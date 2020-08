Komentované prohlídky historických prostor radnice

Nenechte si ujít dvě mimořádné prohlídky historických prostor radnice v pátek 28. srpna ve 14 a v 15.30 hodin. Vaším průvodcem a partnerem pro případné dotazy bude samotný primátor města, František Jura. Je nutné se objednat na tel. čísle 800 900 001.

Zdroj: DENÍK/Radim Havlík

Prázdniny s hvězdárnou

KDY: pátek 28. srpna v 10 a ve 14 hodin

KDE: Hvězdárna, Prostějov

ZA KOLIK: pro děti je 20, pro dospělé za 40 korun



Prožijte s dětmi astronomický pátek na prostějovské hvězdárně a dopřejte nevšední zážitek nejen jim, ale i sobě. Od 10 hodin bude připravena projekce tematické pohádky o vesmíru. Ve 14 hodin také můžete společně pozorovat dalekohledem skvrny a erupce na Slunci.

Zdroj: Jiří Kopáč

Dvojvernisáž fotografických výstav

KDY: pátek 28. srpna od 17 hodin

KDE: galerie Duha, Školní 4, Prostějov

ZA KOLIK: vstup volný



Rádi se kocháte nádhernými fotografiemi? Pak zavítejte na slavnostní dvojvernisáž umělců Ivana Vikára a Milana Samochina. Během vernisáže bude také pokřtěna kniha Čehovická povídání. Obě výstavy můžete navštívit až do 30. září.

Zdroj: Milan Samochin

Rozloučení s prázdninami ve Smržicích

KDY: pátek 28. až sobota 29. srpna, v pátek od 17.30

KDE: sraz na tábořiště ve Vývoze

ZA KOLIK: vstup volný



Pokud se vaše chtějí rozloučit opravdu stylově-dobrodružně s prázdninami, mají v pátek a sobotu jedinečnou příležitost. Vezměte stany, karimatky, spacáky a dorazte v pátečním podvečeru na místní tábořiště ve Vývoze. Připraveno budespousta her, soutěží i tradiční stezka odvahy. Nebude chybět ani oblíbené opékání špekáčků u táboráku a zpívání písniček za zvuku kytary. Přespání je do rána, kdy si dáte v trávě výbornou snídani.

Zdroj: Deník / Attila Racek

Hodová zábava v Kostelci

KDY: sobota 29. srpna od 20 hodin, neděle 30. srpna od 20.30

KDE: fotbalové hřiště, Kostelec na Hané

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Nenechte si ujít tradiční kosteleckou hodovou zábavu, kterou pořádají místní fotbalisté. V sobotu protančíte noc na skvělou hudbu Sax Rock. V neděli pak můžete přijít podpořit tým A na domácí utkání, které bude předcházet večernímu promítání letní komedie 3Bobule. Bohaté občerstvení na akci zajištěno.

Zdroj: Deník/repro

Memoriál Otmara Malečka

KDY: pátek 28. – sobota 29. srpna, hlavní program vždy od 15 hodin

KDE: velodrom, Prostějov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Pokud milujete dráhovou cyklistiku, pak by vám nemělo uniknout tradiční srpnové Grand Prix Prostějov a Memoriál Otmara Malečka. Zavítejte na opravený prostějovský velodrom a užijte si skvělou atmosféru jezdců v barevných trikotech. Vaši podporu jistě ocení. Vstupné je dobrovolné a výtěžek z něj opět poputuje na olomouckou onkologii.

Zdroj: Deník / Ondřej Kašlík

9. Plumlovský kotlík

KDY: sobota 29. srpna od 9 hodin

KDE: kemp Žralok, Plumlov

ZA KOLIK: vstup volný



Máte rádi guláš? A ještě raději ho vaříte? Pak přijďte v sobotu dopoledne poměřit síly s dalšími gulášovými mágy na tradiční v pořadí již 9. ročník Plumlovského kotlíku. V 9 ráno prezentace družstev, od 10 do 14 hodin vaření a průběžné hodnocení poroty. Hudebně akci okoření DJ Pawell. Ve 20.30 bude následovat projekce letního Kofo-kina.

Zdroj: DENÍK/Karel Rozehnal

Charitativní běh Petry Linetové

KDY: sobota 29. srpna od 14 hodin

KDE: hřiště, Hluchov

ZA KOLIK: startovné i vstupné dobrovolné



Poběžte pro dobrou věc. Podpořte hemato-onkologické oddělení FN Olomouc. Na výběr jsou čtyři trasy: Maminky s kočárky a děti, Příležitostní běžci – 2 km, Nadšenci – 7 km, Srdcaři – 20 km. Těšit se můžete i na lekce jógy, aukci obrazů, ukázku výcviku obranných psů, povídání s horolezcem Z. Vychodilem a pro děti bude připraveno malování na obličej. Podmínkou účasti je mít na sobě něco růžového na počest Petry Linetové, která tuto barvu milovala.

Zdroj: Hana Helsnerová

Stínavské country pódium

KDY: sobota 29. srpna od 12 hodin

KDE: hřiště, Stínava

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Milovníkům country hudby srdce zaplesá. Ve Stínavě to od sobotního pravého poledne bude krásně znít. Vystoupí kapely – Prolom, Karanténa, No Problem, Ashena s kapelou, Tres Soldanos, Tak určitě a další. Akce se koná za každého počasí. Proti dešti i slunci je připraven obrovský party stan. Bohaté občerstvení zajištěno.

Zdroj: DENÍK/Pavel Moš

Barokní synagogy v českých zemích - výstava

KDY: do neděle 27. září, denně od 9.30 až 12.00 a 13.00 až 18.00, kromě pondělků

KDE: galerie Špalíček, Uprkova č. 18, Prostějov

ZA KOLIK: plné 40, snížené 20 korun, děti do 6 let zdarma



Zveme vás na výstavu, která představuje nejstarší, historicky a umělecky nejcennější synagogy vybudované v Čechách a na Moravě v 17. a 18. století. Výstava je dopracována o panely s prostějovskými synagogami a modlitebnami, budete se tak moci seznámit s jejich architekturou, osudem i současným vzhledem.

Zdroj: MaGPV

Hurá na letňák do Mostkovic

KDY: sobota 29. srpna od 20.30

KDE: Letní kino, Mostkovice

ZA KOLIK: 100 korun



Přijďte si se svou drahou polovičkou nebo třeba s přáteli užít poslední srpnovou sobotu. Vychutnejte si třetí pokračování úspěšné letní komedie z prostředí prosluněných moravských vinic. V hlavních rolích Tereza Ramba a Kryštof Hádek.

Zdroj: šín

Veřejné bruslení na zimáku v plném proudu

KDY: víkend 22. – 23. srpna, sobota (13.00 - 15.00), neděle (14.00 - 16.00)

KDE: zimní stadion, Prostějov

ZA KOLIK: dospělí 40/60 korun, děti do 15 let za 30/50 korun - 1 hodina/2 hodiny



Chybí vám zima a s ní spojené zimní sporty? Pak obujte lední brusle a užijte si veřejné bruslení na ledové ploše zimního stadionu. Brusle je zde možné půjčit za mírný poplatek spolu s helmou.

Zdroj: šín