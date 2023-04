Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Jarní Flora Olomouc 2022. Hlavní expozice v pavilonu A nese název Květy a světy | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

OLOMOUCKO

Jarní Flora

KDY: čtvrtek 20. až sobota 22. dubna 9-18 hodin, neděle 23. dubna 9-17 hodin

KDE: Výstaviště Flora Olomouc, Smetanovy sady

ZA KOLIK: dospělí 190 korun, senioři 110 korun, děti 6-15 let 100 korun

Záplava více než pětadvaceti tisíc jarních květin všech barev a majestátní trůn. To jsou dominanty hlavní expozice v pavilonu A pojmenované Království barev. Tradiční květinová a zahradnická výstava Flora Olomouc láká na kreace našich předních floristů, zahradníků i umělců. Nechybí oblíbené zahradnické trhy s nabídkou od více než 250 prodejců. Bohatá je také nabídka občerstvení, rodiny s dětmi si v Rudolfově aleji užijí spoustu zábavy v dětské zóně s kolotočem, vláčkem, skluzavkou a velkými trampolínami. K dispozici bude také dílnička, kde si mohou vytvořit obrázky z barevného písku. V parku je rovněž připravena odpočinková zóna.

Jarní etapa květinové a zahradnické výstavy Flora Olomouc, 21. dubna 2022.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Salon filmových klapek

KDY: od 17. do 29. dubna, denně mimo neděli od 8 do 18 hodin

KDE: Galerie Art Rubikon, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



Kolekce 125 filmových klapek od předních českých výtvarníků, tradiční akce je spojená se Zlín Film Festivalem. Obyčejné dřevěné klapky opět povýšili na umělecká díla takoví autoři jako je Kateřina Miler, Kristian Kodet, Michal Škapa, Josef Velčovský či Iva Hüttnerová.



Vernisáž výstavy filmových klapek 2020 v olomoucké galerii BohémaZdroj: Deník / Jiří Kopáč

Pohádkový Bouzov

KDY: sobota 22. a neděle 23. dubna, 9-15 hodin

KDE: Hrad Bouzov

ZA KOLIK: děti do 17 let zdarma, dospělí základní okruh 240 korun, velký okruh 260 korun, hradní příkop 80 korun

Národní památkový ústav letos slaví 20 let od založení, na hradě Bouzov k tomuto výročí připravili na tento víkend návštěvníkům malý dárek – vstup pro děti do 17 let včetně zdarma.

Hrad Bouzov. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Daniela Tauberová

PROSTĚJOVSKO

Řízkový víkend ve Žraloku

KDY: sobota 22. a neděle 23. dubna, od 12 hodin

KDE: Kemp Žralok, Plumlov

ZA KOLIK: zdarma

Smažené řízky na několik způsobů, to je tradiční gastronomická akce v oblíbeném kempu pod plumlovským zámkem. V nabídce budou speciality v trojobalu s domácím bramborovým salátem a dalšími přílohami.

Jaro u nás na dvorku

KDY: sobota 22. dubna od 10 do 16 hodin

KDE: Křenůvky č. 10

ZA KOLIK: zdarma



Tradiční akce manželů Palíškových, vyhlášených svou originální keramikou. Vedle keramiky budou své výrobky nabízet i další řemeslníci. Návštěvníci si budou moci odnést dřevěné výrobky, proutěné koše a vše, co se dá z proutí vyrobit. V nabídce bude i originální textil s potiskem.



Ilustrační fotoZdroj: Adéla Palíšková

Den země a Ekojarmark

KDY: sobota 22. dubna od 8 do 13 hodin

KDE: Náměstí T. G. Masaryka, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma

Aktivity o přírodě pro malé i velké. Na Masarykově náměstí budou živočichové ze záchranné stanice, ukázky řemesel, prodej keramiky i šperků a dalších řemeslných výrobků. Vystoupí mažoretky i tanečnice, pro děti bude divadlo a zahraje i rocková kapela.

Pražský výběr

KDY: sobota 22. dubna od 19 hodin

KDE: Společenský dům, Prostějov

ZA KOLIK: 600 korun



Vystoupení legendární undergroundové kapely v původním složení. Na Hané se objeví Pražský výběr v čele s Michaelem Kocábem, Michalem Pavlíčkem, Vilémem Čokem, Klaudiusem Kryšpínem, Jiřím Hrubešem a již stálým hostem DJ Roxtarem. Předkapelou bude regionální rockerka Gabriela V.G.



Pražský výběr.Zdroj: Archiv Deníku

HRANICKO A PŘEROVSKO

151. narozeniny pivovaru Zubr

KDY: pátek 21. dubna od 15 hodin

KDE: areál pivovaru Zubr, Přerov

ZA KOLIK: 400 korun, děti do 150 cm vstup zdarma

Nenechte si ujít 151. narozeniny pivovaru Zubr, které se konají už tento pátek v areálu pivovaru v Přerově. Těšit se můžete na gastronomické speciality a bohatý doprovodný program. Vystoupí Alkehol, Walda Gang, Penzistor a Hunz´s Fuckers, V ceně vstupenky je neomezená konzumace piva a nealka zdarma.

Přerovský pivovar Zubr oslavil 150. narozeniny koncerty, soutěžemi i pivním speciálem. 22. dubna 2022Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Expediční kamera 2023

KDY: pátek 21. dubna od 20 hodin

KDE: Zámecký klub, Hranice

ZA KOLIK: 100 korun



Letošní Expediční kamera bude opět inspirovat cestovatelskými a expedičními snímky z celého světa. Promítání se uskuteční tento pátek v hranickém Zámeckém klubu. Expediční kamera je filmový festival, který k vám již od roku 2009 přináší nejlepší cestovatelské a dobrodružné filmy z mezinárodní i domácí produkce. Promítání můžete navštívit na dvoustovce míst v Česku i na Slovensku v kinosálech, kulturních domech, klubech i kavárnách.



Festival Expediční kamera 2022.Zdroj: se svolením organizátorů

Přerovský vandr

KDY: sobota 22. dubna, 7-18 hodin

KDE: Base Camp, Přerov

ZA KOLIK: děti do 10 let zdarma, děti od 10 let a trasa 8 km 20 korun, ostatní trasy 50 korun

Jako každý rok pořádá Klub českých turistů VHT ZJ Spartak Přerov už 47. ročník turistického pochodu Přerovský vandr krajem Přerovského povstání pro širokou veřejnost. Budou připraveny pěší a cyklistické trasy, součástí je i běh na 9 km. Pěší trasy jsou 8, 15, 20, 30 a 50 km, cyklotrasy jsou dlouhé 30, 45, 70 a 110 km. Běžecká trasa Přerovským luhem je dlouhá 9 km. Start Přerovského vandru je v Base Campu v Přerově od 7 do 9.30 hodin, běhu Přerovským luhem v 10 hodin.

Přerovský vandr krajem Přerovského povstání 2013.Zdroj: DENÍK/Vojtěch Podušel

Zelený swap

KDY: sobota 22. dubna od 14 hodin

KDE: Karnola, Hranice

ZA KOLIK: zdarma



Dojděte na první swap (výměnu) rostlin a všeho, co s nimi souvisí, do hranické Karnoly. Dopřejte nový domov svým nadbytečným nebo přerostlým rostlinám, zakořeněným i nezakořeněným řízkům, nevyužitým semínkům, substrátům či květináčům a odneste si nový přírůstek do vaší domácnosti a zahrady. Můžete si klidně jen něco odnést nebo to přijít obhlédnout. Vítáni jsou malí i velcí, s pěstitelskou zkušeností i bez.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Dalibor Janda

KDY: pátek 21. dubna od 19 hodin

KDE: Dům kultury Šumperk

ZA KOLIK: 540 korun (předprodej) / 590 korun (v den akce)

Slavnostní koncertní program k příležitosti 70. narozenin jednoho z nejúspěšnějších zpěváků české popmusic. Trojnásobný Zlatý slavík zazpívá v Šumperku všechny své hity: Říkal si Hurikán, Hráli jsme kličkovanou, Oheň – voda – vítr, Padá hvězda do tvých vlasů, Žít jako kaskadér, Vchází bez vyzvání nebo Kde jsi?

Dalibor JandaZdroj: Archiv Deníku

Prohlídky sklářského muzea a ukázky foukání skla

KDY: sobota 22. dubna od 9 do 16 hodin, neděle 23. dubna od 14 do 16 hodin

KDE: Muzeum rapotínské sklárny, Rapotín

ZA KOLIK: 80 korun, snížené 50 korun



O víkendu mohou všichni zájemci navštívit Muzeum rapotínské sklárny, kde si návštěvníci budou moci mimo jiné také vyzkoušet broušení do skleniček. Vybrousit si můžete motiv dle vlastní fantazie nebo podle šablony. Současně se uskuteční před muzeum ukázky foukání skla na mobilní sklářské peci. Návštěvníkům se naskytne příležitost uvidět tradiční foukání skla a zblízka poznat sklářské řemeslo. Ukázky foukání skla budou po oba víkendové dny vždy od 14 do 16 hodin.



Muzeum rapotínské sklárny.Zdroj: Deník/Petr Krňávek

Jarní zábava s Duem Albatros

KDY: neděle 23. dubna od 14 do18 hodin

KDE: Kulturní dům Zábřeh

ZA KOLIK: 70 korun

Pro milovníky tance, hezkých písniček a hlavně dobré zábavy připravil zábřežský kulturní dům na neděli 23. dubna vystoupení populárního Dua Albatros. Během čtyřhodinového setkání zazní k tanci, ale i k poslechu oblíbené melodie různých hudebních stylů. Jarní zábava je určená pro tancechtivé návštěvníky všech generací.

Festival Jesnění

KDY: sobota 22. dubna od 16.30 hodin

KDE: konírna a Tančírna v Račím údolí u Javorníku

ZA KOLIK: autorská čtení zdarma, dvojkoncert 333 korun v předprodeji, 400 korun na místě



V sobotu 22. dubna se uskuteční v prostorech konírny poblíž Tančírny v Račím údolí u Javorníku ve spolupráci festivalu Jesnění a Tančírny křest hned dvou nových knih! Mistr republiky ve slam poetry Ondřej Hrabal představí svou třetí básnickou sbírku nazvanou Přenašeči závěsů, bohemista Vasilios Chaleplis svůj očekávaný debut Flavedo. Na akci vystoupí jako host držitel Ceny Jiřího Ortena Šimon Leitgeb. Po čtení bude program pokračovat v hlavním sále Tančírny večerním dvojkoncertem kapel Dunaj a Kittchen.