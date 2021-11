Svatomartinská Olomouc

KDY: čtvrtek 11. a pátek12. listopadu, vždy od 11 do 20 hodin

KDE: Dolní náměstí, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma

Dvoudenní oslava svátku svatého Martina spojená s ochutnávkou a prodejem svatomartinských vín. Těšit se můžeme na 15 vinařství, regionální produkty, koncerty i ohňovou show. Návštěvníky k prohlídce vybídne i olomoucké podzemí. Prohlídky jsou bezplatné a oba dny začínají v 15 hodin.

Svatomartinské hody

KDY: od čtvrtku 11 do soboty 13. listopadu

KDE: Galerie Šantovka, Olomouc



Šantovka připravila pro své hosty speciální akci s názvem Svatomartinské hody, která nabídne vinařský, kulturní a gastronomický zážitek. První den festivalu proběhne slavnostní svěcení charitativního vína. Výtěžek z prodeje těchto vín věnují organizátoři na podporu Dětského centra Ostrůvek, které letos slaví 90 let od svého založení. Touto ceremonií bude odstartován oblíbený vinařský festival, který se na Šantovce uskuteční již potřetí. Ten představí špičková moravská vinařství, která dovezou to nejlepší ze své produkce. V jejich nabídce nebudou samozřejmě chybět ani mladá a svatomartinská vína. Během degustování si budou moci návštěvníci poslechnout cimbálovou hudbu. Na husu se zelím si hosté mohou zajít do restaurace Lobster Family Restaurant, kde pro ně kuchařský tým připravil tradiční svatomartinské menu. V Divadle na Šantovce budou probíhat speciální sommeliérské kurzy, které zájemce zasvětí do tajů vinařského světa. Tuto akci zkrátka nesmíte propásnout!

Helena vzhůru k výškám

KDY: pátek 12. listopadu od 19 hodin

KDE: Výstaviště Flora, Olomouc

ZA KOLIK: vstupné od 400 až 990 korun

Na podzimní československé turné vyjela legenda české pop music a držitelka mnoha světových ocenění Helena Vondráčková. Rozhodla jsem se celé turné pojmenovat Vzhůru k výškám. Netřeba asi dodávat, že jsem se nechala inspirovat názvem hitu z filmu S tebou mě baví svět, který zazní i na koncertě v Olomouci", doplnila zpěvačka. Přijďte si i vy poslechnout na olomoucké výstaviště tento jedinečný koncert.

Martinské prohlídky

KDY: sobota 13. listopadu od 10 do 16 hodin

KDE: hrad Šternberk

ZA KOLIK: plné vstupné 200 korun, snížené 160 korun, děti do 17 let 100 korun



Hradem Šternberk budou provázet průvodci oblečeni v historických kostýmech. Jejich výklad bude zaměřen nejen na historii hradu, ale především na legendu o Svatém Martinovi. Stranou nezůstanou ani svatí, se kterými se můžeme setkat v adventním čase – sv. Barbora, sv. Lucie, sv. Mikuláš a další. Prohlídky budou zakončené v Liechtensteiské kuchyni, kde budou připravené ochutnávky martinských specialit. V rámci vstupného bude připravená ochutnávka svatomartinského vína a drobné občerstvení. Další svatomartinské pochoutky bude možné zakoupit.



PROSTĚJOVSKO

Chile

KDY: čtvrtek 11. listopadu od 17 hodin

KDE: Mozaika, multikulturní centrum, Raisova 1159, Prostějov

ZA KOLIK: 50 korun

Rodilý Chilan Fabian Valdovinos přijde do Mozaiky povyprávět o své zemi. Ve čtvrtek 11. listopadu se dozvíme zajímavosti ze života v Chile. Fabian bude vyprávět o chilské kultuře, gastronomii, zdravotnictví, školství… Tlumočení zajistí Fabianova manželka, pocházející z Česka, která výklad o Chile doplní svými postřehy.

Taneční odpoledne v Národním domě

KDY: sobota 13. listopadu od 16 do 20 hodin

KDE: Národní dům, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

ZA KOLIK: 40 korun



Romantica band Romana Pytlíka Doležala zahraje v prostějovském Národním domě. Na Taneční odpoledne se můžeme těšit v sobotu 13. listopadu od 16 do 20 hodin. Zaplacením 40 korun se můžeme akce zúčastnit a zatancovat si.



Zdravou stravou proti únavě

KDY: čtvrtek 11. listopadu od 17 hodin

KDE: Městská knihovna Prostějov

Jste neustále unavení a vyčerpaní a vstáváte z postele jen s vidinou silného šálku kávy? Nutriční terapeutka Zuzana Švédová bude na čtvrteční přednášce v Městské knihovně v Prostějově radit, jak si s tímto nešvarem poradit. Přijďte si i vy v 17 hodin poslechnout její přednášku, jak zatočit díky zdravé stravě proti únavě..

Charleyova teta

KDY: pátek 12. listopadu, od 19 hodin

KDE: Divadlo Point, Prostějov



Klasická komedie v nejnovějším provedení další generace Divadla Point. Jak vybruslit ze situace, kdy je k obědu pozvána brazilská teta a zrovna není žádná dáma po ruce? Dokážou si s tím poradit tři oxfordští studenti a pomůže jim to k tomu, aby získali srdce svých vyvolených? A jak to zkomplikuje rozzuřený strýček? Brazílie? Kde to je? Káva, samba, karneval!!! Hrají: Martin Tabery, Martin Osladil, Ondřej Kučera, Vojtěch Kůrka, Martin Dobeš, Adam Špičák, Magdaléna Májková, Vojtěch Palatý, Lucie Tesařová, Kristina Hlavinková, Aneta Dobrovolná, Tereza Rozkošová, Denisa Kopecká, Tea Svobodová a další.

PŘEROVSKO A HRANICKO

Pohádkový karneval

KDY: sobota 13. listopadu od 14 do 17 hodin

KDE: Klub Teplo, Přerov

Duha klub Dlažka pořádá zábavné odpoledne pro děti plné her, soutěží a společného focení, masky mají vstup zdarma.

Lampionový průvod

KDY: sobota 13. listopadu od 17.30 hodin

KDE: od Horního náměstí, Přerov

ZA KOLIK: zdarma



Na procházku s lampiony nočním Přerovem kolem Klubu Dlažka k majáku může celá rodina vyrazit v sobotu, těšit se můžete na malý ohňostroj. Sraz na Horním náměstí u Klubu Teplo.



Lotrando a Zubejda

KDY: neděle 14. listopadu od 15 hodin

KDE: Koncertní sál v Zámecké ulici, Hranice

ZA KOLIK: 130 korun v předprodeji, 180 korun na místě

Těšit se můžete na nuzikálovou pohádku podle filmové předlohy s písničkami Zdeňka Svěráka a Karla Schmyczka.

Ať žije Bouchon!

KDY: sobota 13. listopadu od 19 hodin

KDE: Sokolovna, Hranice

ZA KOLIK: v předprodeji 150 korun, na místě 200 korun



Na zbrusu nové premiérové divadelní představení Ať žije Bouchon! divadla Ventyl můžete vyrazit už tuto sobotu. O čem francouzská komedie je? Evropskou unii sice donekonečna ždímat nelze, ale lze ždímat i jiné instituce. O tom se přesvědčí starosta Jaques, snažící se čerpáním všemožných dotací zachránit před zánikem zapadlé městečko Bouchon kdesi ve vnitrozemí Francie. Ani kontrola z Bruselu, hledající zpronevěřené miliony, nezabrání v uskutečnění jeho plánů. Jeho nejbližší spolupracovníci, sekretářka Odetta a bratr Nicolas, budou stát po jeho boku až do úplného konce. Téměř absurdní fraška nejhranějších současných francouzských autorů komedií Jeana Della a Géralda Sibleyrase, slavila v době vzniku (2006) velké úspěchy u pařížského publika.



ŠUMPERSKO A JESENICKO

Blues Alive

KDY: od čtvrtku 11. do soboty 13. listopadu

KDE: Dům kultury, Šumperk

Mezinárodní hudební festival Blues Alive láká na účinkující jubilejního dvacátého pátého ročníku, který proběhne od 11. do 13. listopadu v Šumperku. Z USA přijedou několikanásobní držitelé prestižních cen Blues Music Awards: jedna z největších harmonikářských hvězd historie Rick Estrin s kapelou The Nightcats a legenda chicagského blues, zpěvák a kytarista John Primer. Oba získali ocenění i při posledním ročníku cen - Rick Estrin & The Nightcats byli vyhlášeni Kapelou roku a John Primer Umělcem roku v tradičním blues. Vedle nich v Šumperku zahrají americký kytarista Kirk Fletcher, britský zpěvák Pat Fulgoni s formací Blues Experience, americký pianista Bruce Katz s britským harmonikářem a zpěvákem Gilesem Robsonem a holandský zpěvák a kytarista Hans Theessink. Vstupenky v omezeném množství 600 kusů jsou v prodejiv síti GoOut.net a na pokladně Domu kultury Šumperk. Více informací na nových webových stránkách www.bluesalive.cz.

Výstava BLUES ALIVE 25 prezentuje především prostřednictvím fotografií, ale i dalších artefaktů čtvrtstoletí trvající historii festivalu, který se od lokálních začátků propracoval mezi nejprestižnější evropské akce svého druhu a získal řadu kontinentálních i zámořských ocenění. Autory vystavených fotografií jsou jedni z nejuznávanějších hudebních fotografů v České republice: Ivan Prokop, Tomáš Turek, Vojtěch Turek, Jinřich Oplt a Martin Siebert. K vidění je až do 28. listopadu ve Vlastivědném muzeu v Šumperku.

Václavovský kulturní podzim

KDY: sobota 13. listopadu od 17 hodin

KDE: kaplička sv. Anežky České, Kulturní dům, Šumperk

ZA KOLIK: zdarma



Program 20. ročníku Václavovského kulturního podzimu pokračuje. V sobotu 13. listopadu program nabídne v 17 hodin setkání u kapličky svaté Anežky České. Následně se pokračuje ve velkém sále kulturního domu, kde bude probíhat koncert Elišky Minářové, kterou na klavír doprovodí Josef Hroch.

Chanson d´amours

KDY: čtvrtek 11. listopadu od 19 hodin

KDE: Kulturní dům, Bludov

ZA KOLIK: 120 korun

Francouzské šansony budou znít Kulturním domem v Bludově. Těšit se na ně můžete 11. listopadu od 19 hodin. Na odloženém Francouzském večeru, Chanson d´amours, zahraje kytarista Michal Svoboda a zazpívá zpěvačka Radka Rubešová. Na programu je suita barokního skladatele Francoise Couperina, Libra Sonatina legendy francouzské kytary Rolanda Dyense, milostné písně Francoise Poulenca či Gabriela Faurého, známé šansony i operní árie.

Za změnu programu neručíme. Pořádání akce bude závislé na aktuální epidemické situaci, sledujte web či sociální sítě pořadatelů.