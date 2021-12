Zatrolleno

KDY: pátek 3. prosince od 19 hodin

KDE: Divadlo na cucky, Olomouc

ZA KOLIK: 190/140 korun

Simulace technologické apokalypsy v podání Divadla na cucky. Apokalypsa by mohla nastat kdykoliv a kdekoliv. I na místech, kde nejsou využívány nejnovější technologie. A obzvláště za pomoci trollení. Trollení je označení placeného konspiračního tlachání na internetu. Placené konspirační tlachání může probíhat i naživo. Konspirační tlachaní může být i dobrovolné. Trollení může být naživo i dobrovolné.

Eminka a Emoušek

KDY: sobota 4. prosince od 10 hodin

KDE: Divadlo Tramtarie, Olomouc

ZA KOLIK: 120 korun



Na divadelní pohádku pro děti můžete vyrazit v sobotu dopoledne. Určitě to taky znáte. Někdy se nám všechno daří tak, že bychom samým štěstím nejraději vyskočili až do stropu. A jindy nás zase potkají věci, které nás pěkně potrápí. Stejně tak to má i náš malý Eliáš, který se s pomocí kouzelných skřítků Eminky a Emouška učí poznávat pocity. Učí se jim naslouchat, chápat je a hlavně se jich nebát… Autorská pohádka Divadla Tramtarie vznikla ve spolupráci s organizací Jak Dál?. V hlavní roli jsou emoce dětí i jejich rodičů. Cílem inscenace je pomoci najít porozumění v těch veselých, ale i neveselých životních situacích.

Sluha dvou pánů

KDY: neděle 5. prosince od 19 hodin

KDE: Moravské divadlo Olomouc

ZA KOLIK: 210 až 330 korun

Zpříjemněte si nedělní večer se situační komedií Carla Goldoniho. V Benátkách se v rodině Bisognosi schyluje k svatbě. Oboustranně výhodné zásnuby Pantalonovy dcery Clarice a syna doktora Lombardiho Silvia však svým příjezdem nečekaně překazí muž, kterému Pantalone Clarici zaslíbil dřív a který přišel vznést svůj nárok, ačkoli by měl být nade vší pochybnost mrtvý. Do toho se ve stejném hostinci ubytuje Florindo Aretusi, který onoho Turiňana zabil, a je na útěku. A oba mají jednoho sluhu, který se právě rozhodl, že sloužit dvěma pánům najednou prostě dokáže. Jestli se mu to podaří a jestli je možné dodržet jedno slovo dané dvěma mužům se přesvědčíte ve hře plné záměn a nedorozumění, vtipných situačních kotrmelců a "lazzi".

PROSTĚJOVSKO

Vernisáž: Malované nebe

KDY: čtvrtek 2. prosince od 17 hodin

KDE: výstavní sál Muzea a galerie v Prostějově

Výstavní sál Muzea a galerie v Prostějově ožije nebývalou krásou. Vernisáž restaurovaných podmaleb, které jsou vytvořené přímo na skle, proběhne již tento čtvrtek 2. prosince. Sál se návštěvníkům otevře v 17 hodin. Výstava bude pro veřejnost otevřena až do 17. dubna 2022.

Myši patří do nebe

KDY: neděle 5. prosince v 10.30 hodin

KDE: Kino Metro 70, Prostějov

ZA KOLIK: 130 korun



Může mezi malou myškou a velkým lišákem vzniknout opravdové přátelství? Odpověď najdou nejen ti nejmenší, ale i větší a velcí diváci v českém animovaném dobrodružství Myši patří do nebe. Na další promítání můžete zajít 10. a 12. prosince.



Myši patří do nebeZdroj: CinemArt

Hledej Rychlé šípy

KDY: do 17. prosince

KDE: centrum Prostějova

ZA KOLIK: zdarma

V duchu této legendy se uskuteční v samém centru Prostějova pátrací hra pro všechny chlapce a děvčata (ale i dospělé!), kteří mají rádi romantiku a dobrodružství, jež sálají z příběhů vzpomínaného autora. Princip hry je jednoduchý: Kdesi v centru města bude od 17. listopadu do 17. prosince 2021 umístěna celá pěticechlapeckého klubu – Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer,Červenáček a Rychlonožka. Postavy podle komiksu, který kreslil JanFischer, jsou téměř v životní velikosti a stojí na neznámém vyvýšeném místě –na balkóně, pavlači, střešním výklenku, ochozu a podobně.Postavy jsou dobře viditelné přinejmenším z přilehlé ulice či náměstí, prostě běžnědostupného veřejného prostranství – jen je najít! Pátrací území je ohraničeno dle mapky.

Hledáme Rychlé šípy v Prostějově - mapka.Zdroj: Reprofoto Aleš Deutsch

Úkolem pátračů je objevit místo s Rychlými šípy a vyfotografovat, nebo nakreslit jej. Obrázky s adresou nebo popisem místa, kde jsou figuríny umístěny, je pak nutno zaslat na adresu organizátorů hry nejpozději do 17. prosince 2021. Elektronicky na e-mail: hledamers@spjf.cz

HRANICKO A PŘEROVSKO

Dobrotrh

KDY: od neděle 5. do 12. prosince

KDE: Evangelický kostel, Přerov

Dobročinný prodej domácích produktů a ručně tvořených výrobků, v neděli 5. prosince od 11 do 12 a od 17 do 20 hodin, v sobotu 11. prosince od 17 do 20 hodin a v neděli 12. prosince od 11 do 12 hodin, nebo kdykoliv po domluvě na telefonních číslech 605 303 670 nebo 721 545 729, příjem výrobků je do pátku 4. prosince.

Evangelický kostel v Přerově. Ilustrační foto.Zdroj: Magistrát města Přerova

Přerovský traverz

KDY: sobotu 4. prosince od 10 hodin

KDE: Sokolovna, Přerov



Již 31. ročník turistické akce na 10 km. Poslední traverz přátel VHT se uskuteční v covidové variantě. Trasa: Přerov, Sokolovna - Laguna, Okénko u Dokládalů - Žebračka - Vinary, Pohostinsví na Točně - Přerov.

Hranická rocková scéna devadesátých let

KDY: do neděle 5. prosince

KDE: Stará radnice, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

Už jen do neděle 5. prosince můžete navštívit výstavu Hranická rocková scéna devadesátých let. Staré hudební nástroje, plakáty, výstřižky z novin, demokazety, vzkazy upozorňující muzikanty na nadměrný hluk nebo audioprůvodce s hudebními ukázkami, to všechno je k vidění a poslechu na výstavě, která připomíná hranické kapely ze „svobodných a divokých“ devadesátých let minulého století.

Výstava Hranická rocková scéna devadesátých let v Galerii Stará radnice.Zdroj: Jiří Necid

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Dášeňka čili život štěněte

KDY: sobota 4. prosince od 16 hodin

KDE: Divadlo Šumperk

ZA KOLIK: 90 korun až 130 korun

Nezbedné štěně, které dělá vrásky nejen své mamince Iris, ale i svému páníčkovi Karlu Čapkovi. Nahlédneme do psího života, tedy jak Dášeňka vyrůstala, jaké byly její první krůčky a dozvíme se, jak objevovala svět svými zoubky. Představení trvá jednu hodinu bez přestávky a je vhodné pro děti od 3 let. Těšit se zároveň můžeme i na Mikuláše, který v divadlo navštíví také.

Pohádka Čertí nadílení

KDY: sobota 4. prosince od 15 hodin

KDE: kino Retro, Zábřeh

ZA KOLIK: 70 korun



„Pohádka s písničkami vypráví o prapodivných Vánocích a o tom, co se stane, když Anděl Páně spadne do pekla a jaké z toho nastane čertí nadílení,“ zvou na veselou pohádku pořadatelé. Pohoda a pozitivní poselství je v rámci pohádky zajištěná. Představení je vhodné pro děti již od tří let. Pokud ještě nemáte na sobotní odpoledne program, navštivte kino Metro se svými dětmi i vy!

Citron: turné Supi se slétají!

KDY: sobota 4. prosince od 20 hodin

KDE: Dům kultury, Šumperk

ZA KOLIK: 390 korun

Zbrusu nový koncept turné „Supi se slétají“ zůstane zachován! Menší města a sály, větší intimita a blízkost publiku, klasický hraný set s elektrickými kytarami doplněn z poloviny o unplugged pasáž, ve které Citron doprovodí violoncellové duo. Každý návštěvník koncertu obdrží jako dárek nový singl kapely Citron. Zůstává i speciální host koncertů, skvělá slovenská symphonic metalová parta Symfobia!

Kapela Citron pokračuje i po úmrtí kapelníka a bubeníka Radima Pařízka.Zdroj: archiv kapely Citron

Alen

KDY: v pátek 3. prosince od 20 hodin

KDE: Tančírna v Račím údolí, Javorník

ZA KOLIK: 200 korun



Koncert bude probíhat v pohodlí nově vytápěného sálu a dalších nových akustických a tepelných vychytávek!!! Písničkářka Alena Pohlová (Alen) vydala loni v létě u Polí5 své debutové sólové album Až se řeky vylijí z břehů. V textech a hudbě pracuje s intimitou, křehkostí a pozoruhodnou hloubkou. Z čistě klavírních písní se nyní posouvá více kapelním směrem, začala hrát také na kytaru a při koncertech ji doprovází kontrabas (David Liber) a bicí (Matyáš Hokl). Aktuálně pracuje na své druhé desce, kde si jako producenta přizvala Martina Kyšperského (Květy).

UPOZORNĚNÍ: Za změnu programu neručíme. Pořádání akce bude závislé na aktuální epidemické situaci, sledujte web či sociální sítě pořadatelů.