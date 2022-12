Pečení perníčků KDY: pátek 9. prosince od 14 do 17 hodin KDE: Dům dětí a mládeže, Šternberk ZA KOLIK: 250 korun

Už jste letos upekli nějaké cukroví? Pokud ne a chtěli byste, tak můžete v pátek 9. prosince přijít do Domu dětí a mládeže ve Šternberku, kde se budou péct od 14 do 17 hodin perníčky S sebou si nezapomeňte vánoční náladu a vlastní krabičku na upečené medové perníčky.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Leona Paroulková

Koledování

KDY: sobota 10. prosince od 10 hodin

KDE: Moravské divadlo, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



Pokud ještě nemáte plány na sobotní dopoledne, přijďte do foyer Moravského divadla Olomouc nasát krásnou předvánoční atmosféru. Tam se boudou od 10 hodin zpívat vánoční koledy spolu se souborem opery a operety Moravského divadla Olomouc.

Advent ve sklenících

KDY: sobota 10. a neděle 11. prosince od 10 do 15 hodin

KDE: Výstaviště Flora, Olomouc

ZA KOLIK: adventní věnec 790 korun, věnec na dveře 690 korun, vánoční svícen 250 korun

Vánoční workshopy se zkušenými aranžérkami a floristkami se konají i třetí adventní víkend. Na workshopu si můžete vyrobit adventní věnec, dekorační věnec na dveře nebo vánoční svícen. Ve sklenících nebudou chybět ani hotové dekorace na prodej. V ceně workshopu je zahrnut také vstup do sbírkových skleníků. Těšit se můžete i na drobné občerstvení.

Emma Smetana a Jordan Haj

KDY: sobota 10. prosince od 18 hodin

KDE: Olodvorek, Olomouc

ZA KOLIK: 200 korun



V období adventu zazpívá a zahraje návštěvníkům Olodvorku hned několik hvězd české hudební scény. Mimo kulturního programu bude zázemí vnitrobloku na Dolním náměstí v Olomouci nabízet i horké nápoje všem, kteří do něj v předvánočním shonu zavítají, aby se mohli na chvilku zastavit a vychutnat třeba lahodný Olopunč. Přijďte si v sobotu od 18 hodin užít vánoční atmosféru Olodvorku obohacenou o koncert zpěvačky Terez Wrau. Jednoznačným highlightem adventu je koncert Emmy Smetany a Jordana Haje, který se koná v sobotu 10. prosince od 20 hodin.



Emma SmetanaZdroj: Deník/Jiří Sláma

Zdenek Polach a Matýsek

KDY: neděle 11. prosince od 10 hodin

KDE: Divadlo Na Šantovce, Olomouc

Opravdu jediný český břichomluvec míří do Olomouce. Je težké v dnešním době přijít s něčím novým a zaplnit hlediště smějícím se divákem, jim se to daří a strašně moc je to baví.

PROSTĚJOVSKO

Vánoce na zámku

KDY: pátek 9. prosince v 16 hodin a v sobotu 10. a v neděli 11. prosince od 10 do 16 hodin

KDE: Zámek Čechy pod Kosířem

Přijďte si i vy vychutnat vánoční zámeckou atmosféru do Čech pod Kosířem. Na pátečních 16 hodin je naplánované rozsvícení vánočního stromečku na nádvoří a vánoční koledování s místní základní školou a na sobotu a neděli jsou naplánované kostýmované prohlídky zámku, tvořivé dílničky na Hanácké ambasádě, adventní trh i ukázky řemesel.

Vánočně laděné kostýmované prohlídky na zámku v Čechách pod Kosířem. 14. 12. 2019Zdroj: Deník / Hana Nevrlá

Putování adventem

KDY: sobota 10. a neděle 11. prosince

KDE: Zámek Plumlov



Projděte se vánočně nazdobeným zámkem a připomeňte si, jak vznikly některé lidové tradice a zvyky. Těšit se můžete na divadelně ztvárněný příběh, který vás vtáhne do jedinečné adventní atmosféry. V sobotu od 14 do 20 hodin, v neděli do 19 hodin.



Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Michal Sobecký

Adventní koncert

KDY: neděle 11. prosince od 17 hodin

KDE: Městské divadlo Prostějov

Dechový orchestr ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov láká třetí adventní neděli na Adventní koncert do prostějovského divadla. Dirigují Rudolf Prosecký a Karel Zádrapa, zpěv Zuzka Kožnárková, Klaudie Kožnárková, Oli Vidmuch a Tereza Horová, moderuje Roman Doležel.

O bílém domečku

KDY: neděle 11. prosince od 16 do 18 hodin

KDE: Církev bratrská, Prostějov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Krásné divadelní představení O bílém domečku pro malé i velké pořádá Církev bratrská Prostějov. Představení začne v neděli 11. prosince v 16 hodin a děti se můžou těšit na drobný dáreček.

HRANICKO A PŘEROVSKO

Katapult revival

KDY: sobota 10. prosince od 17 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

Revivalový koncert se uskuteční v sobotu 10. prosince od 17 do 18 hodin na Masarykově náměstí v Hranicích v rámci vánočních trhů. Znít budou známé písně jedné z nejúspěšnějších českých rockových kapel – skupiny Katapult.

Na Masarykově náměstí budou od 10 hodin stánky s punči a vánočním zbožím. Navštívit můžete oblíbené kluziště, prohlédnout si dřevěný Halouzkům betlém nebo hodit přání do Ježíškovy pošty.

Historický jarmark

KDY: neděle 11. prosince od 9. do 16 hodin

KDE: Horní náměstí, Přerov

ZA KOLIK: zdarma



Tradiční historický jarmark s bohatým doprovodným programem se koná třetí adventní neděli na Horním náměstí v Přerově. Vystoupí děti ze SVČ Atlas a Bios, šermířský spolek Markus M, hudební skupina Rabussa, spolek šermu, tance a divadla Nuntuis Regis a sokolník Monti.



Historický jarmark na Horním náměstí v PřerověZdroj: Vojtěch Podušel

Vánoce na zámku

KDY: sobota 10. a neděle 11. prosince od 10 do 16 hodin

KDE: zámek Tovačov

ZA KOLIK: 80 korun

Divadlo, Krampusáci, jarmark i hudba. To vše čeká druhý prosincový víkend na návštěvníky zámku v Tovačově, kde se koná akce Vánoce na zámku na téma Tóny Vánoc. Po oba dny se můžete v rámci prohlídek v 10 hodin těšit na vystoupení Dobrovolného divadla tovačovského a ZUŠ Kojetín. V sobotu vystoupí ve 13 hodin ZUŠ Tovačov, ve 14.30 se na nádvoří zámku uskuteční koncert folkové skupiny Akvarel a v 16 hodin vypukne Pekelná show v podání Krampus Olomouc. V nedělním programu vystoupí od 13.15 hodin MŠ a Hanáček Tovačov, ZŠ Tovačov a ZUŠ Kojetín.V Zámecké kapli zazní v 15 hodin sváteční slovo a sbor při kostelu Panny Marie v Lobodicích. Po oba dny nebude chybět jarmark, občerstvení i něco na zahřátí.

Vánoční karneval pro děti

KDY: neděle 11. prosince od 14 do 17 hodin

KDE: Městský dům Přerov

ZA KOLIK: vstupenky zdarma k vyzvednutí v kanceláři č. 113, 1. patro, Smetanova 7, Přerov



Přijďte si užít vánoční karneval pro děti. Těšit se můžete na show s Pájou Chabičovským a zpěvačkou Kateřinou Kačule Pokornou, balonkového klauna. Na děti čeká dárek u vstupu a v závěru akce. Vstup pouze se vstupenkou.



Ilustrační fotoZdroj: Deník / Redakce

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Vánoční farmářské trhy

KDY: pátek 9. prosince od 9 do 16 hodin

KDE: Hlavní třída, Šumperk

ZA KOLIK: zdarma

Adventní atmosféru na Hlavní třídě v Šumperku doplní v pátek 9. prosince od 9 do 16 hodin vánoční farmářské trhy. Nakoupit si na nich budete moct regionální potraviny, rukodělné dárečky nebo drobné vánoční ozdoby.

Jesenické farmářské trhy

KDY: sobota 10. prosince od 10 do 17 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Jeseník

ZA KOLIK: zdarma



Přijďte na Masarykovo náměstí nakoupit sezónní ovoce a zeleninu, pečivo, uzeniny, lahůdky, paštiky a sýry, marmelády a zeleninové pochoutky, ovocná vína, medovinu, koření, perníčky a frgály, občerstvení a mnoho dalšího - převážně regionální produkty z Jesenicka. Pro děti bude připraven dětský koutek ve spolupráci s Mateřským a rodinným centrem Krteček. Trhy jsou obohaceny o živé hudební vstupy a tvořivé dílny.



Ilustrační fotoZdroj: Deník/Petr Krňávek

Popletené Vánoce

KDY: neděle 11. prosince od 10 hodin

KDE: Dům kultury Šumperk

ZA KOLIK: 80 korun

Na veselou hudební pohádku o tom, co všechno se může stát, když nebeská trojice Mikuláš, Andělka a Čert popletou své přípravy na Vánoce a jaké z toho mohou vzniknout roztomilé zmatky a motanice, se můžete těšit v šumperském domu kultury. Chybět nebude ani vánoční besídka a mikulášská nadílka.

Adventní koncert skupiny Avonotaj

KDY: neděle 11. prosince od 16 hodin

KDE: klášterní kostel Zvěstování Panny Marie v Šumperku

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Adventní koncert pěveckého souboru Avonotaj bude znít klášterním kostelem Zvěstování Panny Marie v Šumperku v neděli 11. prosince od 16 hodin. Výtěžek z koncertu bude věnován na projekt Kameny zmizelých v Šumperku, který připomíná oběti holokaustu a nacistického režimu.