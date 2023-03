Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

OLOMOUCKO

Zahájení lázeňské sezony ve Slatinicích

KDY: sobota 25. března od 13 hodin

KDE: nádvoří LD Morava, Slatinice

ZA KOLIK: zdarma

Zábavný program pro celou rodinu odstartuje lázeňskou sezonu ve Slatinicích. Lázeňský jarmark a hudební vystoupení oživí i příjezd historického kočáru s hulány (po 16. hodině). Návštěvníci si mohou vyzkoušet také krmení koní, jarní tvořivý ateliér či malování na obličej.

Rybí hody na Poděbradech

KDY: sobota 25. března a neděle 26. března

KDE: Přírodní koupaliště Poděbrady u Olomouce, restaurace Terasa



Víkend plný rybích specialit provoní restauraci Terasa na Poděbradech. Třetí ročník Rybích hodů nabídne například krémovou rybí polévku, uzeného kapra, těstoviny s plody moře, Fish and Chips i celé ryby na grilu.

Probouzení netopýrů

KDY: sobota 25. března v 10 a 13 hodin

KDE: Javoříčské jeskyně

ZA KOLIK: vstup do jeskyní 210 korun dospělí / 110 korun děti (3-15 let)

Chcete se dozvědět více o tajemných netopýrech? Chcete vidět netopýra zblízka? Netradiční prohlídka jeskyně s průvodcem seznámí s množstvím zajímavostí ze života těchto živočichů. Nezapomeňte na teplé oblečení. Vhodné pro dospělé a odrostlejší děti (6+). Kapacita jeskyní je omezena, je nutné se předem objednat na tel. čísle 730 575 924 nebo e-mailem: javoricko@caves.cz.

Czech Dance Masters

KDY: neděle 26. března od 8.30 do 20.30 hodin

KDE: Sportovní hala UP Olomouc

ZA KOLIK: plné 250 korun / děti (6-14), důchodci 150 korun



Regionální kolo soutěže tanečních formací Czech Dance Masters rozhýbe olomouckou sportovní halu. Taneční kluby z celého Olomouckého a Zlínského kraje se tam předvedou v kategoriích street dance, disco dance, art dance, belly dance a couple dance.



PROSTĚJOVSKO

Událost jara

KDY: sobota 25. března od 7.30 hodin

KDE: Prostějovsko

ZA KOLIK: zdarma

Muzeum kočárů Čechy pod Kosířem vypravuje cestovní kočár po pamětihodnostech střední Moravy. Historický kočár vezoucí maršála Radeckého v doprovodu hulánů navštíví 15 obcí, včetně polední zastávky před radnicí v Prostějově.

Jarní pohár

KDY: sobota 25. března od 9 hodin

KDE: Střelnice na Hloučele, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma



Jarní pohár Okresního mysliveckého svazu Prostějov ve střelbě. Disciplíny - automatický trap a lovecké kolo. Bohaté občerstvení pro návštěvníky i střelce zajištěno.

Velikonoční jarmark

KDY: sobota 25. března od 14 hodin

KDE: Kulturní dům, Tvorovice

ZA KOLIK: zdarma

Tradiční velikonoční jarmark v Tvorovicích nabídne zajímavý program pro děti i dospělé. K dispozici bude tvořivá dílnička, malování na obličej a spousta velikonočních dobrot. Ukázka ručního pletení pomlázek.

Velikonoční půlmaraton

KDY: neděle 26. března od 9.30 hodin

KDE: Bistro U Maříků, Prostějov

ZA KOLIK: startovné 50 korun děti, 200 korun dospělí



Již 9. ročník oblíbeného běžeckého závodu – Velikonoční půlmaraton Prostějovem přivítá na startu běžce všech věkových kategorií. Zajímavá trať lesoparkem Hloučela osloví každoročně desítky rekreačních a hobby závodníků. Pro děti tratě do 500 metrů.

HRANICKO A PŘEROVSKO

Scorpions revival

KDY: pátek 24. března od 20 hodin

KDE: Zámecký klub, Hranice

ZA KOLIK: 220 korun

Nenechte si ujít mimořádný hudební projekt zabývající se slavnou německou kapelou Scorpions. Kapelu tvoří ostřílení hudebníci a v čele stojí frontman Martin Filák ze Vsetína, finalista jedné slovenské televizní soutěže. Napodobit výjimečný a vysoko položený hlas, který vlastní Klaus Meine, není jednoduché a málokdo si na to troufne. Pro našeho zpěváka Martina Filáka to byla velká výzva, ale hudbu Scorpions má rád natolik, že do toho šel naplno a bez váhání.

Přerově, pojď se s námi pohnout!

KDY: sobota 25. března od 10 do 16 hodin

KDE: Sportovní hala u tenisových kurtů, Přerov

ZA KOLIK: od 480 korun



Sportovní den pro všechny ženy, které se nebojí pohybu, které si chtějí odpočinout od běžných dnů v práci. Pro všechny maminky, které na sebe nemají moc času. A taky pro ty, které se cítí, že se po zimě potřebují trochu nastartovat. Ja takový den vypadá? Posilování komplet celého těla, společný vegetariánský oběd, káva nebo čaj, pak protahování a relaxování s jógou, možnost i odpočinku ve finské sauně.

Vynášení smrtky

KDY: neděle 26. března od 10.30 hodin

KDE: Cukrle, U Bečvy, Přerov

ZA KOLIK: zdarma

Oblíbená akce Vynášení smrtky se koná už tuto neděli. Krojovaný průvod projde městem, sraz u Cukrle, Přerov. Trasa vede přes Žerotínovo náměstí, náměstí TGM a Horní náměstí směrem k loděnici. Akci pořádá folklorní soubor Trávníček a Folklorní soubor Haná Přerov.

Jarní výstava s kavárnou a kreativní dílničkou

KDY: neděle 26. března od 13 hodin

KDE: Kulturní dům, Zámrsky

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Zpříjemněte si nedělní odpoledne Jarní výstavou v Zámrskách. K vidění i prodeji budou nejrůznější jarní dekorace, svíčky, domácí koření, přírodní produkty z bylinek, dřevěné dekorace, produkty ASO Zámrsky a mnoho dalšího. Těšit se můžete na kreativní dílničku pro děti i dospělé a také na výbornou kávu v kavárně a další občerstvení.

Vinyl a CD burza

KDY: sobota 25. března od 10 do 17 hodin

KDE: kavárna Nebe Počká, Přerov

ZA KOLIK: 20 korun

Prodej, nákup, výměna. První jarní burza vinylů a cédéček je tady. Zastavte se tuto sobotu do Přerova koupit novou desku a udělat radost sobě nebo někomu jinému.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Městský bál 2023

KDY: sobota 25. března od 20 hodin

KDE: sál IPOS, Jeseník

ZA KOLIK: 390 korun

Milovníci tance, hudby a dobré zábavy mohou v sobotu vyrazit na Městský bál v Jeseníku. Hlavní hvězdou večera bude zpěvačka Heidi Janků, která následně bude hosty provázet celým večerem. K tanci a poslechu zahraje jedinečná brněnská kapela Kolorez a cimbálová muzika Wajdovci. V doprovodném programu se můžete těšit na vystoupení tanečníků Klubu sportovního tance Jesenicka. Chybět samozřejmě nebude ani bohaté občerstvení a atraktivní tombola.

První jarní pochod – Memoriál Arnošta Valenty

KDY: start v pátek 24. března, 16 až 18 hodin

KDE: od Gymnázia Zábřeh

ZA KOLIK: startovné 15 km: děti 6 – 15 let 40 korun, dospělí 80 korun, 35 km: 80 korun, 50 km: 100 korun



Po tříleté pauze způsobené covidovou situací se turisté mohou opět vydat na oblíbený První jarní pochod – Memoriál Arnošta Valenty. Letos se koná už 26. ročník. Pochod odstartuje v pátek 24. března od 16:00 do 18:00 hodin od zábřežského gymnázia. Chodce opět čeká atmosféra noční přírody připomínající útěk svébohovského rodáka, studenta gymnázia a pilota RAF Arnošta Valenty z nacistického zajateckého tábora. Tento útěk znamenal pro Arnošta Valentu smrt z rukou gestapa. Na účastníky pochodu opět čekají tři trasy v délce 15, 35 a 50 kilometrů.

Štefan Margita

KDY: neděle 26. března od 19 hodin

KDE: Dům kultury, Mohelnice

ZA KOLIK: 450 a 490 korun

Štefan Margita, operní pěvec, tenor, se z operního světa poprvé vydává do světa šansonu. Pro svoje fanoušky si připravil více než hodinový koncert plný zcela nových písní, které pro něj napsal zpěvák a skladatel Michal Kindl. „S Michalem jsme už společně vystupovali na mém předchozím turné. Spolupráce se nám osvědčila, a tak jsem Michala požádal, zda by pro mě napsal další písně. Nakonec je z toho celý intimní večer, který bychom rádi strávili společně s vámi,“ zve své příznivce na koncert špičkový pěvec.

Nedělní pohádka: Veselé Velikonoce aneb Jak Honza koledoval

KDY: neděle 26. března od 10 hodin

KDE: Dům kultury Šumperk

ZA KOLIK: 80 korun, děti do 3 let zdarma



Víte, podle čeho se pozná nejlepší koledník? Dozvíte se to v pohádce s velikonoční tématikou a známými lidovými písničkami. V chaloupce bydlí panímáma s líným synkem Honzou, který nejraději spí a nechce s ničím pomáhat. Na návštěvy k nim chodí šikovná Kačenka a té se Honza moc líbí. Prožijete s nimi tři příběhy o staročeských lidových zvycích. Co myslíte, podaří se nakonec Kačence líného Honzu probudit? Hraje Liduščino divadlo.

Otužilecké vítání jara

KDY: neděle 26. března od 10.30 hodin

KDE: řeka Morava, pod mostem, Leština

ZA KOLIK: zdarma

Rozloučení se zimou a vítání jara se koná v neděli v Leštině u Zábřehu. Do stále ještě velmi chladných vod řeky Moravy se tady ponoří odvážní otužilci. Ještě předtím pořadatelé z místního spolku Veške vynesou Moranu a pošlou ji po vodě. Zájemci vše mohou sledovat ze břehů nebo z mostu.

