Pokud máte rádi historii a chcete se také dozvědět něco nového o areálu Korunní pevnůstky, stavte se do Pevnosti poznání v rámci Týdne vojenské historie. Pořadatelé připravili na tento víkend speciální workshop, který vás zavede na místa, kde se psaly dějiny Olomouce. Seznamte se s jednou z mála dochovaných částí slavné olomoucké pevnosti. S lektorem Pevnosti poznání si oblečete uniformu, nabijete dělo a během prohlídky poznáte všechny vojenské funkce areálu Korunní pevnůstky, včetně jeho tajemství psaných kurentem (německá obdoba novogotického kurzívního písma používaná od 16. století až téměř do poloviny 20. století, pozn. red.).

V rámci programu Týdne vojenské historie se můžete těšit na tyto aktivity

Historická děla na Korunní pevnůstce

Den s Armádou ČR

Přelet JAS-39 Gripen

Dny otevřených dveří Domu armády Olomouc

Komentované prohlídky a výstavy

Zpřístupnění Správního archivu Armády ČR

Písková socha Marie Terezie

Mezinárodní festival vojenských hudeb

JAS-39 GripenZdroj: Deník/Petr Kinšt

Z pohádky do pohádky

KDY: sobota 20. srpna od 14 hodin

KDE: Zámek Náměšť na Hané

ZA KOLIK: dospělí 100 korun, snížené 80 korun



Už jste někdy putovali z pohádky do pohádky? V Náměšti na Hané k tomu budete mít o víkendu skvělou příležitost. Na zámku se budou konat divadelní pohádkové prohlídky, která vás zavedou až do čtyřech pohádek!

Hasičské slavnosti

KDY: sobota 20. srpna od 10 do 23 hodin

KDE: amfiteátr, Zámecká náměstí 733, Velká Bystřice

ZA KOLIK: zdarma

Sbor dobrovolných hasičů Velká Bystřice si připravil dopolední a odpolední soutěže v požárním útoku a večerní zábavu se skupinou Negativ. Nezapomnělo se ani na bohaté občerstvení, které bude k dispozici po celý den.

Dino Expo & Show & Spiders

KDY: sobota 20. a neděle 21. srpna od 10 do 18 hodin

KDE: Výstaviště Flora, Olomouc

ZA KOLIK: 300 / 250 korun (děti do 2 let zdarma)



Přijďte se podívat na výstavu dinosaurů na Výstavišti Flora Olomouc. Čekají na vás obří pohybující se dinosauři, na kterých se můžete svést, živí pavouci, štíři a hmyz, skákací hrad, filmy pro děti i dokumentární filmy.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Michal Bílek

PROSTĚJOVSKO

Tatriáda v Protivanově

KDY: sobota 20. srpna od 14 hodin

KDE: křižovatka ulic Sokolská a U Hřiště, Protivanov

ZA KOLIK: zdarma

Akce, kde nebude nouze a velké tatrovky se bude v sobotu 20. srpna v Protivanově. Fanoušci se můžou scházet na křižovatce ulic Sokolská a U Hřiště, kde budou o tatry zakopávat na každém rohu.

Pohádkový les

KDY: sobota 20. srpna od 13 hodin

KDE: kemp Žralok, Plumlov



Pohádkový les na Plumlově otevře své brány ve 13.30 a uzavře je v 17 hodin. Letos je navíc možnost si vybrat ze dvou pohádkových tras, z nichž jedna má 1,5 kilometru a druhá 2,5 kilometru. Připravený bude i doprovodný program jako hasičská pěna, projížďky na koních, kreslení křídami, malování na obličej, pohádková tombola, lesní bar, skákací atrakce, soutěže a spousta dalšího.



Pohádkový les ve Žraloku - 17. 8. 2019Zdroj: Deník / Tomáš Kiss

Zámecký ples pod hvězdami

KDY: sobota 20. srpna od 19 hodin

KDE: Zámek Čechy pod Kosířem

ZA KOLIK: 300 korun

Nechejte se unést nádhernou atmosférou plesu pod hvězdami, kterou si pro veřejnost připravil zámek Čechy pod Kosířem. Na programu je vystoupení a workshop Kristýny Coufalové a porotce Stardance Jana Tománka.

Zámecký ples 2019.Zdroj: Deník / Hana Nevrlá

Castle rave

KDY: sobota 20. srpna od 15 hodin

KDE: zámek, Družba, Prostějov

ZA KOLIK: vstupné zámek: 200 korun(platí i na afterparty), pouze afterparty: 100 korun



Od odpoledních hodin budou místní djs hrát pohodové tóny melodického drum and bassu a připraví atmosféru pro naše zahraniční hosty z Rakouska a Slovenska. Program na zámku vyvrcholí vystoupením hlavních hostů Paul SG (AT) & Grňa (SK). O půlnoci pokračuje afterparty v Družbě. Paul SG, majtel labelu Jazzsticks Recordings, kterého dolní Grňa na saxofon, tohle bude lahůdka! Předskakovat jim bude další vážený host JAY ROME (AT), majtel labelu BLU SAPHIR RECS, který si střihne hned dva sety: první na zámku a druhý extra deep set na afterparty v klubu DRUŽBA. Spolu s ním vystoupí s jazykem jako břitva a cenami ověnčený a vynikající MC TRCHI. Nebude chybět ani kvalitní support v podání osvědčených borců: HARRY JUNIOR & KOBYLKA DRUMS, MYSLO CRUE, ABSURDIO, BURY, DENULA & KUBA. Jelikož se zámek nachází v centru města hrát se bude do půlnoci. Ale nemusíte se bát!! Je připravená afterparty, kde platí vstupenka ze zámku a čeká vás našlapaný line up po taktovkou Olomoucké crew BASS ELEMENTZ, kde spolu s nimi zahraje special deep set náš host JAY ROME (AT).

HRANICKO A PŘEROVSKO

MAC Czech 2022

KDY: od čtvrtku 18. do neděle 21. srpna

KDE: letiště, Drahotuše

Mezinárodní soutěže obřích akrobatických modelů MAC Czech 2022 se zúčastní 45 nejlepších pilotů obřích akrobatických modelů z osmi evropských zemí. Hlavní soutěžní dny jsou sobota a neděle, občerstvení je zajištěno

⋅čtvrtek 18. srpna

9.00–16.00 organizovaný trénink

⋅pátek 19. srpna

9.00–12.30 povinné sestavy

13.30–17.00 povinné sestavy

⋅sobota 20. srpna

8.30–12.00 tajné sestavy

12.30–16.00 povinné sestavy

16.30–18.30 free style (na hudbu)

⋅neděle 21. srpna

8.30–12.00 tajné sestavy

13.00–15.00 free style (na hudbu)

16.00 vyhlášení výsledků ukončení soutěže

Slavnostní zahájení XXXIV. kovářského fóra

KDY: sobota 20. srpna od 18 hodin

KDE: hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: 150/80 korun, děti do 6 let zdarma, rodinné 300 korun



Poslední srpnový týden bude na hradě Helfštýn opět patřit vybranému kovářskému týmu, který do helfštýnské sbírky zhotoví další hodnotné dílo. Představení kovářského týmu bude v 18 hodin a večer zakončí koncert cimbálové muziky. Mistry černého řemesla mohou návštěvníci vidět v rámci vstupu do hradu, a to v historické hradní kovárně na třetím nádvoří během následujícího týdne mimo pondělí, do pátku 26. srpna.



Kovářské fórum 2017.Zdroj: Dagmar Rozkošná

Letní obecní slavnosti

KDY: sobota 20. srpna od 15 hodin

KDE: sportovní areál, Jezernice

ZA KOLIK: zdarma

Letní obecní slavnosti ve sportovním areálu v Jezernici slibují atrakce pro děti, myslivecké speciality, dobroty z udírny, bezmasé pochoutky. Hraje Moravská Veselka, JAWA revival Věry Špinarové a Hazydecay.

Rock Drey Fest 2022

KDY: sobota 20. srpna od 14 hodin

KDE: Letní kino, Hranice

ZA KOLIK: v předprodeji 390 korun, na místě 500 korun



V hranickém letním kině si přijdou na své fanoušci revivalových kapel. Tradiční Rock Drey Fest rozburácí Hranice už po dvacáté jedné. Pódium tentokrát opanují revivalové verze legendárních kapel Metallica, Nirvana, Ramstein, System of a Down, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Green Day, v případě velmi nepříznivého počasí se akce přesouvá do sokolovny.



Ozzy Osbourne Revival. Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Bára Jestřebská

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Revival Invaze

KDY: pátek 19. srpna od 19 hodin

KDE: Pavlínin dvůr, Šumperk

ZA KOLIK: v předprodeji 250 korun, v den konání akce 300 korun

V šumperském Pavlínině dvoře se můžeme těšit na 14. ročník oblíbeného festivalu Revival Invaze. Pravý revivalový mejdan v podání kapel Rolling Stones revival Brno, AC/DC a Rokových lišáků začne v pátek 19. srpna přesně v 19 hodin. Tak to přijďte rozjet!

Ilustrační foto.Zdroj: Deník: Barbora Zoubková

My dva a muzikál

KDY: sobota 20. srpna od 17 do 19 hodin

KDE: Letní divadlo, Jeseník

ZA KOLIK: v předprodeji 100 korun, v den konání akce 120 korun



Hudební vystoupení muzikálových zpěváků z pražských divadel - Vojtěcha Dingy a Violy Richterové.

Zazní skladby z muzikálů Fantom opery, Jesus Christ Superstar, Limonádový Joe, Bídníci, Rebelové, Drákula, Čas růží, Noc na Karlštejně, Dirty Dancing, Moulin Rouge a Hello, Dolly. Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ Jeseník.

Hry bez hranic

KDY: neděle 21. srpna od 14 hodin

KDE: park u skláren, Rapotín

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Pořádné soutěžní klání bude připravené na nedělní odpoledne v Rapotíně. Zabalte si sportovní oblečení a bojovnou náladu a vyrazte na Hry bez hranic. K večeru zahraje i skupina Avalon a chybět nebude ani občerstvení a posezení.

Lidová architektura

KDY: neděle 21. srpna od 15 hodin

KDE: Vlastivědné muzeum, Šumperk

ZA KOLIK: 50 korun, děti do 3 let zdarma



Na komentovanou prohlídku ve Vlastivědném muzeu v Šumperku se můžete přijít podívat v neděli 21. srpna. Poznání lidové architektury může podpořit zájem o záchranu a zachování hodnotných dokladů minulosti. Výstavou provede etnografka Mária Kudelová.