Filmový kvíz

Přijďte zjistit, co ve vás utkvělo při sledování filmů a seriálů, prověřte a poměřte své paměťové buňky s ostatními týmy na filmovém kvízu. Své maximálně pětičlenné týmy můžete registrovat přes e-mail (info@metro70.cz).

Drakiáda v Mořicích

KDY: pátek 2. října od 16 hodin

KDE: sraz na cestě do polí (za Hlaváčovými), Mořice

ZA KOLIK: vstup volný



Podzim s sebou nese nejen krásně zbarvené listy stromů, ale také vítr a s ním spojené čím dál oblíbenější drakiády. Dorazte s dětmi do Mořic a nechte pořádně proletět svého draka. Po roce ve skříni si opravdu zaslouží.

Zdroj: DENÍK/Karel Rozehnal

Putování za Podzimníčkem

KDY: sobota 3. října od 15 hodin

KDE: park sv. Jana Nepomuckého, Smržice

ZA KOLIK: vstup volný



Přijďte na hravou podzimní vycházku, která bude provázána i tematickým tvořením, opékáním špekáčků a ochutnávkou podzimních plodů z vlastních zahrádek. Akci pořádá Spolek rodičů Smržice, z.s.

V. ročník sokolnického setkání

KDY: sobota 3. října od 8.30

KDE: místní hřiště, Hradčany

ZA KOLIK:



Draví ptáci, ukázky umění lovu i myslivecká kuchyně. To vše přijďte zažít na 5. ročník sokolnického setkání. Užijte si procházku přírodou v okolí obcí Hradčany - Kobeřice a Dobrochov, která je spojena s lovem zvěře za pomoci sokolnicky vedených dravců. Pronikněte do umění lovu, který můžete sledovat na vlastní oči. Na akci nebudou chybět ani letové ukázky a mnoho dalšího.

Zdroj: Deník / Michal Sobecký

Vzhůru na drakiádu a bramboriádu

KDY: sobota 3. října od 13 hodin

KDE: dětské hřiště, Holubice

ZA KOLIK: vstup volný



Listí se pomalu barví sytou žlutou a vítr začíná být svěží a silný. Ano, podzim je tu. Přijďte si ho užít na tradiční drakiádu a bramboriádu do Holubic u Prostějova. Vychutnejte si společné pouštění draků nejrůznějších tvarů a barev spolu s pečenými brambory přímo z ohně. Pro děti to bude nezapomenutelný zážitek.

Štístko a Poupěnka – náhradní představení z března

KDY: neděle 4. října od 10 hodin

KDE: Společenský dům, Prostějov

ZA KOLIK: 195 korun za osobu



Milují vaše děti Štístka a Poupěnku? Pak nepropásněte jejich koncert s autogramiádou, při kterém se představí ve zbrusu novém představení - Ať žijí pohádky! Zazní ale i známé hity jako Jojojo, nenene. Jedná se o náhradní představení za zrušené z 15. března letošního roku. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a není třeba je vyměňovat. K dispozici poslední místa v síti ticketportal.cz.

Zdroj: archiv Štístko a Poupěnka

Přeběh přes okres Prostějov

KDY: neděle 4. října od 9.30

KDE: start z Ivaně do cíle Skalky

ZA KOLIK: startovné 150 korun



Milujete běh a rádi si dáváte do těla? Pak se zúčastněte v neděli již 8. ročníku Přeběhu přes okres Prostějov. Startuje se z nejníže položeného místa okresu, z Ivaně a cílem je pochopitelně nejvýše položené místo – Skalky. Délka trasy má okolo 43 kilometrů. Konkrétní propozice závodu i orientační mapu trasy najdete na webu: mkprostejov.cz/cz/m/zavody-2020/.

Veřejné bruslení

KDY: neděle 4. října od 17.45 hodin

KDE: zimní stadion, Prostějov

ZA KOLIK: dospělí 40, děti do 15 let za 30 korun



Chybí vám zima a s ní spojené zimní sporty? Pak obujte lední brusle a užijte si veřejné bruslení na ledové ploše zimního stadionu. Brusle je zde možné půjčit za mírný poplatek spolu s helmou.

Zdroj: šín

Nová výstava Masaryk a Svatá země

KDY: pátek 2. října - 29. listopadu (úterý až neděle 9.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00)

KDE: galerie Špalíček, Uprkova 18, Prostějov

ZA KOLIK: vstupné 40, snížené 20 korun



Zavítejte na unikátní výstavu prostějovského muzea a galerie, která mapuje vztah Tomáš Garrigue Masaryka k židovské komunitě a připomíná rovněž také zásluhy jeho syna, Jana Masaryka na vzniku státu Izrael.

Výstava obrazů J. France - Krajina i příběh

KDY: pátek 25. září – 6. prosince (úterý až neděle 9.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00)

KDE: hlavní budova Muzea a galerie v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 2

ZA KOLIK: vstupné 50, snížené 30 korun, děti do 6 let zdarma



Přijměte pozvání na novou výstavu obrazů osobitého malíře Jaroslava France, kterou k výročí 30 let od úmrtí tohoto osobitého malíře, připravilo ve své hlavní budově Muzeum a galerie v Prostějově. Zavítejte na soubornou výstavu děl z umělcovy pozůstalosti. Připomeňte si Francovy akvarely hanácké krajiny, krajiny s rybníky a poli či atmosféru před bouří zachycenou mistrně na plátnech.

Zdroj: Muzeum a galerie v Prostějově