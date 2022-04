Během dvou dní a dvou nocí se mohou návštěvníci těšit na performance, koncerty, instalace a projekce. První den festivalu je na programu například diskuse věnovaná archivaci filmu a videí, v 17 hodin vernisáž výstavy Only Glass between Us v palmovém skleníku nebo v 17.30 hodin křest knihy Jak si užít film. Olomoucké parky bude společně s autory, vizuálními umělci Matějem Al-Alim a Tomášem Moravcem od 20 do 22 hodin brázdit pohyblivá videosocha Shift a prostory oranžerie se na dobu festivalu promění v kinosál.Sobotní program v 10 hodin zahájí projekční pásmo ze života rostlin a zvířat AniPromítačka a herní zóna Herní Kabinet, pro všechny zájemce budou dostupné až do půlnoci. Děti se mohou od 14.30 hodin zúčastnit zvukové dílny s hudební publicistkou Mary C. V 18.30 hodin představí svou tvorbu americká umělecká dvojice Lizzie Fitch a Ryan Trecartin. Od 17.30 budou určitě velkým lákadlem projekce ve zmrzlinářství Tomivo Gelato ve Ztracené ulici. Podrobný program je pro všechny zájemce k dispozici na www.pifpaf.cz.

Odpudiví nebo kouzelní?

KDY: sobota 26. a neděle 27. března od 9 do 18 hodin

KDE: Pevnost poznání, Olomouc

ZA KOLIK: 50 korun



Několik desítek nejrůznějších druhů plazů, obojživelníků a bezobratlých živočichů se o víkendu v sobotu 26. března a v neděli 27. března zabydlí v Pevnosti poznání. Těšit se můžeme na zvířata ze zemích blízkých, vzdálených i exotických. V rámci výstavy se návštěvníci mohou zúčastnit i kreativní dílny.



Akce Odpudiví nebo kouzelní v olomoucké Pevnosti poznání, 7. 3. 2020Zdroj: Deník / František Berger

Prohlídka s knihou na hradě Šternberk

KDY: sobota 26. března, začátek prohlídky v 10 hodin

KDE: hrad Šternberk

ZA KOLIK: 330 korun

Hrad Šternberk nabídne v sobotu 26. března netradiční „Prohlídku s knihou“. Výklad bude speciálně doplněn o informace vztahující se ke knize Hrad Šternberk, kterou všichni účastníci prohlídky obdrží v rámci vstupného zdarma. Začátek prohlídky je v 10 hodin, kapacita je 20 osob.

Čiperkové

KDY: neděle 27. března od 10 hodin

KDE: kino Metropol, Sokolská 25, Olomouc

ZA KOLIK: 190 korun, děti do 1 roku zdarma



Čiperkové jsou skvělá banda, která baví děti, rodiče, babičky i dědečky. Přijďme si s nimi zazpívat, zatancovat a zablbnout. Společně poznáme upovídanou berušku Alušku, kytičku Jasmínku, bláznivou opičku Olu nebo škodolibé vosy, co schválně opičku provokují, ale nikdy nezkazí žádnou legraci a usměvavé Sluníčko, které každému vyčaruje úsměv na tváři. Přijďte si s dětmi v neděli 27. března užít trochu zábavy!



Ilustrační foto.Zdroj: Archiv

Zahájení lázeňské sezony

KDY: sobota 26. března od 13 hodin

KDE: LD Morava, Lázně Slatinice

ZA KOLIK: zdarma



Bohatý kulturní program se zábavou pro děti i dospělé čeká na návštěvníky lázní Slatinice, kde v sobotu slavnostně zahájí Lázeňskou sezonu. Těšit se můžete na příjezd čtyřspřeží Muzea historických kočárů Václava Obra doprovázené hulány, hudební vystoupení, malování na obličej i na lázeňský jarmark.

Program:

13:00 Zahájení

14:00 Vystoupení - Martin Fasner

15:00 Vystoupení - Dětský soubor Hanačka Slatinice

15:45 Proslov výkonné ředitelky Lázní Slatinice Ireny Vašicové

16:00 Vystoupení - Libor Geier

16:20 Příjezd historického kočáru s hulány a hosty

Dále se můžete těšit na pochoutky lázeňské kuchyně, reprodukovanou hudbu, program Muzea kočárů s hosty či krmení koní.

Ve Slatinicích v sobotu slavnostně zahájí lázeňskou sezonu. Zdroj: Deník / Burešová Barbora

PROSTĚJOVSKO

Hasičský ples

KDY: sobota 26. března od 20 hodin

KDE: sokolovna v Čechovicích

ZA KOLIK: 180 korun

Tradiční hasičský ples se uskuteční v sobotu 26. března v sokolovně v Čechovicích. Ples se zahájí slavnostním předtančením. K tanci i poslechu zahraje Romantika Romana Pytlíka a v podsálí bude hrát skupina Dobrodruzi dva Pepa a Jirka písničky na přání. Chybět nebude bohatá tombola, občerstvení ani vína z Jižní Moravy. Vstup pouze ve společenském oděvu.

Událost jara

KDY: sobota 26. března od 7.30 do 18.15 hodin

KDE: Prostějovsko, Olomoucko

ZA KOLIK: zdarma



Muzeum kočárů slavnostně vypravuje cestovní kočár v sobotu 26. března po pamětihodných místech Olomouckého kraje. Historický kočár poveze urozenou společnost dávné doby v čele s váženým cechmistrem kočárnickým a v doprovodu jízdní hlídky pro ochranu všech cestujících. Trasa je naplánovaná od 7.30 do 18.15 a povede z Čech pod Kosířem přes Služín, Stařechovice, Čelechovice na Hané, Studenec, Olšany, Bystročice, Nedvězí, Olomouc, Hněvotín, Lutín, Slatinice, Slatinky a zpátky do Čech pod Kosířem.



Zahájení sezony v Muzeu kočárů v Čechách pod Kosířem. Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Michal Sobecký

Ukliďme svět, ukliďme Česko!

KDY: sobota 26. března od 8.30 hodin

KDE: biokoridor Hloučela, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma

Hlavním cílem akce bude uklidit břehy Hloučely a jižní části města Prostějova. Kontaktní místa pro poskytnutí rukavic a pytlů jsou Občerstvení U Abrahámka, Olomoucká ulice a penzion Stella a u krasického hřbitova, každé místo bude otevřené od 8.30 do 9 hodin. Přijďte se v sobotu 26. března zapojit a společnými silami zvelebme město Prostějov.

Ukliďme Česko - jarní úklid v Biokoridoru Hloučela 6.4. 2019.Zdroj: Deník / Zdeněk Vysloužil

​Okresní kolo soutěžní přehlídky tanečního oboru

KDY: pátek 25. března od 13 do 19 hodin

KDE: Městské divadlo Prostějov



V letošním školním roce naše Zuška organizuje okresní kolo Soutěžní přehlídky tanečního oboru. V pátek 25. března se v Městském divadle v Prostějově sejdou tanečníci ze ZUŠ z Prostějova, Plumlova, Němčic nad Hanou, Konice a nově ze ZUŠ v Hranicích. Všichni se na taneční setkání těšíme. O tanečních výkonech 163 tanečníků v šesti kategoriích bude rozhodovat odborná porota ve složení: předsedkyně poroty Pavlína Lipenská ze ZUŠ Ústí nad Orlicí, členové poroty Jarmila Vondrová z Taneční konzervatoře Brno a Jana Lochmanová Taneční studio Holešov.

HRANICKO A PŘEROVSKO

November 2nd s hostem Munroe

KDY: sobota 26. března od 19 hodin

KDE: Karnola, Hranice

ZA KOLIK: 200 korun

Česká kytarová kapela November 2nd o sobě dává po pauze vědět novým hudebním materiálem a koncerty. Skupina kolem zpěvačky a kytaristky Alexandry Langošové před časem vypustila do světa skladbu a videoklip Love Me or Leave Me (TX, TN) . Na ní navazuje singl I Feel Love, který muzikanti zvukově vybrousili společně s americkým zvukovým inženýrem Johnem Nettim (Rival Sons, Buddy Guy, Sturgill Simpson…). Do Hranic kapela dorazí také s mixem největších hitů (včetě Cut Up, Tomcat Blues, Run…), které proloží novými skladbami. Skupina má za sebou tři kritikou ceněná alba, nominaci na Anděla, nespočet koncertů u nás i v zahraničí a aktuálně i dva singly: úvodní skladbu v novém českém filmu Minuta věčnosti s Jiřím Langmajerem v hlavní roli a nově vydanou písničku Island, na kterém se podílel spolupracovník The Black Keys nebo Pearl Jam Tchad Blake.

NOVEMBER 2ND - 100 Years (Minuta věčnosti)

Zdroj: Youtube

Doro & Warlock Revival + Judas Priest Revival

KDY: sobota 26. března od 20 hodin

KDE: Zámecký klub, Hranice

ZA KOLIK: 150 korun v předprodeji / 200 korun na místě



Kapela Judas Priest revival vznikla v roce 2017 a má ve svém repertoáru nejznámější hudební klenoty od zkušených metalových hardcovníků – Judas Priest. Kapela Doro & Warlock revival svým nadšeným příznivcům ožije v paměti. Uslyšíte, jak nezapomenutelné hity Warlock All We Are, Earthshaker Rock, Burning The Witches, tak hity sólové dráhy Doro Burn It Up, Breaking The Law, You`re My Family, The Night Of The Warlock atd. Kapela vznikla jako pocta německé metalové královně DORO a její fantastické muzice a bojovnické duši. Rock on!

Lollipopz - barevná Lollyshow

KDY: sobota 26. března od 15 hodin

KDE: Městský dům, Přerov

ZA KOLIK: vstupenky se dělí na standard 350 korun a meet&greet 650 korun

Dívčí hudební skupina vystoupí pro přerovské publikum.

Lollipopz – Barevná LollyshowZdroj: Archiv Deníku

Zábavná neděle - jógohrátky

KDY: neděle 27. března od 15 do 17 hodin

KDE: Obchodní centrum Galerie Přerov



V Galerii Přerov proběhne tvoření, cvičení a kopec zábavy. Výroba barevných kartiček a naučíte se jógové pozice plné her a zvířátek.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Future Gate

KDY: pátek 25. března a sobota 26. března

KDE: Kino Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3

ZA KOLIK: vstupné na jednotlivé filmy je 130 korun

Největší festival sci-fi filmů zavítá již tento víkend do Šumperka. Tématem letošního ročníku je mimozemský život na planetě Zemi. V podvečer 25. března se můžeme těšit na ruský snímek Sputnik, v sobotu 26. března se nabídne festival legendu sci-fi žánru Věc anebo Fenomén a film Duna. „A o tom, jak by mohl mimozemský život vypadat, napoví výstava Vetřelci pohledem umění,“ doplňuje Kamil Navrátil, ředitel kina Oko.

Veselé Velikonoce

KDY: pátek 25. března od 19 hodin

KDE: Kulturní dům, Zábřeh

ZA KOLIK: 430 korun a 480 korun



Slavná divadelní hra, která získala svou proslulost především díky filmovému zpracování, ve kterém exceluje Jean-Paul Belmondo. Věčný příběh nenapravitelného sukničkáře Stéphana, který tajně podvádí svou manželku Sophii. Situační divadelní komedii v hlavní roli s Martinem Hofmannem nabídne v pátek od 19 hodin Kulturní dům Zábřeh. Dále hrají Michaela Badinková nebo Ëliška Hanušová.



Martin Hofman v hlavní roli divadelní komedie Veselé Velikonoce.Zdroj: Se souhlasem Kulturního domu Zábřehu

Country bál

KDY: sobota 26. března od 19 hodin

KDE: Kulturní dům Bludov

ZA KOLIK: 150 korun

Pozor, pozor! Pohodáři z Bludova zvou na velkolepý Country bál. Chybět nebude spousta dobrého jídla a o hudbu se postará kapela Texas z Holešova. Přijďte to v sobotu 26. března rozjet do Kulturního domu Bludov!

Improshow: Bláznivá láska

KDY: sobota 26. března od 18 hodin

KDE: Divadlo Petra Bezruče, Jeseník

ZA KOLIK: 100 korun



Zažijte neopakovatelnou improshow Bláznivá láska, během které se vás bude snažit rozesmát skupina mladých improvizátorů z Jesenicka. Buďte součástí hraných situací, tentokrát na téma lásky a milostných vztahů, jejichž průběh budete ovlivňovat vy, diváci. Improvizační skupina ODEMKNUTO vznikla v roce 2021 a tvoří ji mladí divadelní nadšenci ve věku 15 až 17 let. Skupina pod vedením divadelní lektorky ctí pravidla improvizace a má za sebou již dvě improshow (Bláznivé léto a Bláznivé Vánoce) konané v Tančírně v Račím údolí. Obě představení se shledaly s velkým úspěchem a nadšením. Cílem improvizační skupiny ODEMKNUTO je nejen odemknout bránu mezi jevištěm a hledištěm, ale především odemknout bránu k smíchu!