurzovné je 450 korun včetně pomůcek

G-klub Šumperk pořádá v neděli 30. ledna krásnou akci s názvem Relaxační malování. Na ní si budeme moct vyzkoušet malovat suchým pastelem. Na akci je nutné si dopředu rezervovat místa na telefonu 730 127 885. Přijďte zrelaxovat mysl a rozvinout svého ducha i vy.

Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála bláznovství

KDY: sobota 29. ledna od 19 hodin

KDE: Divadlo Šumperk

ZA KOLIK: 220 až 260 korun



Laskavá norská komedie plná humoru a víry v sílu přátelství, lásky a všech přirozených lidských citů, které dávají životu smysl a ukazují cestu. Derniéru tohoto divadelního představení nabídne v sobotu 29. ledna Divadlo Šumperk přesně v 19 hodin.





Zdroj: Youtube

video: Lucie Šmejkalová

Plaché světlo

KDY: do neděle 30. ledna

KDE: galerie u Penzionu G, Fialova 3, Šumperk

ZA KOLIK: zdarma

Výstava Pavla Skrotta s názvem Plaché světlo je k vidění už pouze do této neděle 30. ledna. Galerie výstavy je přístupná denně, stačí pouze zazvonit na recepci penzionu G, který nad galerií nabízí ubytování a výstava je volně k vidění.