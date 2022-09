Na festival dobrého jídla a pití se můžete o víkendu těšit v Lošově! Na festivalu ochutnáte speciality z restaurací z Velké Bystřice, Svatého Kopečku, Mrskles či Lošova, pivní speciály z velkobystřických minipivovarů, trubičky ze Samotišek nebo kávu z lošovské pražírny. Festival navíc doplní řada hudebních vystoupení, skákací hrad nebo Pohádkový les.

Parta nadšenců zve na pátý ročník festivalu Jak chutná Lošov, který se v této části Olomouce uskuteční v sobotu 10. září.Zdroj: Spolek Dobrý Lošov, se souhlasem

Javoříčské véšlap a véjezd

KDY: sobota 10. září, start mezi 7 a 10 hodinou

KDE: start i cíl je u bistra v Javoříčku (parkoviště)

ZA KOLIK: startovné dospělí 50 korun, děti 20 korun



Máte chuť si sobotu zpříjemnit trochou pohybu? V obci Luká bude připravena akce, kde si na své přijdou jak pěší turisté, tak maminky s kočárky i cyklisté. Z pěších tras si můžete vybrat třeba tu na hrad Bouzov, větrný mlýn Hačky nebo jeskyni Mladeč a jestli jste cyklo nadšenci, potom vám nemůže uniknout trasa třeba na Odrážkův mlýn, zámek Náměšť na Hané nebo na Velký Kosíř.

Běh pro útulky

KDY: sobota 10. září od 14 hodin

KDE: Výstaviště Flora, Olomouc

ZA KOLIK: dospělí 200 korun, děti zdarma

Podílejte se o víkendu na Běhu pro útulky, charitativním běhu, který pomůže opuštěným zvířatům v útulcích po celé České republice. Připravené budou dva okruhy. Běžecký na 3 kilometry a pěší na 1,5 kilometru pro ty, kteří se chtějí projít parkem. Běží se bez měření času, nejsou ani stupně vítězů… Smyslem akce není zvítězit, ale pomoci dobré věci.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Řeka má duši

KDY: pátek 9. a sobota 10. září

KDE: Olodvorek, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



Sedmý ročník oblíbeného olomouckého festivalu Řeka má duši odstartuje tento pátek v 19.30 hodin a pokračuje i v sobotu od 16 hodin. Tentokrát nese podtitul „Suchou nohou na OLODVORKU“, který napovídá, že kulturní program letos nebude probíhat tradičně na vodě. Důvodem jsou stále probíhající stavební práce v místech budoucí olomoucké náplavky. Program festivalu je pro veřejnost zdarma, akce se koná v rámci Dnů evropského dědictví.

Pátek 9. září

19:30 Tony Joch a Karel Macálka

Tony Joch je zpěvák autor textů i hudby svých písní. Na folkové scéně není tváří neznámou a ve svém muzikantském životě působil v několika kapelách. V roce 2017 se stal Tony Joch ,,Talentem country rádia,, s písní Racek. Za svou hudební kariéru Tony spolupracoval s řadou významných hudebních jmen. Mimo jiné například s Romanem Horkým, Pavlem Žalmanem Lohonkou, nebo Ivou Marešovou.

Na Olodvorku se vedle Tonyho objeví skvělý písničkář a muzikant Karel Macálka, který od roku 1985 působil v několika hudebních uskupeních (Bokomara, AG Flek, Každý den jinak), hrál s Lenkou Filipovou, Honzou Vančurou a dalšími. V současnosti je členem skupiny Rangers (Plavci).

Sobota 10. září

16:00 - 17:00 Maru (Marie Tichá)

Hudební program druhého dne festivalu uvede zpěvačka a kytaristka Maru, která zahraje akustické covery populárních písní i vlastní tvorbu. Bude to její poslední koncert na delší dobu u nás, protože poté odjíždí rozvíjet svoji hudební kariéru do Irska.

17:30 - 18:30 LinaKaro & doprovod

Charismatická a energická zpěvačka Karolína Přibylová, která se dostala do povědomí vystoupením v SuperStar v roce 2015, zahraje autorské i převzaté písně, které jsou převážně v anglickém jazyce za doprovodu kytaristy Štěpána Slížka.

19:00 - 20:00 Evah & band

Indie-popová zpěvačka a kytaristka pocházející z uherskohradišťska Evah zahraje na Olodvorku tentokrát v doprovodu kapely - Dominika Srostlíková (bicí), Jan Srostlík (basa, vokály), Kristýna Stratilová (vokály), Tomáš Rulíšek (elektrická kytara, synťák). Klasická akustická i elektrická kytara, snové plochy a melancholická atmosféra ve spojení s texty o vnitřním světě člověka - na to vše se můžete těšit v druhé polovině večera.

20:30 - 22:00 SUGA&SPICE Holding Company

Pásmo živé hudby uzavře improvizující power trio, hrající původní věci a také cover verze různých žánrů balící do specifického kytarového zvuku. Členové pochází z různých koutů Československa a v kapelu Sugar and Spice holding company vykrystalizovali spontánně z jam sessionů a jiných hudebních setkání. Na vystoupeních velmi rádi zvou jako hosty nadané muzikanty, improvizují a navazují harmonii s publikem.

22:00 - 24:00 Dj Jordy

O afterparty se po desáté hodině postará DJ Jordy.

Gastro speciality:

- Dobroty z Long Stroy Short, Divoký losos, Tvarůžkové speciality a degustace vína Čevelovic sklep a whiskey Black Stuff Olomouc

PROSTĚJOVSKO

40. hanácké slavnosti

KDY: sobota 10 září a neděle 11. září

KDE: nám. T. G. Masaryka, Prostějov

Hanácké slavnosti se konají u příležitosti svátku kostela Povýšení svatého Kříže a tradičních prostějovských hodů. Připravený je bohatý program. Těšit se můžete na bohatý kulturní program, stánky s širokým sortimentem a také na řemeslníky, vystoupení krojovaných Hanáků, projížďky historickým kočárem, koncert dechového orchestru prostějovské zušky a na zpěvačku Věru Martinovou a kapelu Buty.

Hanácké slavnosti v Prostějově, neděle 13.9.2020Zdroj: Deník / Zdeněk Vysloužil

Sraz vozidel Československých

KDY: od pátku 9. do neděle 11. září

KDE: Kemp Žralok, Plumlov

ZA KOLIK: vstup zdarma



Tento víkend se na Plumlově vrátíte do 60. až 90. let minulého století. K vidění tam totiž budou vozidla, která jezdila tehdejší ČSSR, a to se vší dobovou parádou včetně outfitu! Chybět nebude ani automobilová soutěž, burza, živá kapela a soutěže pro děti.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník

Dny evropského dědictví

KDY: od soboty 10. do neděle 18. září

KDE: Prostějov

ZA KOLIK: zdarma

Tradiční Dny evropského dědictví v Prostějově otevřou brány zdarma kulturních památek. Připraveny jsou prohlídky věže, komentované prohlídky radnice, Národního domu, kostela svatého Petra a Pavla, galerie Špalíček nebo Hvězdárny.

Sobota 10. 9. 13:00 - komentovaná prohlídka radnice, 14:00 prohlídka věž, 15:00 koncert Nota Bene v obřadní síni

Neděle 11. 9. 13:00 - prohlídka věže, 14:00 komentovaná prohlídka radnice, 15:00 prohlídka věže, 16:00 komentovaná prohlídka radnice

(Kapacita věže 12 osob, radnice 20 osob, koncert je pro veřejnost)

Neděle 11. 9. 13:00 - komentovaná prohlídka secesní perly - Národního domu

Pondělí 12. 9. 16:00 - dílnička se zaměřením na hanácké tradice - rodiny s dětmi (cca 60 min, dle počtu účastníků) – Muzeum a galerie v Prostějově

Úterý 13. 9. 16:00 - komentovaná prohlídka galerie Špalíček (výstava Návrat domů nežádoucí, Hodiny a hodinky ze sbírek Bruna Wintera)

Středa 14. 9. 16:00 - program - Nechť vládnou vyvolení: Ochutnejte moc městské rady za pánů z Pernštejna. V rukou budete mít osud celého města Prostějova. Bude jen na vás, zda město bude prosperovat nebo zmizí v prachu dějin. Na chvíli se stanete někým jiným a záleží, jak moc budete chtít spolupracovat nebo intrikovat. Kapacita omezena. Doba trvání: cca 120 - 150 min. Muzeum a galerie v Prostějově

Čtvrtek 15. 9. 16:00 - komentovaná prohlídka hlavní budovy Muzea a galerie v Prostějově (nám. T. G. Masaryka)

Pátek 16. 9. 16:00 - 24:00 - Hvězdárna Prostějov pro děti: prohlídka dalekohledů, pokusy z optiky, pozorování (bude-li jasno) Slunce i hvězd, pohádka pro dospělé: prohlídka dalekohledů, pokusy z optiky, pozorování (bude-li jasno) Slunce i hvězd, v případě nepříznivého počasí kratší přednášku v sále o CCD/CMOS kamerách a digitálním snímání oblohy, s ukázkou astronomických snímků z Hvězdárny v Prostějově

Sobota 17. 9. 14:00 - Po stopách Pernštejnů - komentovaná prohlídka, sraz u altánku ve Smetanových sadech

Neděle 18. 9. 14:00, 15:00, 16:00 - komentované prohlídky kostela sv. Petra a Pavla

Kostýmované prohlídky zámku

KDY: neděle 11. září od 13 do 17 hodin

KDE: Zámek, Brodek u Prostějova



Přijďte si prohlédnout nádherné interiéry Zámku Brodek u Prostějova, kterými právě v neděli budou provázet kostýmovaní průvodci. Prohlídky budou začínat každou celou hodinu a od 13 do 17 hodin bude volně přístupná i zahrada zámku.

HRANICKO A PŘEROVSKO

5. ročník Zahrádkářské vycházky

KDY: sobota 10. září od 9 hodin

KDE: Kulturní dům, Horní Moštěnice

Na již 5. ročník Zahrádkářské vycházky můžete vyrazit už tuto sobotu, na své si přijdou pěší i cyklisté. Začátek pro pěší od 9 do 10 hodin, pro cyklisty od 10 do 10.30 hodin - od Kulturního domu, ukončení bude u oddechové zóny u rybníka. Těšit se můžete na vědomostní stanoviště a kvízy se zahrádkářskou tématikou, odměny na stanovištích, u rybníka budou připraveny další soutěže a hry pro děti, skákací hrad, posezení, pro děti špekáčky zdarma (za správně vyplněnou kartičku), pro dospělé k zakoupení, občerstvení na trati i po vycházce zajištěno.

1. záhorský sraz oldtimerů, sportovních vozů a historických motocyklů

KDY: sobota 10. září od 9 hodin

KDE: u Sokolovny, Paršovice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Letos 1. záhorský sraz oldtimerů, sportovních vozů a historických motocyklů se koná v sobotu 10. září od 9 hodin vedle sokolovny. Těšit se můžete na výstavu historických veteránů, občerstvení, pro děti je připraven skákací hrad, kreslení na obličej, v 15 hodin spanilá jízda a poté opékání buřtů. Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude věnován olomouckému nadačnímu fondu Šance onkoláčkům.



Ilustrační foto.Zdroj: Ondřej Starý

Za historií přerovských vinohradů

KDY: sobota 10. září, start od 8 do 10 hodin

KDE: start vinárna U Červené kočky, Přerov

ZA KOLIK: 40 korun, děti do 10 let 20 korun

Už 4. ročník oblíbeného pochodu Za historií přerovských vinohradů je tady. Připraveny jsou dvě pěší trasy 16 a 23 km.

Pěší trasy

16 km: Přerov – Předmostí – Popovice – Vinary – Čekyňský kopec – Žernava – Přerov.

23 km: Přerov – Předmostí – Popovice – Vinary – Sobíšky – Zábeštní Lhota – Penčice – Čekyně – Předmostí – Přerov.

Vinohrad v Sobíškách na Přerovsku.Zdroj: Deník / Jana Obšnajdrová

Dny evropského dědictví

KDY: sobota 10. a v neděle 11. září

KDE: Přerov

ZA KOLIK: zdarma



Každoročně se v měsíci září v rámci Dnů evropského dědictví otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné

∙Přerovské dvorky – v neděli 11. září od 13 do 18 hodin, zpřístupnění historických dvorků v centru města

∙Korvínský dům – síť dopisů – v neděli 11. září od 13 do 18 hodin, otevření Korvínského domu pro veřejnost v rámci akce Přerovské dvorky k poctě 430. výročí narození J. A. Komenského. Navštivte přízemí domu a jeho atrium, zhlédněte dvě kovové plastiky od Igora Kitzbergra nebo si vyzkoušejte své dovednosti v historické písařské dílně



Program Dnů evropského dědictví 2022 Přerov.Zdroj: reprofoto

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Festival Jesnění a V centru/Im Zentrum

KDY: od čtvrtku 8. do neděle 11. září

KDE: Letní divadlo Smetanovy sady, Vlastivědné muzeum, Autobusové nádraží, Čajbar Pangea, Kino Pohoda, Galerie TIC, Divadlo Petra Bezruče, Klášterní kaple P. Marie náměstí Svobody a Masarykovo náměstí, lázně, Jeseník

Jesnění je sousedsko-kulturní festival který přináší současné vynikající umělce a rozmanitý program do centra Jesenických hor. Součástí jsou koncerty, divadlo, site-specific street performance, swingová tančírna, autorská čtení, komentované vycházky, food festival, workshopy pro dospělé i děti, promítání animovaného filmu a další. „Našim cílem je inspirovat a propojovat - návštěvníky mezi sebou, místní umělce se současnou uměleckou scénou, kulturu s veřejným prostorem. Od 8. do 11. září se koná 2. ročník festivalu. Spojili jsme totiž síly s česko-německým festivalem V centru/Im Zentrum a přineseme společně do Jeseníku mnohem bohatší program! Nenechte si ujít jedinečný festivalový supervíkend plný kulturních zážitků,“ lákají pořadatelé na svých webových stránkách. Kompletní program najdete ZDE.

Priessnitzovy léčebné lázně.Zdroj: archiv

ŠumpeRUN

KDY: sobota 10. září od 9 do 18 hodin

KDE: nám. Míru, před radnicí v Šumperku

ZA KOLIK: startovné jednotlivců v hlavním závodě je 490 korun, startovné u tříčlenných štafet v hlavním závodě je 890 korun, děti do 14 let startovné neplatí



Máte chuť si trochu zazávodit? Potom je tady přímo pro vás už čtvrtý ročník běžeckého závodu pro veřejnost historickým centrem města Šumperk. Trať v délce 3,33 kilometru si závodníci zaběhnou třikrát a zdolají tak celkem 10 km. Součástí jsou štafetové závody tříčlenných týmů a závody dětí. Připraveno bude hned několik věkových kategorií a chybět nebude ani občerstvení a doprovodný program a finanční odměna pro nejlepší tři závodníky v kategorii open.

Podhorský pohár

KDY: sobota 10. září od 10 hodin

KDE: Ranch Viktorie, Bohdíkovská 70, Šumperk

ZA KOLIK: vstup pro diváky zdarma

Přijďte zažit pravé westernové závody na Ranchi Viktorie! Jízda zručnosti, pohorský extrém nebo závod do vrchu. Nejen na to se můžete v sobotu 10. září těšit. Chybět nebude ani slavnostní nástup dětí a dospělých, vezení dětí na koni a na večer je připravené posezení s kytarou.

Ranch ViktorieZdroj: Ranch Viktorie

Progres v Zábřehu

KDY: neděle 11. září od 15 do 18 hodin

KDE: Kulturní dům, Zábřeh

ZA KOLIK: vstupné 200 korun



Neexistuje lepší zábava na nedělní odpoledne! Pro milovníky tance, hezkých písniček a dobré zábavy je připraveno vystoupení slovenské skupiny Progres, která je známá účinkováním v televizi Šlágr. Repertoár kapely tvoří vlastní skladby, ale i lidovky a populární písničky od jiných interpretů.