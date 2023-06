Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Slavnosti města v Šumperku. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Petr Krňávek

OLOMOUCKO

Svátky města Olomouce

KDY: pátek 2. června – sobota 3. června

KDE: Horní a Dolní náměstí, Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný (páteční open-air koncert místa na sezení 50 Kč)

PROČ PŘIJÍT: Tradiční městské oslavy letos s výročím 400 let patronátu svaté Pavlíny a 450 let od založení Univerzity Palackého. V pátek historický průvod k poctě patronky sv. Pavlíny (od 18 hod), koncert Moravské filharmonie s pěveckými sbory Requiem for Peace in Ukraine v chrámu sv. Mořice (19 hod) a open air koncert Moravského divadla Olomouc Noc světových muzikálů na Horním náměstí (20.30 hodin). V sobotu celodenní program na Horním náměstí (od 10 hod) – koncerty, kejklíři, žongléři, pohádky pro děti, výtvarné dílny, vědecké dílny, workshopy, Science show. Večer Rockové oratorium Eversmiling Liberty (od 21 hod).

Svátky města, Rudolfova alej, 3. června 2022Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Šternberk se baví

KDY: pátek 2. června (od 18h) – sobota 3. června (od 14h)

KDE: Hlavní náměstí, Šternberk

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Doprovodný program automobilových závodů Ecce Homo Město v pohybu na šternberském náměstí. Těšit se můžete nejen na zlatavý mok, ale také na dobrou muziku. Přijďte si poslechnout třeba reggae-rock Homebwoyrasta, rock-folk A. M. Úlet nebo známé hity skupin Elán, Katapult nebo Lucie v podobě ověřených revivalů.



Ecce Homo 2023Zdroj: Foto: archiv AMK Ecce Homo, Trnka Racing, Marek Rybníček, Jantar Team, www.autosprint.ch

Dětský den na Poděbradech

KDY: sobota 3. června od 11 hod

KDE: přírodní koupaliště Poděbrady u Olomouce, restaurace Terasa

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Rodinná akce se spoustou zábavy. Sportovní aktivity pro děti, skákací hrady, malování na obličej, opékání špekáčků, točená zmrzlina, dobroty z grilu…

Náměšťské hody

KDY: sobota 3. června – neděle 4. června

KDE: Náměšť na Hané, kulturní program u kapličky

ZA KOLIK: vstup volný, páteční taneční zábava 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Třídenní hodování v Náměšti na Hané s bohatým programem. Lunapark na louce pod zámkem, minijarmark v areálu zámku a u kapličky, divadlo pro děti (nádvoří zámku), bohaté občerstvení. V pátek taneční zábava s kapelou Roxy (20:00-2:00), v sobotu kácení májky (17:00) a taneční zábava s kapelou Nepijou (16-24). V neděli hodový průvod z náměstí na Hrad (od 9:45), mše svatá (10:30), hodové posezení DJ Mariánkem a vystoupeními (13-17 hod), revival Karel Gott (17-18 hod).

Víkend dětí v Zoo Olomouc

KDY: sobota 3. června – neděle 4. června (10-16 hod)

KDE: Zoo Olomouc, Svatý Kopeček

ZA KOLIK: běžné vstupné do zoo - dospělí 140 Kč / děti od 3 let, studenti, senioři 110 Kč

PROČ PŘIJÍT: Celodenní program pro děti i dospělé plný her, zábavy, soutěží i poučení. Připravena budou zastavení, kterými provedou nejrůznější pohádkové bytosti. Tak co, jste připraveni vstoupit spolu s námi do pohádky a pomoci Vodníkovi s odchytem ryb či princi se záchranou Růženky?

Dobrošlap pro zahradu na Sv. Kopečku

KDY: sobota 3. června od 8 hod

KDE: start Lázně Slatinice, cíl u hospice na Sv. Kopečku, možno přidat se po trase

ZA KOLIK: Děti do 13 let: zdarma. Děti 13 - 18 let: 100 Kč (předprodej). Dospělí: 300 Kč (předprodej). Cena na místě: 200 / 400 Kč

PROČ PŘIJÍT: Sportovně zábavné putování z Lázní Slatinice na Svatý Kopeček ve prospěch projektu Dobrého místa pro život Otevřeme zahradu. Putovat lze pěšky nebo na kole, trasa bude pro všechny s možností přidat se na checkpointech v průběhu trasy (Vojnice, Olomouc, Samotišky). Můžete vyrazit s dětmi, kočárky, pejsky nebo Nordic Walking holemi. V cíli u hospice na Svatém Kopečku čeká zábavný program pro děti, charitativní degustace luxusních vín, cimbálovka Hejčíňan, koncert kapely z Dětského domova Šance, opékání buřtů…

PROSTĚJOVSKO

Dětský den

KDY: pátek 2. června, od 16 hodin

KDE: sokolovna, Čelechovice na Hané

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Soutěže v tradičních i netradičních sportovních disciplínách v blízkosti areálu čelechovické sokolovny. Pro děti bude od 18 hodin k dispozici skákací hrad, o půl hodiny později začne diskotéka. V případě nepříznivého počasí se akce přesune do sokolovny. Přezůvky sebou.

Pohádkový les

KDY: sobota 3. června, od 8 hodin

KDE: tábořiště Borová, Dzbel

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Již 29. ročník Pohádkového lesa organizují členové SDH Dzbel. Letošní ročník je s podtitulem ´Po stopách kůrovce´. Připraveny jsou soutěže, jarmark, požární útoky, koňský povoz nebo střelba ze vzduchovky. Celodenní program zabaví děti i dospělé. Poslední vstup do pohádkového lesa je ve 12 hodin.



Pohádkový les ve Dzbeli, 2019.Zdroj: Deník / Michal Sobecký

Dětské odpoledne a Kácení máje

KDY: sobota 3. června, od 15 hodin

KDE: náves v Žešově

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Obnovená tradice kácení máje a současně i dětské soutěžní odpoledne, se uskuteční na návsi v Žešově. Bohaté originální občerstvení a zajímavý program na téma Z pohádky do pohádky zabaví děti i dospělé.

Kácení máje a dětské odpoledne v Žešově. 4.6. 2022Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Revival fest

KDY: sobota 3. června, od 13 hodin

KDE: areál TJ Sokol Mořice

ZA KOLIK: 350 předprodej, 400 na místě

PROČ PŘIJÍT: V pořadí již 21. ročník revivalového festivalu nabídne v Mořicích vystoupení osmi kapel. Fanoušci dobré hudby se mohou těšit na AC/DC, Iron Maiden, Black Sabbath, Metallicu, Judas Priest, Olympic a Saurii.



HRANICKO A PŘEROVSKO

Noc kostelů

KDY: pátek 2. června od 18 do 21.30 hodin

KDE: kostel Stětí svatého Jana Křtitele, Kostelíček, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Každoroční celorepubliková akce Noc kostelů se uskuteční v pátek 2. června od 18:00 hodin v kostele Stětí sv. Jana Křtitele a v kostele Narození Panny Marie (zvaný Kostelíček). Večerní program s vystoupením hranických sborů, povídáním o historii, ale i s možností zamyšlení se nad duchovními texty, bude připraven jak ve farním kostele Stětí sv. Jana Křtitele, tak v Kostelíčku.

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele

18.15-18.30 – Zvony a úvodní slovo

18.30-19.00 – Varhanní soirée

19.00-19.30 – Slovo o kostele a patronu kostela sv. Janu Křtiteli

19.30-20.00 – Duchovní písně s doprovodem kytary

20.00-21.15 – Otevřený chrám, otevřená Bible

21.15-21.30 – Požehnání přítomným a městu

Kostel Narození Panny Marie (zvaný Kostelíček)

18.00-19.00 – Koncert pěveckého sboru Harmonia

19.00-21.00 – Možnost prohlídky, modlitby či zamyšlení

Bližší informace k programu naleznete na www.nockostelu.cz.

Kostel Narození Panny Marie, označovaný jako Kostelíček.Zdroj: Jiří Necid

Výstava kaktusů a sukulentů

KDY: do neděle 4. června od 9 do 17 hodin

KDE: budova Nordic u Výstaviště, Přerov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Několik stovek kaktusů a sukulentů si mohou prohlédnout zájemci na výstavě, která se koná ve dnech 31. května až 4. června v Přerově. Prodejní výstavu pořádá už tradičně Klub kaktusářů Přerov a koná se její 47. ročník. Součástí akce je i poradenství zkušených pěstitelů. Výstava je přístupná denně od 9 do 17 hodin. Zájemci ji najdou v budově Nordic u přerovského Výstaviště.



Výstava kaktusů a sukulentů v Přerově má již svoji tradici.Zdroj: Deník / Jan Nuc

Přerovský festival dračích lodí

KDY: sobota 3. června od 9 hodin

KDE: Laguna, Přerov

PROČ PŘIJÍT: Příznivci dračích lodí si přijdou na své v sobotu 3. června. Na velké Laguně se koná 18. ročník Přerovského festivalu dračích lodí. Tradiční jednodenní závody pořádá Klub Moravian Dragons. Závodit se bude v několika kategoriích na 200 metrů a 1 kilometr. O pohár budou soutěžit firemní posádky, školní mládež, ženské posádky a v závodu Fun pohár pojedou týmy, které netrénují a startují pro radost. Po vyhlášení výsledků je připravena zábava s hudebním doprovodem. Zahájení akce je v 9 hodin.

Festival dračích lodí na přerovské Laguně, 28. 5. 2022Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Hudební Pavlovice Václava Drábka

KDY: sobota 3. června od 14 hodin

KDE: prostranství za KD, Pavlovice u Přerova

PROČ PŘIJÍT: Již 34. roční akce Hudební Pavlovice Václava Drábka odstartuje ve 14 hodin.

Vystoupení souborů

14.05 Orkiestra Dęta Prószków - 15. výročí spolupráce CZ-PL

14.50 Pohybový kroužek, Centrum Ráj Pavlovice u Přerova

15.05 Vřesovanka, Vřesovice

15.50 NS Hanáček, Troubky

16.00 Leoexpres, Pavlovice u Přerova - 10. výročí souboru

16.50 NS Hanák, Troubky

17.00 Muzikanti L. Prudíka, Dolní Heřmanice

17.45 Jižani, České Budějovice

18.30 Moravská Veselka, Sušice u Přerova

host setkání

20.00 Straňanka – taneční zábava

Moderuje Karel Hegner



Hudební Pavlovice Václava Drábka 2022.Zdroj: Se svolením Jaromíra Školoudíka

Den dětí

KDY: sobota 3. června od 15 hodin

KDE: hřiště Pod Hory, Opatovice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Oslavy dne dětí v Opatovicích se chystají na tuto sobotu. Těšit se můžete na skákací hrad, nafukovací skluzavku, malování na obličej, kamínky a mandaly, zvířátkovou lesní stezku, hasičské auta a nakonec bude i pěna.

X. memoriál Jiřího Necida

KDY: sobota 3. a neděle 4. června od 9 hodin

KDE: Naparie, Hranice

ZA KOLIK: 100 korun pro dospělé, 50 korun pro děti a mládež, do 6 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Po pěti letech se koná v Hranicích mažoretková soutěž, tentokrát již X. Memoriál Jiřího Necida. Město Hranice podpořilo a zařadilo tuto soutěž, určenou dětem a mládeži, do programu podpory projektu spolupráce partnerských měst. Hala Naparia bude zaplněná formacemi z Moravy, Slezska i Čech a také zahraničními soutěžícími z Polska, Slovenska a přijede i závodnice z Kazachstánu. Usilovat se bude nejen o medaile a poháry, ale také ještě o možný postup až na Mistrovství světa, které se koná poslední srpnový víkend v Ostravě. V zahajovacím ceremoniálu pozdraví soutěž ta nejmenší děvčata, která se s mažoretkovým sportem teprve seznamují. Nebudou chybět hosté i pamětníci.



Mažoretky.Zdroj: Se souhlasem Marty Pavelkové

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Slavnosti města Šumperka

KDY: pátek 2. června od 14 do 23 hod., sobota 3. června 9:30 – 21 hod.

KDE: sady 1. máje, Pavlínin dvůr, vila Doris, centrum Šumperka

ZA KOLIK: koncert v pátek 2. června za 150 Kč, sobota zdarma

PROČ PŘIJÍT: Šumperk o víkendu znovu ožije slavnostmi města, které připomenou historický sněm z roku 1490. Základní umělecká škola se v pátek 2. června zapojí do celostátního happeningu základních uměleckých škol ZUŠ Open 2023. V kombinovaném odpoledním programu v ulicích města a v sadech 1. máje postupně vystoupí žáci všech oborů školy.

Páteční večer pak nabídne koncert v Pavlínině dvoře. Program zahájí hity legendární skupiny Lucie v podání šumperské kapely Lucie Tribute Band a strhující bubenickou show v podání uskupení Tam Tam Batucada. Hlavní hvězdou večera bude muzikálový herec a rocker Václav Noid Bárta.

Sobota 3. června se v parku u vily Doris ponese v duchu historie a romantiky. Dopoledne bude patřit vystoupením dětí i dospělých z místních spolků a volnočasových organizací, akci doplní tvořivé dílničky.

Nosným tématem odpoledního programu bude výročí vpádu švédských vojsk do Šumperka roku 1643 a závěr slavností už tradičně připomene tzv. šumperský sněm z roku 1490. Po celý den bude v sadech 1. máje probíhat jarmark s tradičními řemesly a dobovým zbožím, k dispozici budou atrakce pro děti a bohaté občerstvení. Středověký den završí velký kostýmovaný průvod městem k radnici a zpět, slavnostní ceremonie přijetí moravských a slezských stavů v Šumperku a ohňová show.

Podrobný program najdete na https://www.slavnosti-mesta.cz/program https://www.slavnosti-mesta.cz/program.

Slavnosti města Šumperka 1. června 2019.Zdroj: Deník / Hana Kubová

S parní Rosničkou na výlet

KDY: sobota 3. června

KDE: Zábřeh – Šumperk – Loučná nad Desnou/Ruda nad Moravou

ZA KOLIK: jednosměrné 100 Kč, děti 6 – 15 let 70 Kč

PROČ PŘIJÍT: Slavnosti města Šumperka doplní zážitek pro milovníky historie a železnice. České dráhy jim nabídnou nevšední zážitek – výlet historickým vlakem s parní lokomotivou řady 464.202 z roku 1956 zvanou Rosnička do krásného okolí Šumperka. Vlak vyrazí po deváté ranní ze Zábřehu na Moravě do Šumperka, během dne poté parní lokomotiva s historickou soupravou pojede do Loučné nad Desnou a zpět a do Rudy nad Moravou a odpoledne se vrátí do Zábřehu. Podrobné informace o jízdním řádu jsou na webu www.cdnostalgie.cz.



Parní vlak vedený lokomotivou Rosnička.Zdroj: Deník / Petr Krňávek

Den dětí ve Zlatých Horách

KDY: sobota 3. června od 13 hodin

KDE: areál Zlatokopeckého skanzenu

ZA KOLIK: kartičky na zábavnou stezku za 30 Kč, večerní Letní kapela 200 Kč, děti do 7 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Cestu plnou řemesel si mohou v rámci oslavy svého svátku projít děti ve Zlatokopeckém skanzenu ve Zlatých Horách. Čekat na ně budou zábavná i poučná stanoviště. Poslední děti mohou na trasu vyrazit v 15 hodin. Od 16 hodin bude následovat zábavný program s diskotékou a soutěžemi, chybět nebudou ani různé zábavné atrakce pro děti a v případě dobrého počasí připraví místní hasiči i dovádění v pěně.

Na Dětský den naváže od 17:30 hodin Letní kapela Jaromíra 99, což je místní rodák, zpěvák a výtvarník Jaromír Švejdík. Na rozdíl od jeho předchozích projektů, jako je Priessnitz, Umakart, Jaromír 99 & The Bombers nebo Kafka Band, se můžete těšit na více vokálů a méně kytarových sól… Předskokanem bude písničkář Jakub Pěch.

Zlatokopecký skanzen ve Zlatých HoráchZdroj: Deník / Dalibor Otáhal

Noc kostelů

KDY: pátek 2. června, 17:30 – 23 hod.

KDE: chrám sv. Bartoloměje v Zábřehu

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V pátek 2. června bude zábřežský chrám sv. Bartoloměje patřit tradiční Noci kostelů. Ta začne v 17:30 hodin mší svatou s adorací. Zájemci o bližší se seznámení s děkanským kostelem budou mít možnost v 19, 20, 21 a 22 hodin během komentovaných prohlídek, při kterých zamíří i na kůr na prohlídku varhan, k dispozici bude i komentovaná výstava fotografií z kostela sv. Barbory. Po celý večer bude od 19 hodin přístupná věž kostela s farním muzeem a zvonicí, opět s průvodcem.

K Noci kostelů patří také doprovodný program, ten zahájí v 19:30 hodin divadelní scénka dětí pod vedením Marty Rýznarové o svatém Bartoloměji. Hodinu nato bude připraveno varhanní vystoupení Miroslava Sitty, ve 21:30 hodin pak při kytaře zazpívá chválová scholička. Bohatý program pak ve 22:30 hodin završí pěvecké a varhanní vystoupení Pavly Houserkové, chrám se pro zájemce uzavře ve 23 hodin.



Kostel sv. Bartoloměje v Zábřehu.Zdroj: Deník / Petr Krňávek

Oslavy 770. výročí obce Dubicko

KDY: sobota 3. června od 14 hod.

KDE: obec Dubicko

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Dubicko oslaví 770 let od první písemné zmínky o obci a zároveň slavnostně otevře víceúčelové hřiště místní Tělovýchovné jednoty Sokol. Program začíná ve 14 hodin právě na novém hřišti slavnostním nástupem ke 100. výročí založení T. J. Sokol Dubicko, po kterém bude následovat ukázka sletových skladeb, předvedení činnosti sportovních oddílů, ocenění cvičitelů, trenérů a činovníků Sokola.

Od 16 hodin bude před radnicí hudební program, ve kterém postupně vystoupí Zábřežská cimbálová muzika a kapely Vlny a Atom rock. Vše doprovodí skládací hrad, lukostřelba a představení činnosti Spolku rybářů obce Dubicko. Od 13 do 18 hodin si zájemci mohou prohlédnout místní základní školu. Od 17 do 18 hodin se před zbrojnicí předvedou jak místní mladí hasiči, tak profesionální jednotka s ukázkou jejich práce. V Sokolovně zároveň si bude možné prohlédnout výstavu o historii obce.

ZUŠ Open 2023

KDY: pátek 2. června, 14 – 17 hod.

KDE: sady 1. máje (u Sovy), Hlavní třída, SVČ Doris (letní divadlo), Šumperk

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Šumperská základní umělecká škola se v pátek již popáté představí na celostátním happeningu základních uměleckých škol ZUŠ Open 2023. V kombinovaném odpoledním programu postupně vystoupí žáci všech oborů školy. Od 14 hod. zahraje v sadech 1. máje komorní soubor fléten, ve stejném čase před informačním centrem na Hlavní třídě zazpívají žáci pěveckého oddělení. S různými mini scénkami se v Sadech 1. máje v průběhu celé akce představí také žáci literárně-dramatického oboru. Od 14:30 všichni zúčastnění v čele s dechovým orchestrem projdou pěší zónu města. Průvod skončí u SVČ Doris (letní divadlo). Na tomto místě od 15:00 do 17:30 hodin proběhne hlavní program, na němž vystoupí školní soubory – symfonický a kytarový orchestr a žáci tanečního oboru. Po celou dobu konání akce budou u SVČ Doris prezentovat svou práci i žáci výtvarného oboru a žáci klavírního oddělení.