Pokud máte rádi dobré pivo a uležené tvarůžky máte jedinečnou příležitost zavítat na gastrofestival zaměřený právě na pivo a tvarůžky ve Velké Bystřici! Chybět nebudou hudební vystoupení například kapely Leon nebo kapely Ptáci, bohatý doprovodný program pro děti a v 16 hodin bude slavností narážení piva Tvarg!

Ilustrační fotoZdroj: Zdroj: MmOl

Mint Market

KDY: sobota 17. září od 10 do 17 hodin

KDE: Letní kino, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



Podzimní MINT Market se uskuteční v sobotu 17. září v areálu Letního kina. Pod korunami zlatavých stromů se tak můžete opět těšit na pestrou nabídku českého designu. Užijte si jedinečnou atmosféru Mint Marketu za doprovodu DJ Marthyho a udělejte si radost slušivými šaty, ručně vyráběným šperkem, bio kosmetikou nebo originální kabelkou.

Střelecká soutěž o pohár starosty města Šternberka

KDY: sobota 17. září od 8 hodin

KDE: střelnice v lomu u Šternberka

ZA KOLIK: zdarma

Máte rádi adrenalin a střelné zbraně? Tak přijďte v sobotu 17. září na střelnici u Šternberka. Právě tam se uskuteční střelecká soutěž. Soutěžit se bude hned ve dvou kategoriích. Amatér, tam spadají všichni muži i ženy bez vlastní zbraně a střeleckého průkazu, ale všechno bude k zapůjčení a náboje k zakoupení a kategorie hobby, kde by měli mít účastníci vlastní střelivo i pistole a zbrojní průkaz minimálně skupiny B.

Boni pueri, Wranitzky Kapelle a dirigent Marek Štilec

KDY: sobota 17. září od 19 hodin

KDE: Chrám Zvěstování Panny Marie, Šternberk



Dny evropského dědictví oslaví město Šternberk koncertem prestižního chlapeckého sboru Boni Pueri za doprovodu českého souboru Wranitzky Kapelle a pod taktovkou dirigenta Marka Štilce. Skladba večera bude důkazem, že čeští hudebníci 18. století byli vůdčími osobnostmi v hlavních kulturních centrech Evropy. Mezi nejvýznamnější autory patřili Jan Václav Stamic a Jan Zach, jejichž díla zazní vedle requiem Leopolda Hofmanna.



Český chlapecký sbor Boni Pueri.Zdroj: archiv sboru

PROSTĚJOVSKO

Zámek Plumlov v obležení

KDY: od pátku 16. září do neděle 18. září

KDE: Zámek Plumlov

ZA KOLIK: zdarma

Už jste to slyšeli? Na Zámku Plumlov budou od pátku 16. září do neděle 18. září vojenské dny! Barety na hlavu a jde se pochodem vchod! V pátek bude exkurze pro školy s názvem Život v dobových táborech, v sobotu rekonstrukce bitev a od 8 do 11 spanilá jízda vojenských vozidel ze zámku Plumlov na nádvoří v Prostějově a zase zpátky do kempu Žralok. A v neděli? To se můžeme těšit na dobové tábory.

Akce připomínající historii 2. světové války nabídla pestrou přehlídku zbraní, techniky či uniforem několika armád, 18. 9. 2021Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Pohádková cesta Kostelcem

KDY: sobota 17. září od 14 hodin

KDE: Kostelec na Hané

ZA KOLIK: 30 korun dítě



Na pohádkovou cestu Kostelcem se můžete těšit tuto sobotu. Start je před městským úřadem a poslední vstup je v 16.30 hodin. Děti čekají krásné pohádkové bytosti, zábavné úkoly, skákací hrad, balonky, dobré občerstvení u hasičů, odměny a příjemně strávené odpoledne.

Plumlovský kotlík

KDY: sobota 17. září od 9 hodin

KDE: Kemp Žralok v Plumlově

Soutěž ve vaření kotlíkových gulášů je tady! Přijďte uvařit ten nejlepší guláš a vyvařte si první místo! K dobré chuti hraje DJ Václav Kopka a Pavel Kovář. Neváhejte a v sobotu 17. září určitě dorazte!

Plumlovský kotlík 2017 v autokempu Žralok.Zdroj: DENÍK/Karel Rozehnal

Promenády v Prostějově

KDY: neděle 18. září od 14 hodin

KDE: nám. T.G. Masaryka, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma



Promenády, spojené s výkladem o některém měšťanském domě v Prostějově jsou zpátky! Kdo bude mít chuť, tak může v neděli 18. září přijít ve 14 hodin před radnici. Společně s ostatními, kteří se u radnice sejdou se půjde k některému z měšťanských domů na některém z blízkých náměstí, kde k němu bude bližší výklad. Tak přijďte, nikdy není pozdě se dozvědět něco nového!

HRANICKO A PŘEROVSKO

Helfštýnské babí léto

KDY: sobota 17. září od 15 hodin

KDE: hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: dospělý 150 korun, senior, žák ZŠ, student 80 korun

Benefiční akce Helfštýnské babí léto láká do areálu hradu Helfštýn už tuto sobotu. Pro návštěvníky akce je připraveno hudební vystoupení cimbálové muziky Kosénka, pěveckého souboru Cantabile a oblíbené kapely H-Band. Talk show OMG (Oh My God!) na palácovém hradním nádvoří diváky s humorem a nadhledem provede moderátorka a slamerka Ellen Makumbirofa. Hosty Talk show OMG budou salesiánský kněz, biblista a vysokoškolský pedagog Ladislav Heryán, jehož farností je underground, nekonvenční brněnská femipunková písničkářka Nikola Mucha a pražská herečka Eva Holubová.

Program:

15.00 cimbálová muzika Kosénka

16.00 pěvecký soubor Cantabile

17.00 talk show OMG

18.30 kapela H-Band

Návštěvníci hradu nepřijdou ani o tradiční komentovanou prohlídku, pro děti budou připraveny tvořivé dílničky, pro zájemce měření tlaku a glykémie. Výtěžek akce bude použit na podporu aktivit klientů Denního centra Archa Hranice, které navštěvují dospělí lidé s kombinovaným postižením. Helfštýnské babí léto pořádá Charita Hranice k oslavám 100 let vzniku této organizace.

Dny evropského dědictví

KDY: sobota 17. září od 9 do 16 hodin

KDE: Hranice

ZA KOLIK: zdarma



Letošní Dny evropského dědictví se v Hranicích konají v sobotu 17. září od 9 do 16 hodin. Top zážitků je hned několik a všechny jsou zdarma.

7 důvodů, proč jít na letošní Dny evropského dědictví

1. Veřejná snídaně. Její působivá atmosféra, sousedské setkání u chleba s máslem, čaje a kávičky způsobí, že na ni budete vzpomínat celý rok. Pokud chcete, můžete donést nějaký ten koláček.

2. Památky, které jsou výjimečně přístupné. Ohromit se můžete nechat mázhauzem, mauzoleem (to bude otevřené i v neděli, rovněž od 9 do 16 hodin) a dalšími objekty, které se veřejnosti otevírají jen jednou ročně.

3. Pohádková Stará radnice. Nádvoří Staré radnice se promění v divadelní scénu. V průběhu dne se uskuteční tři různé pohádky, a to v 10 hodin, ve 13.30 a v 15 hodin. V mezičasech se mohou děti účastnit dílniček. Nebo si projít výstavu Divadlo, kde si mohou prohlédnout třeba loutky.

4. Orchestrion. Podívat se do útrob jednoho z posledních funkčních orchestrionů v Česku a slyšet jeho hudbu může ve vstupní hale ZUŠ Hranice.

5. Komentované prohlídky. Je jich hned několik a provedou vás zkušení průvodci – ať už areálem Staré střelnice, magickým Kostelíčkem, lázněmi, arboretem nebo prohlídkou zámku. Na prohlídku zámku doporučujeme rezervace v Turistickém informačním centru na zámku.

6. Běž na věž. Pohled shora na Hranice snad nikdy neomrzí. Chcete-li mít jistotu, že se na věž dostanete, doporučujeme rezervaci v Turistickém informačním centru na zámku nebo u průvodce na Staré radnici.

7. Veřejné piano. To bude opět na náměstí, a kdo má chuť a umí hrát na piano, může také zasednout za tento nástroj. Podrobný program přinášíme na plakátě.



Kostel Narození Panny Marie, označovaný jako Kostelíček.Zdroj: Jiří Necid

Celostátní výstava a Okresní dožínky

KDY: sobota 17. září od 9 do 01 hodin, neděle 18. září od 9 do 14 hodin

KDE: Výstaviště, Přerov

ZA KOLIK: sobota - dospělí 200 korun, děti do 120 cm zdarma, od 120 do 150 cm 100 korun; neděle - dospělí 100 korun, děti do 120 cm zdarma, od 120 do 150 cm 50 korun

Celostátní výstava mladé drůbeže, holubů, králíků či exotického ptactva a Okresní dožínky se uskuteční už tento víkend v areálu přerovského výstaviště. Dvoudenní program pořádá Český svaz chovatelů. Bohatý program je již tradičně rozdělen do dvou dnů. V sobotu 17. září od 9 hodin se mohou návštěvníci mimo jiné těšit na tradiční dožínkové oslavy, kvalifikační závody na mistrovství ČR v králičím hopu či ochutnávku regionálních potravin a výstavu zemědělské techniky. Na své si přijdou také milovníci hudby, zahraje Záhorská kapela, Duo Jamaha, Argema, Forum, Second Hand Kabát revival a rocková legenda Kern. V neděli je již od 10 hodin připravena dětská party s Kačulí Pokornou. Pokračovat budou výstavy zvířat i zemědělské techniky a závody v králičím hopu. Akce se koná za každého počasí, areál bude zastřešen velkými stany a výstava zvířat bude v halách.

Celostátní výstava domácího zvířectva a Okresní dožínky na přerovském výstavišti. 18.9. 2021Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

25. výstava hub

KDY: pátek 16. září od 9 do 19 hodin, sobota 17. září od 9 do 17 hodin

KDE: Klub Teplo na Horním náměstí, Přerov

ZA KOLIK: dospělí 30 korun, děti 10 korun



Oblíbená výstava hub přivítá návštěvníku už tento pátek v Klubu Teplo na Horním náměstí. Kromě různých druhů právě rostoucích hub budou na výstavě prezentovány také fotografie a kresby hub. Doprovodný program zahrnuje i přednášky známého mykologa Jiřího Polčáka. V pátek se bude výstava konat od 9 do 19 hodin, v sobotu od 9 do 17 hodin. Houbařům, kteří potřebují zkonzultovat své nálezy, bude sloužit po oba dny mykologická poradna.



Výstava hub v přerovském klubu Teplo, 17. září 2021Zdroj: Deník/Dagmar Rozkošná

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Horkýže Slíže

KDY: pátek 16. září od 19.30 hodin

KDE: velký sál Domu kultury, Šumperk

ZA KOLIK: vstupné v předprodeji 390 korun, v den konání akce 450 korun

Legendární roková skupina Horkýže Slíže přijede o víkendu do Šumperka! Můžete se těšit na netradiční dekorace nebo Kukovy originální a nepředvídatelné fórky. Vychutnejte si naživo legendární skladby Silný refrén, A já sprostá nebo Malá Žužu.

Horkýže Slíže. Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Jiří Dintar

Festival medu Šumperk

KDY: sobota 17. září od 9 do 16 hodin

KDE: areál SOŠ Zemědělská 3, Šumperk

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Prodejní výstava včelích produktů, medové menu, ochutnávka medů a medovin, medová stezka pro děti, ukázka práce včelaře a lidových řemesel nebo medová stezka pro děti. Na to všechno se můžete těšit v sobotu 17. září na Festivalu medu v Šumperku!

Večer českého melodramu

KDY: neděle 18. září od 19 hodin

KDE: Kongresový sál PLL, Jeseník

Neobvyklé a působivé spojení dramatického přednesu s hudebním doprovodem ve formě melodramu bude slušet baladám Karla Jaromíra Erbena i Romanci štědrovečerní Jana Nerudy. Veršům propůjčí hlas herec Petr Mikeska, na klavír ho doprovodí Miroslav Sekera. Večerem zazní hudba Z. Fibicha, B. Smetany, F. Liszta a J. B. Foerstera. Přijďte si užít dramatický večer v lázních.

Princezna se zlatou hvězdou

KDY: neděle 18. září od 10 hodin

KDE: velký sál Domu kultury Šumperk

ZA KOLIK: 80 korun, děti do 3 let zdarma



Na jevišti v neděli 18. září ožijí loutky Jaroslava Doležala. Princezna Lada, Král, Kuchtík a chybět nebude ani Princ. Děti budou pomáhat princezně v útěku ze zámku, budou tančit na plese a utěší chůvu v jejím smutku. Součástí představení jsou tradičně krásné písničky Zdeňka Bartáka.