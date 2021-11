Vánoční trhy

KDY: od pátku 19. listopadu až do čtvrtku 23. prosince

KDE: Horní náměstí, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma

Přijďte si vychutnat vánoční atmosféru v historickém centru Olomouce s punčem nebo medovinou v ruce a vonícím langošem nebo bramborákem. Trhy otevřou už v pátek 19. listopadu. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, plánované na neděli 21. listopadu, radnice kvůli epidemické situaci zrušila, stejně jako doprovodný kulturní program. Na příchozí bude na obou olomouckých náměstí čekat na 130 stánků, Ježíškova dílna, historický kolotoč i letošní novinka v podobě malé vyhlídky.

Rozsvícení vánočního stromu na Horním náměstí v Olomouci. 22.11.2019Zdroj: Deník / Jiří Kopáč

Kuchařská dílnička – vánoční speciál

KDY: neděle 21. listopadu od 16.30

KDE: Bistro Helen, Polská 1, Olomouc

ZA KOLIK: vstupné 179 korun



Bistro Helen otevře svou dílničku, ve které si tentokrát místo pizzy ozdobíme perníčky. Program trvá přibližně 45 minut, ve kterých si stihneme krásně přivonět k vůni Vánoc. Přijďte si v neděli od 16.30 hodin ozdobit perníček i vy!



Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Leona Fröhlichová

Kouzelnická show

KDY: neděle 21. listopadu od 14 hodin

KDE: Divadlo na Šantovce, Galerie Šantovka, Olomouc

ZA KOLIK: 80 korun

Kouzelné vystoupení pro malé i velké plné zábavy, kouzel a tvarování balonků. Děti jsou unešeny do magického světa a jsou zapojovány do všech kouzel. Těšit se můžeme na klasická kouzla i na moderní kousky. Na konci si každý odnese kouzelný zážitek i malý suvenýr z balónkové dílny. Užijte si v neděli 21. listopadu od 14 hodin tento kouzelný zážitek.

PROSTĚJOVSKO

Koncert kapely Minami a Premier

KDY: sobota 20. listopadu od 20 hodin

KDE: The 27 Music Bar, Prostějov

ZA KOLIK: vstupenky je možné zakoupit v síti TicketLive za 120 korun

Mladá skupina Minami se spojí s matadorem české hudební scény, skupinou Premier. Toto jedinečné hudební vystoupení nabídne prostějovskému publiku nálož kvalitní rockové hudby. Na pořádnou rockovou nálož se můžeme těšit už tuto sobotu 20. listopadu od 20 hodin v prostějovském The 27 Music Baru.

Prostějovská mladá kapela MinamiZdroj: agentura M. P. Production

Najdi Rychlé šípy

KDY: od středy 17. listopadu do pátku 17. prosince

KDE: centrum města Prostějov

ZA KOLIK: zdarma



V duchu legendy Rychlých šípů se uskuteční pátrací hra pro všechny chlapce a děvčata ale i dospělé! Někde v centru Prostějova, na pavlači, ve výklenku na ochozu, se ukrývá celá pětice chlapeckého klubu. Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka. Úkolem pátračů je objevit místo s Rychlými šípy a vyfotografovat, nebo nakreslit jej. Obrázky s adresou nebo popisem místa, kde jsou figuríny umístěny, je pak nutno zaslat nejpozději do 17. prosince na adresu organizátorů hledamers@spjf.cz.

Koncert Dymytry

KDY: pátek 19. listopadu od 19.30

KDE: Společenský dům Prostějov

ZA KOLIK: 250 korun až 490 korun

Turné se odehraje u příležitosti vylepšení dvou úspěšných desek Neonarcis a Homodlak. Skupina zapracovala na zvuku a dodala písním moderní nádech, kterým chce oslavit desetileté výročí vydání desek. Přijďte si užít staré pecky i nové hity v prostředí, kam se už Dymytry tak často nevydávají.

Dymytry.Zdroj: Deník / Milan Kilián

PŘEROVSKO A HRANICKO

Vernisáž: Výstava betlémů a vánočních tradic

KDY: pátek 19. listopadu od 17 hodin

KDE: Galerie M+M, Hranice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Tradiční výstava s vánoční tematikou se bude konat v hranické Galerii M+M na Jurikově ulici až do 19. prosince v galerii M+M v Hranicích. Na slavnostním zahájení vystoupí hranický pěvecký sbor Cantabile.

Výstava betlémů a vánočních tradic 2020 v Galerii M+M v Hranicích, 25. listopadu 2020Zdroj: Deník / Liba Mátlová

Michal Prokop a Framus Five

KDY: pátek 19. listopadu od 19.30 hodin

KDE: Klub Teplo, Přerov



Koncert Michala Prokopa a jeho skupiny pořádá v rámci akce Hudboslovení Duha klub Dlažka.



Michal Prokop. Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Alexandr Vanžura

Slavnostní Cecilská zábava

KDY: sobota 20. listopadu od 19 hodin

KDE: ve velkém sále kulturního domu, Hustopeče nad Bečvou

Slavnostní Cecilská zábava se tentokrát koná k 140. výročí první písemné zmínky o hustopečské hudbě, k tanci a poslechu zahrají BlaMajKo, Dechová hudba Hustopeče nad Bečvou, Hudecká muzika, Duo Lyra, kapela Nejistota a další hosté, bohaté občerstvení, tombola, projekce historických fotek a videí.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Talk show Haliny Pawlowské

KDY: pátek 19. listopadu v 19 hodin

KDE: Kulturní dům Zábřeh

ZA KOLIK: vstupné je buď 280 korun nebo 320 korun v závislosti na vzdálenosti sedadel od jeviště

Chcete být obletovaná, krásná a věčně mladá? Poslechněte si milostné příběhy, které vás inspirují, zasmějte se erotickým zkušenostem ostatních, sami se zeptejte na všechno, co vás zajímá, a nechte si poradit. A hlavně… přijďte se zasmát! Manuál zralé ženy je určen ženám od dvanácti do sta let, je ale i pro muže, protože právě díky němu budou lépe rozumět svým partnerkám. Po skončení pořadu bude autogramiáda a prodej Haliních knih.

Halina PawlovskáZdroj: DENÍK/Tilen Vajt

Horování 2021

KDY: sobota 20. listopadu od 16 hodin

KDE: Dům kultury Šumperk

ZA KOLIK: vstupné v předprodeji 140 korun, v den konání akce 190 korun, děti do 6 let zdarma



Již 28. ročník oblíbené kulturní akce Horování je opět tady! V sobotu 20. listopadu se můžeme již od 16 hodin těšit na našeho nejúspěšnějšího himalájského horolezce Radka Jaroše nebo také na Lucii Hrozovou, Richarda Štěpánka i Jana Barančíka. V programu dostane i místo horská služba České republiky a cimbálová muzika. Doprovodný program Lezecké dopoledne pro děti a mládež začíná v 9 hodin. Nenechejte si ujít letošní ročník horování!



Radek Jaroš, horolezec.Zdroj: Se souhlasem Michaely Horákové

Noc divadel

KDY: sobota 20. listopadu od 18 hodin

KDE: Divadlo Šumperk

ZA KOLIK: zdarma

Noc otevřených divadel a výjimečných zážitků je součástí evropského projektu European Theatre Night, který prezentuje divadlo tvořivým způsobem v netradiční formě vždy třetí listopadovou sobotu. Zažijme divadlo jinak, než jsme zvyklí. Úniková hra, strašidelný hrádek a další program s herci na nás čeká v sobotu 20. listopadu v Divadle Šumperk. Užijme si divadlo jiným způsobem!

UPOZORNĚNÍ: Za změnu programu neručíme. Pořádání akce bude závislé na aktuální epidemické situaci, sledujte web či sociální sítě pořadatelů.