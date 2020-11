V rámci online streamu „Moje kino Live“ proběhne projekce filmu „Fenomén autismus – v práci“. Dokument přibližuje problematiku zaměstnávání autistických osob. K tématu se ve snímku vyjadřují odborníci i zaměstnavatelé a prostřednictvím medailonků také pět velmi rozdílných zaměstnanců, které spojuje nejen jejich diagnóza, ale také snaha o sebeuplatnění a touha po smysluplné životě. Po projekci bude následovat debata s tvůrci Miroslavem Jankem a Michalem Roškaňukem.

Zdroj: promo filmu

Divadelní hra Láska za koronu

KDY: kdykoliv

KDE: web Divadla Tramtarie

ZA KOLIK: on-line lístek od 200 korun



Pusťte si doma romantickou komedie z doby koronavirové nazvanou Láska za koronu. S nadhledem, humorem i laskavostí vypráví příběhy lidí žijící v této nelehké době. Učitel vedoucí svoji hodinu přes internet, policista striktně dbající na dodržování neustále se měnících vyhlášek či milenci potýkající se s hygienickými opatřeními.

PROSTĚJOVSKO

K památným lípám do Vrahovic

KDY: kdykoliv

KDE: Prostějov - Vrahovice

ZA KOLIK: zdarma



V měsíci říjnu jsme si připomínali Den stromů. Podnikněte proto s dětmi výlet do nedalekých Vrahovic a objevte společně dvě památné lípy, které zde rostou okolo sta let. První z nich, Střížova, je pojmenována po zdejším starostovi. Druhá se pak nachází v pásu zeleně lidově nazývaném U Sarkandera, protože zde dříve stávala socha sv. Jana Sarkandera.

Zdroj: Tomáš Peka

Výlet kolem Plumlovské přehrady

KDY: kdykoliv

KDE: Mostkovice/ Plumlov, podél břehu Plumlovské přehrady

ZA KOLIK: zdarma (parkoviště v Mostkovicích dle aktuálního ceníku)



Skvělou podzimní procházku s výhledem na vodu si vychutnáte, když se spolu s dětmi vydáte kolem Plumlovské přehrady. Začít můžete od hráze přehrady a po červené turistické značce vedoucí podél levého břehu přehrady dojít až k Podhradskému rybníku pod plumlovským zámkem. Na zdejší hrázi se také nachází památný strom – hrušeň planá. Terén je vhodný pro malé děti na odrážedlech i pro sportovní kočárky. Užijete si tak den na čerstvém vzduchu i nádherně zbarvenou podzimní krajinu.

PŘEROVSKO A HRANICKO

Na Střítežské vyhlídky

KDY: kdykoliv

KDE: Střítež nad Ludinou

ZA KOLIK: zdarma



Obec Střítež nad Ludinou leží v táhlém údolí nad nímž se zvedají svahy kopců s rozlehlými loukami. Vlevo Okrouhlík, vpravo kopec zvaný Vrchy. Potok Ludina je jedním ze dvou přítoků řeky Bečvy na území města Hranic, tím druhým je říčka Velička. Pramení na loukách Oderských vrchů nad Partutovicemi a Jindřichovem v nadmořské výšce přibližně 550 metrů, kam je možno dojít pěšky, či dojet na kole. Přes střítežské vyhlídky se dostanete k pramenům Ludiny a partutovickému větrnému mlýnu.

Zdroj: DENÍK/Pavel Mašlaň

Sedm zastavení na Fit stezce

KDY: kdykoliv

KDE: Citov

ZA KOLIK: zdarma



Fit stezka je umístěna mimo obec. Trasa vede po zpevněné cestě podél historického mlýna a náhonu k vakovému jezu, částečně po starším kamenitém povrchu účelové komunikace k Odpadníku. Fit stezka obsahuje sedm stanovišť s celkovou délkou trasy okolo 700 metrů. Na výchozím stanovišti je umístěna hlavní informační tabule obsahující základní informace o Fit stezce včetně možnosti volby tréninku a provozního řádu. Každé stanoviště má vedlejší informační tabuli poskytující základní informace o daném stanovišti, a to včetně jeho funkce, pokynů procvičení, grafického znázornění, zajímavostí, hádanek pro děti a QR kódů s možností zhlédnout instruktážní videa jednotlivých cviků. Pro návštěvníky je stezka dobře dostupná.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Jan Eskymo v Toulavé kameře

KDY: kdykoliv

KDE: facebook Vlastivědného muzea v Šumperku

ZA KOLIK: zdarma



Do zábřežské expozice věnované nejslavnějšímu místnímu rodákovi, polárníkovi Janu Eskymo Welzlovi, zavítala v létě Toulavá kamera. Prostřednictvím její povedené reportáže si proto zatím můžeme zkrátit čekání na dobu, než se do expozice budeme moci opět podívat osobně. Odkaz na reportáž naleznete na facebooku Vlastivědného muzea v Šumperku.

Zdroj: MÚ Zábřeh

Barokní krása na Křížovém vrchu

KDY: kdykoliv

KDE: Křížový vrch u Rudy

ZA KOLIK: zdarma



Barokní křížová cesta se čtrnácti zastaveními, nacházející se nedaleko obce Ruda, vás učaruje. Jednotlivá zastavení jsou představena uměleckými plastikami ve tvaru srdce, znázorňujícími reliéfy pašijových scén. Zastavení vás dovedou až na samotný vrchol Křížového vrchu, kde na vás čekají výhledy do krajiny. Uvidíte Olomouc i Hostýnské vrchy.

TIPY NA DALŠÍ ZAJÍMAVÉ AKCE

Šifrovačky pro celou rodinu

Šifrovací hry na doma jsou napínavá dobrodružství poskládaná z šifer a logických úkolů. Můžete je prožít kdykoliv a kdekoliv, kde se připojíte k internetu. Každá z her nabízí několik hodin intenzivní zábavy plných objevování skrytých principů, důmyslných souvislostí i spolupráce s ostatními členy týmu (buď společně doma nebo na dálku každý u svého počítače).

Zábava zaručena pro celou rodinu, stačí mrknout na stránky https://trails.cryptomania.cz/hry-na-doma/ a vybrat si.

Prozkoumejte virtuálně Národní muzeum

Zapněte si počítač a společně s kurátory prozkoumejte aktuální i již ukončené výstavy. Online výstavy nelze prohlížet na mobilních platformách, kvůli vysokému rozlišení jsou optimalizovány pouze pro stolní počítač a notebook. Co vás čeká? V nabídce je k dispozici patnáct výstav - Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, Hudební zvěřinec, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografii, Století trampingu a Import/Export/Rock'n roll. Navštivte www.nm.cz

Web zooparku vítá i nyní

Brány Zooparku Zájezd na Kladensku, který se může pyšnit největší veřejně přístupnou kolekcí chameleonů na světě, zůstanou na nějakou dobu zavřené. Veřejnost se však může do zooparku vydat on-line. Navštivte webové stránky zoopark-zajezd.cz, na kterých vás čeká spousta zajímavých věcí. Můžete si prohlédnout krásné fotografie zvířat chovaných v Zájezdu, zároveň si přečíst o různých akcích a programech zooparku. Chod tohoto zařízení pak můžete podpořit v rámci adopce některého ze zvířat, a to od strašilky až po velblouda, nebo zakoupením některého ze zážitků. „Nebo můžete přispět libovolným darem na náš transparentní účet 123-1632310247/0100. Za všechny formy podpory vám z celého srdce děkujeme,“ uvedl Zoopark Zájezd.

Napětí od začátku až do konce

Kdy: pátek 6. a sobota 7. listopadu



Mistrovství v řešení hádanek. Honba za pokladem pro dospělé. Týmová detektivní práce. Úniková místnost v nočním lese. To vše vás čeká v rámci šifrovací hry nazvané TMOU, kterou projdou jen ti nejbystřejší a nejodolnější. Jedná se o noční týmovou brněnskou šifrovací hru, výzvu pro pětičlenné týmy, které se chtějí poprat s chladnou listopadovou nocí, dobrodružstvím a zašifrovanými zprávami, které po prolomení prozrazují další cestu. Registraci i pravidla naleznete na https://www.tmou.cz/101/page/index. Tak vzhůru vstříc dobrodružství!