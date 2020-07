Kytičková víla v botanické zahradě

Užijte si hravé páteční dopoledne, projděte stezku s dětmi, děti na ní pomohou Kytičkové víle zachránit její přátele skřítky v botanické zahradě, start kdykoliv od 9 do 11.30, akce končí ve 12 hodin, vhodné i pro kočárky.

Zdroj: DENÍK/Karel Rozehnal

Zahájení léta ve Lhotě

KDY: pátek od 17 hodin

KDE: dětské hřiště ve Lhotě

ZA KOLIK: vstup volný



V pátečním podvečeru přijďte na dětské hřiště ve Lhotě oslavit se svými dětmi začátek prázdnin a léta, bohaté občerstvení, hry a soutěže pro děti i výborný zlatý mok, kterým nepohrdnou dospělí.

Zdroj: Deník / Jan Braun

Koncert Legendy se vrací

KDY: pátek od 18 hodin

KDE: zámecký park, Konice

ZA KOLIK: vstupné 200 korun

Milovníci bigbítu si v pátečním večeru přijdou na své, užijte si nadupaný koncert kapel Quercus, Arest, Merkur, Marasd, Děda Mráz a dalších, večerem vás provedou speakeři Sovět a Mamut, těšte se na velkou stage, skvělé ozvučení i velkokapacitní stany.

Zdroj: Facebook kapely

Pochod Mánesovou stezkou

KDY: sobota od 8 hodin

KDE: start pochodu od zámecké kaple v Náměšti na Hané (registrace mezi 8. až 10. hodinou)

ZA KOLIK: startovné 20 korun, děti 10 korun



Zažijte akční sobotu a s rodinou se zúčastněte turistického pochodu „Mánesovou stezkou“ po trase, kterou tento umělec často chodil, délka trasy je asi 11,5 kilometru, start začíná v Náměšti na Hané a končí na zámku v Čechách pod Kosířem, pro účastníky akce sleva na vstupném do zámku Čechy pod Kosířem 1 + 1 zdarma.

Zdroj: Deník / Daniela Tauberová

Dobývání hradu Plumlov

KDY: sobota 4. – pondělí 6. července, denně od 9.30 do 17.30

KDE: zámek Plumlov

ZA KOLIK: celodenní plné vstupné 140 korun, děti do 6 let 40 korun



Dobývejte hrad Plumlov, užijte si celodenní program spolu s celou rodinou, těšit se můžete na ukázky kovářského řemesla i netradičními prohlídky sklepení, na děti čeká loutkové divadlo i sokolnické ukázky, ve 13.10 po všechny tři dny pak propukne velkolepá bitva.

Zdroj: Deník / Michal Sobecký

Trabant sraz Morava

KDY: pátek 3. – neděle 5. července

KDE: autocamp Žralok, Plumlov

ZA KOLIK: poplatek za posádku (1 vůz) 200 korun



Milovníkům trabantů srdce zaplesá. V prvním červencovém víkendu se sjedou trabanty ze všech končin Česka na tradiční Trabant sraz do Plumlova. V pátek od 19 hodin se můžete s ostatními posádkami těšit na koncert dua Arcona. V sobotu v 9.30 pak odjezd na spanilou jízdu k propasti Macocha, odpoledne pak pásmo soutěží – jízda naslepo, koulení rezervy a další. Vyhlášení vítězů v 19 hodin. Cena za posádku (1 vůz) činí 200 korun. Podrobný program (dostupný z webu trabantsraz.cz)

Zdroj: Deník / Šarlota Šínová

Kostýmované prohlídky zámku

KDY: neděle 5. – pondělí 6. července (11.00, 13.00 a 15.00)

KDE: zámek Čechy pod Kosířem

ZA KOLIK: plné vstupné 110, snížené 80, rodinné 300 korun



Užijte si s celou rodinou prodloužený víkend, zhlédněte na zámku v Čechách pod Kosířem netradiční kostýmované prohlídky na motivy falešného eposu o Hanzelburgu, jehož autory byli Josef Mánes a Bedřich Silva-Tarouca, je vhodné si prohlídku rezervovat na emailu: rezervacecpk@seznam.cz nebo na telefonním čísle 773 784 110.

Zdroj: Deník / Hana Nevrlá

Léto s hvězdami

KDY: sobota od 15 hodin

KDE: vedle obchodního centra Albert, Prostějov

ZA KOLIK: předprodej od 180 korun



Oslavte začátek prázdnin pořádným trojkoncertem, užijte si zahájení prostějovského Léta s hvězdami, zahrají kapely Zelenina, Atmo Music a Nebe, lístky zakoupíte v předprodeji na portále smsticket.cz, bohaté občerstvení a pět druhů piv.

Zdroj: DENÍK / Marek Cholewa

Hodový víkend v Doloplazech u Prostějova

KDY: sobota 4. – pondělí 6. července

KDE: víceúčelové hřiště, zámecký park a nádvoří zámku, fotbalové hřiště, Doloplazy u Prostějova

ZA KOLIK: vstup volný



Prožijte nabitý prodloužený víkend v Doloplazech u Prostějova, hodová zábava, v sobotu od 8 hodin na víceúčelovém hřišti proběhne tenisový turnaj ve čtyřhře (přihlašovat se můžete do čtvrtku 2. 7. na tel.: 603 342 856), večer od 18 hodin pak v zámeckém parku roztančí návštěvníky hodové zábavy kapela Předina, v neděli od 16 hodin fotbalový zápas Svobodní vs. Ženatí, v pondělí od 13 hodin turnaj v pétanque na nádvoří zámku, bohaté občerstvení na všech akcích zajištěno.

Zdroj: Adéla Palíšková

Ochutnávka Staré žitné myslivecké Single Barrel

KDY: sobota od 11 hodin (prohlídky Palírny od soboty do pondělí vždy od 14 hodin)

KDE: Palírna U Zeleného stromu, Dykova 4260, Prostějov

ZA KOLIK: 250 korun (v ceně jsou zahrnuty 4 ochutnávky výrobků Palírny)



Oslava 502. výročí založení Palírny U Zeleného stromu, při této příležitosti stočí v sobotu symbolických 502 lahví Staré žitné myslivecké Single Barrel, symbolické zahájení turistické sezony v 11.30 přestřižením pásky, přípitek novinkou Stará žitná myslivecká Single Barrel zrající v sudu po víně Cabernet Sauvignon, od 14 hodin exkurze v prostorách historické budovy závodu, okruh trvá 60 minut, poslední prohlídka začíná v 17 hodin, v ceně vstupného jsou zahrnuty čtyři ochutnávky výrobků Palírny, včetně právě stočeného vzácného Single Barrel.

Zdroj: Deník / Zdeněk Vysloužil

Tradiční hodové odpoledne

KDY: sobota od 15 hodin

KDE: areál hasičské zbrojnice ve Studenci

ZA KOLIK: vstup volný



Užijte si letní sobotu na hodech ve Studenci, které pořádají místní dobrovolní hasiči. Těšit se můžete na skvělou hodovou zábavu, makrely, točený zlatý hořky mok i kofolu nebo žebírka z udírny.

Zdroj: DENÍK/Daniela Tauberová