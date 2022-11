Tradiční podzimní hody na přirodním koupališti Poděbrady zvou na Terasu na zabíjačkový gulášek, ovar, prejt, tlačenku, škvarky, klobásky a spoustu dalších dobrot z čuníka. Nebudou chybět ani sladké speciality a vyhrávat bude cimbálovka.

Rozsvícení stromu s Leonou Machálkovou

KDY: neděle 27. listopadu, v 17 hodin

KDE: Hlavní náměstí ve Šternberku



Stánky s vánočním sortimentem, občerstvením a punčem zaplní Hlavní náměstí ve Šternberku. Součástí nedělního rozsvícení vánočního stromu je i adventní koncert Leony Machálkové.

Aquatera Olomouc

KDY: sobota 26. listopadu od 8 do 12 hodin

KDE: Výstaviště Flora, Olomouc

ZA KOLIK: 50 korun dospělí, 30 korun děti a důchodci

Pravidelná chovatelská burza pro širokou veřejnost, která se koná na Výstavišti Flora Olomouc. Na burze naleznete akvarijní ryby, rostliny, krmiva, terária, terarijní zvířata, chovatelské potřeby a mnoho dalšího. Vše za bezkonkurenční ceny.

Vánoční prohlídky hradu Šternberk

KDY: sobota 26. listopadu, 3., 10. a 17. prosince od 10 do 14 hodin

KDE: hrad Šternberk

ZA KOLIK: od 70 do 180 korun



Na adventní soboty si hrad Šternberk připravil Vánoční prohlídky. V rámci prohlídek návštěvníci uslyší zajímavé informace o historii Vánoc, vánočních tradicích a zvycích, jak slavila Vánoce šlechta i prostý lid. Interiéry hradu doplní slavnostní vánoční výzdoba, betlémy, historické hračky a mnoho dalších artefaktů. Na dolním nádvoří hradu dotvoří atmosféru dřevěný betlém v životní velikosti.

Vánoční kurz šití adventního kalendáře

KDY: sobota 26. listopadu od 9 do 16 hodin

KDE: Art Rubikon, Olomouc

ZA KOLIK: 580 korun

Vánoční kurz šití, kde si v příjemném prostoru galerie Art Rubikon ušijete látkový adventní kalendář. Kalendář se bude sestávat z plátěných sáčků různých tvarů a velikostí, které si variabilně budete moci umístit k zamýšlenému dnu. Vytvoříte si kouzelnou dekoraci a na vás bude, jestli bude určený pro jednoho nebo třeba i pro celou rodinu s větším počtem sáčků. Zaujalo vás to, potom se na vánoční kurz k Pavle Žeravíkové neváhejte přihlásit.

Advent ve sklenících

KDY: sobota a neděle vždy od 9 do 16 hodin

KDE: Sbírkové skleníky, Smetanovy sady, Olomouc



Tropické víkendy provoněné citrusy si mohou až do 18. prosince navzdory chladnému počasí dopřát návštěvníci sbírkových skleníků na Výstavišti Flora Olomouc. V kaktusovém skleníku si pozornost návštěvníků zaslouží jedinečné jihoafrické sukulenty stapélie. Tato nízká poléhavá rostlina nese zhruba deseticentimetrové pěticípé květy temně rudé barvy. Opylovači této zvláštní rostliny jsou mouchy, vábí je „vůní“ tlejícího masa.

Vánoční workshopy se zkušenými aranžérkami a floristkami se konají o prvním a třetím adventním víkendu - sobota 26. a neděle 27. listopadu a sobota 10. a neděle 11. prosince od 10 do 15 hodin. Na workshopu si můžete vyrobit adventní věnec, věnec na dveře nebo vánoční svícen. Adventní věnec 790 korun, věnec na dveře 690 korun, vánoční svícen 250 korun. V ceně workshopu je zahrnut také vstup do sbírkových skleníků. Těšit se můžete i na drobné občerstvení. Ve sklenících nebudou chybět ani hotové dekorace na prodej.



PROSTĚJOVSKO

Andělské rozsvícení vánočního stromu v Prostějově

KDY: pátek 25. listopadu od 17 hodin

KDE: náměstí T. G. Masaryka, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma

Na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově se už tento pátek v 17 hodin rozsvítí vánoční stromeček. U této příležitosti navíc vystoupí i pěvecký sbor ZUŠ VI. Ambrose. Tuto událost, která je jen jednou za rok, si nemůžete nechat ujít!

Vánoční jízda vláčkem

KDY: sobota 26. listopadu a neděle 27. listopadu od 13 do 19 hodin

KDE: náměstí T. G. Masaryka, Prostějov



V sobotu i v neděli bude okolo vánočního náměstí v Prostějově jezdit vláček. Ten bude mít jednu zastávku, a to u zvoničky. Jízdy nebudou ojedinělou záležitostí, která bude k vidění a projetí pouze tento víkend.

Rozsvícení vánočního stromu v Konici

KDY: neděle 27. listopadu

KDE: na náměstí v Konici

ZA KOLIK: zdarma

Přijďte se podívat na rozsvícení vánočního stromu, které bude tuto neděli v Konici na náměstí. Rozsvícení bude doprovázet hudební program A. M. Úlet a The Addams Sisters.

Rozsvícení vánočního stromu v Protivanově

KDY: neděle 27. listopadu od 15.30 hodin

KDE: Protivanov

ZA KOLIK: zdarma



První advetní neděle bude v Protivanově patřit slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu. Těšit se můžete na tradiční vystoupení dětí MŠ, ZŠ a ZUŠ, vystoupí Ritmo Factory - bubenická show a připraveno je traké vánoční překvapení.

HRANICKO A PŘEROVSKO

Distant Bells

KDY: pátek 25. listopadu od 20 hodin

KDE: Zámecký klub, Hranice

ZA KOLIK: v předprodeji 200 korun, na místě 250 korun

Na koncert brněnské kapely můžete vyrazit tento pátek do hranického Zámeského klubu. Název kapely Distant Bells je odvozen z části textu písně Fat Old Sun z alba Atom Hearth Mother od skupiny Pink Floyd. Kapela koncertuje nejen v České republice, ale probojovala se i na hudební scénu v Německu, Rakousku, Polsku a na Slovensku. Domovskými scénami se staly kluby Vagon v Praze nebo Metro Music Bar v Brně. Velkým milníkem je objev unikátní scény v brněnské Hvězdárně, kde svůj první koncert odehráli už v roce 2008.

Vánoční výstava a rozsvícení vánočního stromu

KDY: sobotu 26. a neděli 27. listopadu

KDE: Lidový dům, Malhotice

ZA KOLIK: zdarma



Vánoční výstavu můžete navštívit v sobotu 26. a neděli 27. listopadu v Lidovém domě, v sobotu od 13 do 18 hodin, v neděli od 13 do 17 hodin, slavnostní zahájení v sobotu v 15 hodin, zazpívají děti z Malhotic, těšit se můžete také na příjemné posezení u punče a cukroví, po oba dny budou dílničky pro děti, v neděli po 17 hodině bude na návsi slavnostně rozsvícen vánoční strom za podpory SDH, občerstvení zajištěno, zazpívajéí děti z MŠ Sluníčko, pořádá spolek Klubko Malhotice.



Kateřinská poslední leč

KDY: sobota 26. listopadu od 20 hodin

KDE: sál Obecního domu, Špičky

Myslivecký spolek Hejné Špičky láká na Kateřinskou poslední leč, a to tuto v sobotu od 20 hodin v sále Obecního domu ve Špičkách. Zahraje kapela Rose-band Konice, připraveny jsou zvěřinové speciality, bohatá tombola, slosovatelné vstupenky a taneční vystoupení.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

KDY: neděle 27. listopadu od 17 hodin

KDE: náměstí TGM, Přerov

ZA KOLIK: zdarma



Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se v Přerově chystá v neděli 27. listopadu v 18 hodin na náměstí TGM, v 17 hodin vystoupí Dětský pěvecký sbor Vocantes, po rozzáření stromu obsadí pódium moravská rocková kapela Argema.



ŠUMPERSKO A JESENICKO

Vánoční Šumperk a Haleluja band

KDY: neděle 27. listopadu až sobota 24. prosince, každý den od 10 hodin

KDE: náměstí Míru u radnice, Šumperk

ZA KOLIK: zdarma

Vánoční městečko letos podruhé vyroste u šumperské radnice a stane se příjemným místem setkávání pro všechny milovníky voňavých punčů, pravé jesenické medoviny, lahodné kávy a dalších specialit první adventní neděli 27. listopadu. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu čekejte v pět hodin večer. U této příležitosti navíc na náměstí Míru u radnice zahraje od 17.30 hodin Haleluja band. V následujícím adventním období se budete moci těšit na koncerty a vystoupení různých kapel a interpretů, vystoupení dětí, prodejní stánky, vánoční tvoření i setkání s Mikulášem.

Horování

KDY: sobota 26. listopadu od 16 hodin

KDE: Dům kultury, Šumperk

ZA KOLIK: 200 korun, děti do 6 let zdarma



Setkání horolezců, dobrodruhů, turistů a milovníků extrémních sportů i přírody je na spadnutí. Už tuto sobotu se můžete těšit na Kláru Kolouchovou, Josefa Pepína Morávka, Pavola Barabáše, Jiřího Hejtmáneka. Od 9 hodin navíc bude připravený doprovodný program lezení pro děti a mládež na Zemědělské 3 v Šumperku.

Vánoční jarmark

KDY: sobota 26. listopadu od 9 do 17 hodin

KDE: Středisko volného času Doris, Šumperk

ZA KOLIK: zdarma

Na tradiční prodejní jarmark se můžete těšit za v Šumperku na Komíně! Chybět nebude tradiční řemeslných, rukodělných a výtvarných výrobků, dílničky pro děti i občerstvení.

O Budulínkovi

KDY: neděle 27. listopadu od 10 hodin

KDE: Kulturní dům Šumperk

ZA KOLIK: 80 korun, děti do 3 let zdarma



Kdo by neznal Budulínka, ale víte, jak to všechno začalo? Budulínek neposlouchal babičku a nedbal rad, co mu dával dědeček. A přes varování svých prarodičů, aby nikomu neotvíral, vpustil do domu proradnou lišku. Ta nelenila a Budulínka unesla do své nory. Jak to s Budulínkem dopadlo? Tak přesně na to, se přijďte podívat!