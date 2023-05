Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Festival vojenské historie na hradě Helfštýn | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

OLOMOUCKO

Olomoucká muzejní noc

KDY: pátek 19. května, většina programu večer a v noci

KDE: muzea, galerie, kulturní instituce po celé Olomouci

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Volné vstupy a prohlídky desítek olomouckých muzeí, galerií, památek a kulturních institucí s atraktivním programem. Do jedinečné muzejní noci se zapojí také olomoucké dvorky s občerstvením, náplavka u řeky Moravy, letiště či kina, návštěvníkům se otevře i čerstvě zrekonstruovaný červený kostel. Na náměstí Republiky koncerty (od 18 hodin) a videomapping (od 20 hodin každých 15 minut až do půlnoci).

Nová olomoucká náplavka ožívá, 8. května 2023Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Moravská vernisáž piva

KDY: pátek 19. a sobota 20. května, 14 až 22 hodin

KDE: Výstaviště Flora Olomouc, pavilon E

ZA KOLIK: 150 až 250 korun

PROČ PŘIJÍT: Přehlídka produkce těch nejlepších moravských minipivovarů se zajímavými pivy z Polska a Maďarska. K ochutnání desítky značek, stylů a špička řemeslných piv z celé Moravy.



Moravská vernisáž piva proběhne v pátek 19. a sobotu 20. května v pavilonu E na výstavišti Flora Olomouc.Zdroj: Matúš Krátky

#clanek|7635525#

Běh pro paměť národa a Den pro rodinu

KDY: sobota 20. května, 9.30 až 13.30 hodin

KDE: Smetanovy sady Olomouc, za restaurací Fontána

ZA KOLIK: Vstup volný. Registrace na běh 400 korun (online), 500 korun (na místě)

PROČ PŘIJÍT: soutěžní stanoviště pro děti, malování na obličej, odpočinková zóna Univerzity Palackého, občerstvení. Charitativní Běh pro paměť národa za všechny, kteří se nevzdali. Připomínka těch, kteří bojovali proti totalitám v minulosti, i těch, kteří za svobodu bojují dnes. Start hlavního běhu (5km/10km/štafeta) 9.30. Dětský běh (200m) 11.30. Rodinný běh (1km) 12.00.

Sousedská slavnost v Červeném kostele

KDY: neděle 21. května, 10 až 20 hodin

KDE: Červený kostel v Olomouci a přilehlý park

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: celodenní slavnost k otevření zrekonstruovaného kostela, ochutnávka vín, dobrá káva, občerstvení. Program: 10.00 Ústav Úžasu – Karlova a Jaromírova pohádka…. 11.00–13.00 Dopoledne s deskovými hrami. 13.00 Komentovaná prohlídka Červeného kostela s architektem Miroslavem Pospíšilem. 13.30 O.LI.V.Y. 15.00 S Pavlem Zatloukalem o urbanismu v Olomouci. 17.20 Koncert Desigual Quartet.



Červený kostel v Olomouci.Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Pohybrady na Poděbradech

KDY: sobota 20. května, 10 až 17 hodin

KDE: přírodní koupaliště Poděbrady u Olomouce

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Festival zdravého životního stylu s odborníky z FN Olomouc. Dopoledne Intenzivní kurz zdravého pohybu (dech, pružnost, síla, stabilita, koordinace) kurz Lesní mysl jako prostředek prevence – oba kurzy zdarma, nutná předchozí registrace). Odpoledne doprovodný program bez registrace: vyšetření zdravotního stavu, konzultace v oblasti pohybu, výživy, duševního zdraví, Zubní víla, sanitka urgentního příjmu, nordic walking, paddleboarding, trénink resuscitace, měření BMI, otužování, koupání, stezka aktivit pro děti…

PROSTĚJOVSKO

Smržické vandr

KDY: sobota 20. května, od 7 do 11 hodin

KDE: Fotbalové hřiště ve Smržicích

ZA KOLIK: startovné 40 korun

PROČ PŘIJÍT: Turistický a dálkový pochod plus Cykloturistická jízda napíše v sobotu již svůj 19. ročník. Přichystáno je 6 turistických tras od 5 do 42 kilometrů. Osm tras pro cyklisty a horská kola. Každý účastník dostane startovní kartu, mapu a něco sladkého na zub.

18. ročník Smržického vandru. 21.5. 2022Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Olomoucký fortel

KDY: sobota a neděle 20. - 21. května, od 9 hodin

KDE: Zámecký park, Čechy pod Kosířem

ZA KOLIK: 150 korun dospělí, 50 korun děti

PROČ PŘIJÍT: Pátý ročník setkání kovářů Olomouckého kraje s mezinárodní účastí. Hanácké kování a Prodejní výstava nožů s bohatým doprovodným programem. Mistři kováři budou kovat společně lavičku pro novomanžele. Připraveno bude i pracoviště pro děti.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Petra Poláková-Uvírová

Moravské trhy

KDY: sobota 20. května, od 9 do 18 hodin

KDE: Zámek Plumlov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Farmářské a řemeslné trhy v areálu Zámku Plumlov. Různorodá a pestrá nabídka všeho, co vyprodukují moravští farmáři a řemeslníci. V nabídce budou bylinky, frgály, těstoviny, výrobky pekařů, cukrářů, košíkářů i truhlářů.

Ilustrační foto.Zdroj: Jitka Krňanská

Redneck Machine Fest

KDY: sobota 20. května, od 10 hodin

KDE: Zámecký park, Výšovice

ZA KOLIK: 250 korun

PROČ PŘIJÍT: Sraz motocyklů, automobilů, traktorů a jiných vozidel. Buranská vyjížďka startuje v 11 hodin. Od 15 hodin vystoupení kapel a doprovodný program v podobě pivních a moto soutěží, fire show nebo dámského striptýzu.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

HRANICKO A PŘEROVSKO

Divadlo Bodlák: Dobře ušitý frak

KDY: pátek 19. května od 19 hodin

KDE: Divadlo Stará střelnice, Hranice

ZA KOLIK: 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Tradiční divadelní přehlídka ochotnických spolků Pobečví, kterou pořádá Divadelní soubor Tyl Drahotuše, začne letos v květnu představením divadla Bodlák z Bernartic nad Odrou. Další představení v rámci přehlídky proběhnou v září a v listopadu. Divadelníci z Bodláku již vystupovali v Hranicích v rámci přehlídky před několika lety s muzikálem Malované na skle a v roce 2019 s divadelním představením Odyssea. V letošním roce uvedou hudební komedii Dobře ušitý frak polského dramatika Jerzy Jurandotna, jenž pootočil původní autorskou optiku příběhu o krejčovském tovaryšovi, který díky náhodně získanému fraku dojde životního štěstí.

Blues nad Bečvou 2023

KDY: sobota 20. května od 19.30 hodin

KDE: Restaurace Pivovar, Přerov

ZA KOLIK: 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Jarní série festivalu Blues nad Bečvou nabídne v sobotu zajímavou hudební show. Projekt Sax & Crime rakouských muzikantů Haralda Kräutera a Thomase Vigla stojí na fúzi neuvěřitelného koncertního nasazení, rapu, jazzu, reggae, kabaretu, parodie ikon světového rocku, šansonu a špetky sebeironie. Saxofonista legendárních Tres Hombres Harald Kräuter a jeho projekt Sax & Crime, který lze vzdáleně označit jako jazzový šanson, přijíždí v duu s Thomasem Viglem, který zahraje na kytaru, baskytaru, mašinky a oba se společně postarají o pořádnou show.



Ilustrační fotoZdroj: Profimedia.cz

XIII. ročník Festivalu vojenské historie

KDY: sobota 20. a neděle 21. května od 9.30 do 18 hodin

KDE: hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: 150 korun, snížené 80 korun, děti do 6 let zdarma, rodinné (2 dospělí + maximílně 3 děti) 300 korun

PROČ PŘIJÍT: Přehlídka skupin historického šermu z různých období válečných dějin se opět po roce vrací na středověký hrad Helfštýn. Projekt si klade za cíl připravit a uskutečnit akci zaměřenou na historii vojenství nejen olomouckého kraje s bohatým doprovodným programem. Festival vojenské historie je připraven tak, aby zaujal co nejširší publikum, zejména rodiny s dětmi. Na hradě budou k vidění v hlavním programu prestižní spolky a kluby vojenské historie a tzv. Living-history, a to od dob římských až po první světovou válku. V doprovodném programu se objeví to nejlepší z šermířské scény ČR, kapely, divadla, sokolník, historická střelnice, historické hry pro děti, kejklíř a úžasná atmosféra hradu proměněného ve vojenský tábor. Pořádá skupina historického šermu Adorea.

Festival vojenské historieZdroj: Archiv festivalu

Dokud nás milenky nerozdělí

KDY: neděle 21. května od 19 hodin

KDE: Divadlo Stará střelnice, Hranice

ZA KOLIK: 620 korun

PROČ PŘIJÍT: Brilantní situační komedie plná zvratů a záměn o tom, kolik milenek je zapotřebí ke zkáze jednoho dlouholetého manželství. O tom je divadelní představení Dokud nás milenky nerozdělí, na které můžete zavítat tuto neděli do hranického divadle Stará střelnice. V hlavních rolích se představí Veronika Freimanová, Vladimír Kratina, Jana Bernášková, Kateřina Lojdová, Luděk Nešleha.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Jídlo na ulici – 7. zábřežský food festival

KDY: sobota 20. května, 10 – 18 hodin

KDE: Masarykovo náměstí a Farní ulice, Zábřeh

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Vybrat si budete moci z pestré nabídky specialit světové kuchyně, těšit se můžete na nejvymazlenější burgery, nejlepší food trucky, regionální potraviny a spoustu dalšího. Hudba, dětský svět pro děti. O hudební doprovod se postará Junior Big Band, DJ´s Wentoline, Hannys a Geckon. Pro nejmenší tu bude dětský svět.

Food festival Burger a prosecco na ulici v Zábřehu, 3. září 2022Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Velká cena Mohelnice v truck trialu

KDY: sobota 20. května od 9 do 22 hodin, neděle 21. května od 8.30 do 18 hodin

KDE: Křemačovský lom u Mohelnice

ZA KOLIK: 200 korun jednodenní, 300 korun dvoudenní, do 15 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Silné stroje, náročná trať s mnoha překážkami a burácení motorů. To je důvod, proč každoročně do bývalého lomu u Křemačova míří tisíce návštěvníků. Velká cena Mohelnice nabízí pokaždé parádní podívanou pro všechny příznivce motorismu. V závodech nejde jenom o rychlost, ale hlavně o jezdecké umění. Celý prostor je rozdělen do různých sekcí, kde vozidla v často extrémním terénu zdolávají přírodní nebo uměle vytvořené překážky. Nejčastěji se jedná o divoké průjezdy vodou, bahnem nebo prudké kopce. V doprovodném programu vyrazí již v pátek 19. května od 17 hodin stroje na spanilou jízdu po Mohelnici.



Extrémní závodyZdroj: DENÍK/archiv

Pivovarská čtvrtka

KDY: sobota 20. května

KDE: start v Hanušovicích, Šumperku, Velkých Losinách a Králíkách od 8 do 10.30 hodin

ZA KOLIK: dospělí: 110 korun on-line registrace, 140 korun na místě, děti: 60 korun on-line registrace, 80 korun na místě

PROČ PŘIJÍT: Pivovarská čtvrtka je ojedinělou turistickou akcí, kterou pravidelně pořádá pivovar Holba. Minulý rok se jí zúčastnilo přes tři tisíce lidí. Trasu si výletníci mohou zvolit podle náročnosti, místa startu nebo podle toho, co konkrétně chtějí vidět. Na výběr je 6 tras v délce 10 až 22 km a zvládnou je všichni. Pochod končí na nádvoří pivovaru, kde každý účastník dostane občerstvení a dospělý výletník dárek v podobě malované pivní sklenice z limitované série. V cíli bude připravená dobře vychlazená Holba, hudba a zájemci si mohou užít prohlídku provozu pivovaru Holba s průvodcem.

Pivovarská čtvrtka se koná 20. května.Zdroj: Se souhlasem Jana Vávry

Muzejní noc aneb Z pohádky do pohádky

KDY: pátek 19. května od 19 do 21 hodin

KDE: budova bývalého soudu – turistické centrum v Javorníku

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Muzejní noc, jejímž mottem bude cesta z pohádky do pohádky, pořádá v pátek večer Městské kulturní středisko v Javorníku. V 19, 19.30 a 20 hodin dětské obličeje rozzáří divadelní představení Princezna na hrášku v podání maňáskového divadla pod vedením M. Vašíčkové. Od 19.15 hodin pak budou moci v muzeu vstoupit do pohádkové říše a za pomoci rodičů odhalit správný název pohádky.

Den Regionu Ruda

KDY: sobota 20. května od 14 hodin

KDE: koupaliště Ruda

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Den Regionu Ruda se bude slavit v sobotu na koupališti v Rudě nad Moravou. Od 14 do 18 hodin je připravena prezentace jednotlivých obcí, ukázky požární techniky, vystoupení základních a mateřských škol a spolků a nafukovací atrakce pro děti i dospělé. Od 18 hodin zahrají kapely Holátka, Graspekt a Micash. Po celý den nebude chybět bohaté občerstvení včetně degustace moravských vín.

Půlmaraton údolím Moravské Sázavy

KDY: neděle 21. května od 10 hodin

KDE: Plavecký bazén v Zábřehu

ZA KOLIK: startovné 600 Kč

PROČ PŘIJÍT: Již podeváté se tuto neděli vydají běžci v Zábřehu na trať Půlmaratonu údolím Moravské Sázavy. Po netypicky velmi chladném jaru se počasí má na víkend umoudřit a pořadatelé kromě kvalitního zázemí závodu slibují krásné a teplé jarní počasí. Tradiční trať povede po startu jak částí města Zábřeha, tak především malebným údolím Moravské Sázavy přes Nemili, Lupěné, Hněvkov až na obrátku do Lupěného.