Po roce vánoční trhy přicházejí, zpívejme přátelé! Od 18. listopadu do 23. prosince se můžeme těšit na tradiční olomoucké vánoční trhy! Ty letos nabídnou mnoho vyhledávaných stánků s vánočním zbožím a punčem. Každý den se pak můžete těšit na bohatý programu pro malé i velké návštěvníky. Letos poprvé chystají organizátoři i netradiční vycházkovou stezku po historickém centru s možností několika vyhlídek dokreslujících slavnostní adventní atmosféru. Provozní doba na Horním i Dolním náměstí bude od 11 do 20 hodin, může být prodloužena dle zájmu návštěvníků. Na Dolním náměstí bude každý den prodej stromků od 10 do 20 hodin. Tržnice, kde bude vyhlídkové kolo a prodejní stánky, bude v provozu od soboty 26. listopadu denně od 10 do 22 hodin až do 23. prosince.

● pátek 18. listopadu

18.00 Queenmania - koncert

● sobota 19. listopadu

16.00 Piknik- vzpomínky na Michala Tučného - koncert

● neděle 20. listopadu

17.50 Vyhlášení jména pro vánoční strom

18.00 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

18.05 Bára Basiková - koncert

Vánoční trhy v Olomouci, 25. listopadu 2021Zdroj: DENÍK/Daniela Tauberová

Punčohraní v parku

KDY: sobota 18. listopadu od 16 hodin

KDE: Kavárna v Parku, Tyršovy sady, Šternberk

ZA KOLIK: zdarma



Máte rádi dobrou hudbu a horký punč? Potom by vám neměla uniknout akce s názvem Punčohraní v parku. Těšit se můžete na ochutnávku dvaceti druhů punčů a koncertního nářezu olomouckých Hot Dogs´ Revenge, od kterých uslyšíte pořádnou porci Rock´n´Rollu šedesátých a sedmdesátých let.

Dizajntrh

KDY: pátek 18. až neděle 20. listopadu, každý den od 10 do 18 hodin

KDE: Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma

Tento pátek odstartuje Dizajntrh netradičně sérií workshopů a přednášek pro všechny, včetně tvůrců! O víkendu 19. a 20. listopadu si užijete vánoční nákupy v pohodové atmosféře krásného Konviktu, který zaplní prodejci s lokální tvorbou. Například s keramikou, oblečením, šperky nebo dekoracemi do domácnosti. O drinky na zahřátí a dobroty bude postaráno. No a samozřejmě ani víkendoví návštěvníci nebudou ochuzeni o tvůrčí a zábavný doprovodný program.

Vánoční Burger Street Festival

KDY: od pátku 18. do neděle 20. listopadu od 10 do 20 hodin

KDE: Výstaviště Flora, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



Tradiční Burger Street Festival, který každoročně láká tisíce olomouckých jedlíků, dostává svého zimního sourozence. Vůbec poprvé organizátoři největší putovní street food akce v Česku vyrazí do hal s cílem ochromit chuťové pohárky lidí i v adventu. Vůbec první ze zimních akcí odstartuje v Olomouci 18. listopadu na Výstavišti Flora Olomouc. Poskládejte si zimní burger jen a jen pro vaše město! Tak zní výzva organizátorů Burger Street Festivalu olomouckým milovníkům jídla. Právě speciální burger, který vznikne ze surovin navržených fanoušky, bude jedním z lákadel prvního zimního festivalu - novinky v kalendáři českých food akcí. O tom, který burger je nejlepší, budou moci tradičně rozhodnout sami návštěvníci. Za každý burger, který sní, dostanou lístek, který mohou odevzdat na infopointu festivalu. Tam také odhlasují v soutěži o svůj nejoblíbenější burger. Ve hře je nejen prestižní ocenění pro nejoblíbenějšího burgermakera, ale také vouchery na burgery v hodnotě 4 000 Kč, které mohou získat právě hlasující.



Ilustrační fotoZdroj: Deník/Luboš Jeníček

PROSTĚJOVSKO

Výlov Podhradského rybníka

KDY: pátek 18. listopadu od 8 hodin

KDE: Podhradský rybník, Plumlov

ZA KOLIK: zdarma

Už tento pátek můžete zavítat na výlov Podhradského rybníka. Na místě bude možné zakoupit nejen čerstvě vylovené ryby, ale také sledovat práci rybářů při výlovu rybníka. V předchozích letech převažovali mezi lovenými rybami kapři. Největší z nich překračovali váhu 6 kg. V roce 2021 se z Podhradského rybníku vylovilo 80 metráků kapra a 750 kg štiky a candáta.

Výlov Podhradského rybníka v Plumlově, 28.10. 2021Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Tři sestry

KDY: sobota 19. listopadu od 18 hodin

KDE: Společenský dům, Prostějov

ZA KOLIK: 690 korun



Modlitba pro partu, Pijánovka nebo Já jsem Aleš. Pokud tušíte, že jde o písniček kapely Tři sestry, tak máte pravdu! Tři setry vystoupí v sobotu 19. listopadu ve Společenském domě v Prostějově. Předskokana jim bude dělat od 18 hodin skupina Trautenberk a v 19.30 to už na pódiu rozbalí Tři sestry!



Zdroj: www.trisestry.cz

Noc divadel

KDY: sobota 19. listopadu od 15 hodin

KDE: Muzeum a galerie, Národní dům, Městské divadlo, Prostějov

Noc divadel můžete prožít tuto sobotu v Prostějově hned na několika místech. Tradiční kvíz věnovaný tématu letošní Noci divadel zahájí v 15 hodin v prostorách Muzea a galerie. Utajené hrdiny odhalí přednáška od 17 hodin v přednáškovém sále Národního domu, kam můžete od 19 hodin zavítat na Autorské čtení a besedu Arnošta Goldflama. Noc divadel zakončí Zážitková prohlídka divadelního zákulisí v Městském divadle ve 21 hodin.

Vypátráš Rychlé šípy?

KDY: do 17. prosince

KDE: centrum města Prostějov

ZA KOLIK: zdarma



Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček i Rychlonožka. Všech pět chlapců z party Rychlých šípů je někde ukrytá v Prostějově. Najdeš je všechny? Chlapci jsou umístěni v životní velikosti na dobře viditelném vyvýšeném místě. Třeba na pavlačích, balkónech nebo střechách a podobně. Podaří se vám do 17. prosince všechny najít? Schválně!



Mapka.Zdroj: Reprofoto Sdružení přátel Jaroslava Foglara

HRANICKO A PŘEROVSKO

Diagnóza: Masaryk

KDY: pátek 18. listopadu od 20 hodin

KDE: Divadlo Stará střelnice, Hranice

ZA KOLIK: 150 až 300 korun

Diagnóza: Masaryk je inscenací sledující životní pouť Jana Masaryka, jíž determinuje duševní choroba. Konflikt mezi touhami hrdiny a tím, co je nucen reálně dělat, je hluboký a neměnný doslova v antickém měřítku. Hrají: Daniel Možnar, Štěpán Princ, Kateřina Jebavá, Šárka Šildová.

Tradiční výstava betlémů

KDY: pátek 18. listopadu od 17 hodin

KDE: Galerie M+M, Hranice

ZA KOLIK: zdarma



O vánoční atmosféru se v Hranicích postará tradiční výstava betlémů, která bude k vidění v prostorách galerie M+M. Letos se koná už její 28. ročník. Vernisáž se uskuteční v pátek 18. listopadu v 17 hodin. Návštěvníci mohou zhlédnout přes stovku betlémů zhotovených z různých materiálů od dřeva, papír, šustí, keramiku, sklo a další. Chybět nebudou vánočně ozdobené stromky, perníky, adventní věnce a další symboly Vánoc. O kulturní program se na vernisáži postará dětský pěvecký sbor Sluníčko a žesťové těleso při Základní umělecké škole Potštát. Výstava, která je prodejní, potrvá v hranické galerii M+M na Jurikově ulici do 18. prosince.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Mátlová Liba

Vilém Čok a Bypass

KDY: sobota 19. listopadu od 19.30 hodin

KDE: Klub Teplo, Přerov

ZA KOLIK: 400 korun

Koncert punkrockové legendy se koná v rámci 20. ročníku festivalu hudby a slova Hudboslovení 2022, který pořádá Duha klub Dlažka. Těšit se můžete na největší hity + křest nového CD. Support: Moped 56.

Vilém Čok&BypassZdroj: Vilém Čok&Bypass

Varhanní koncert

KDY: neděle 20. listopadu od 17 hodin

KDE: kostel svatého Prokopa, Vlkoš

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Program koncertu připomene výročí narození významných osobností regionu, hudebních skladatelů a chrámových hudebníků Vojtěcha Říhovského a Ezechiela Ambrose.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Krkonošská pohádka

KDY: pátek 18. listopadu v 10 hodin

KDE: Divadlo Šumperk

ZA KOLIK: od 100 korun do 140 korun

Představení je o mocném pánovi hor, Krakonošovi, který vládne spravedlivě nad horami i lidmi. Dobré odměňuje a zlé trestá. Krakonošův revír sousedí s panstvím vychytralého Trautenberka, kterému slouží rázná Anče, její milý, pacholek Kuba a popletený hajný. Trautenberk neustále vymýšlí proti Krakonošovi různé pletichy, jen aby z toho měl prospěch. Jak to s nimi nakonec dopadne? Na to se přijďte sami podívat.

Noc divadel

KDY: sobota 19. listopadu od 19 hodin

KDE: Divadlo Šumperk

ZA KOLIK: 70 korun



Noc divadel, která tento rok je 19. listopadu napříč tuzemskými divadly, vás pobaví i v šumperském divadle. Tématem letošního ročníku je hrdinství. Program otevře v 17 hodin představení Jízda tvýho života, které se podruhé odehraje ve 20 hodin. Půjde o naprosto unikátní a nevídané představení, které už nikdy neuvidíte. Tak si ho nenechte ujít. Zároveň bude v průběhu akce možné podívat se do různých zákoutí divadla, která jsou jindy divákům nepřístupná.

Festival Blues Alive

KDY: od čtvrtku 17. do soboty 19. listopadu od 18 hodin

KDE: Dům kultury, Šumperk

ZA KOLIK: vstupenky ZDE

Na 26. ročník mezinárodního festivalu Blues Alive vystoupí například zásadní legenda své generace, pianista, varhaník a zpěvák Anthony Geraci, americká kytaristka srbského původu Ana Popović, newyorská kytarová hvězda Popa Chubby, světoznámý hráč na Hammondovy varhany Delvon Lamarr se svým triem nebo přední představitel akustické countrybluesové školy Jontavious Willis. Celkově vystoupí během tří dní v šumperském Domě kultury, který letos poprvé kromě hlavního sálu nabídne i druhé festivalové pódium nazvané Jam Stage, a na dalších místech po celém městě přes třicet pět kapel a hudebníků od nás a ze zahraničí.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Kopáč Jiří

Lízátková party

KDY: neděle 20. listopadu od 15 hodin

KDE: Kulturní dům, Zábřeh

ZA KOLIK: 350 korun



Další Lízátková party hvězd českého youtube Lollipopz, která tentokrát roztančí Kulturní dům v Zábřehu, je tady! Anet, Amy, Neli a Annie si pro vás připravily zcela nový program, ve kterém nebudou chybět nové písničky z připravovaného alba, ale samozřejmě i staré a oblíbené, jako například První Láska, Mezi Hvězdy, Lollyškola nebo O prázdninách je fajn! Nebude chybět soutěž o drobné dárečky, a hlavně pořádná nálož zábavy a radosti, na kterou jste z našich představení zvyklí.



Z koncertu dívčí skupiny Lollipopz ve velkém sále Městského společenského domu v Kolíně.Zdroj: Zdeněk Hejduk

