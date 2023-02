Večer plný swingových a jazzových melodií. K tanci a poslechu hraje JKP Trio a Přátelé, v programu nechybí tombola, taneční vystoupení i výuka Line Dance. „Nemáte tanečního partnera? Na tomto plese si zatančíte i bez něj,“ zvou pořadatelé.

V. ples města Štěpánov

KDY: pátek 24. února od 20 hodin

KDE: Sokolovna, Štěpánov

ZA KOLIK: 220 korun



Město Štěpánov láká na svůj již pátý ročník plesu, který se uskuteční už tento pátek v Sokolovně ve Štěpánově. Začátek plesu je naplánován na 20 hodin. V programu se můžete těšit na předtančení, slosovatelné vstupenky, zahraje Lumen Acustic a BS Band.



Ilustrační fotoZdroj: Jakub Volný

Gulášobraní na Poděbradech

KDY: sobota 25. a neděle 26. února od 10 do 18 hodin

KDE: přírodní koupaliště Poděbrady u Olomouce

ZA KOLIK: vstup zdarma

Druhé poděbradské gulášobraní provoní areál restaurace Terasa. Na výběr bude krůtí, bramborový i vege guláš, jako příloha se budou servírovat knedlíčky jako od maminky, bramboráky či pečivo. V nabídce budou klasické i degustační porce. Součástí akce je i soutěž týmů ve vaření gulášů na ohni.

První ročník Gulášobraní na Poděbradech u Olomouce, 19.2.2022Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Mineral Expo

KDY: sobota 25. února od 9 do 17 hodin, neděle 26. února od 9 do 16 hodin

KDE: Střední škola polytechnická, Rooseveltova ul., Olomouc

ZA KOLIK: dospělí 80 korun, děti do 15 let 30 korun



Populární akce pro všechny příznivce minerálů, přírodních kamenů, fosílií, šperků a dekorací z nich. Prodejní výstavu doplní také doprovodný program.



Mineral Expo OlomoucZdroj: Petra Pášová

Výstava uměleckých panenek

KDY: od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 15 hodin, do 28. dubna

KDE: Turistické informační centrum, Litovel

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Turistické informační centrum Litovel láká na výstavu uměleckých panenek ze soukromé sbírky manželů Cigánkových ze Štěpánova. Ve výstavních prostorách jsou k vidění umělecké panenky návrhářů a dílen z celého světa, i naprosté unikáty. Exponáty jsou signované, vydávané byly pod uměleckými galeriemi v limitovaných edicích. Paní Eva Cigánková sbírá umělecké panenky z celého světa přes 20 let a ve své sbírce jich má 530. Výstavu pojala jako veselé skotačení dětí. Panenky si hrají na dece, jezdí v autíčku nebo na koloběžce. Větší panenky chovají nebo vozí v kočárku malá miminka. Výstava uměleckých panenek v Litovli potrvá do 28. dubna. Otevřeno je od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 15 hodin. Vstupné je dobrovolné.

Litovelská výstava uměleckých panenek ze soukromé sbírky manželů Cigánkových ze Štěpánova, únor 2023Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

PROSTĚJOVSKO

Hasičský ples SDH Domamyslice

KDY: sobota 25. února od 20 hodin

KDE: sokolovna, Čechovice

ZA KOLIK: 300 korun

Domamysličtí dobrovolní hasiči zvou na svůj tradiční ples v čechovické sokolovně. K tanci a poslechu hraje Kokeno a v podsálí Dobrodruzi. Bohatá tombola a vynikající zvěřinová kuchyně a dobrá zábava jsou samozřejmostí.

4 roky v komatu

KDY: pátek 24. února od 20 hodin

KDE: The 27 Music Bar, Školní 24, Prostějov

ZA KOLIK: 100 korun



Výroční koncert prostějovské dravé smečky Kervežekson s dvojicí zajímavých hostů CyriLoof a Bojtlbend nabídne neotřelou hudební zábavu po celou páteční noc.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Maškarní ples Plumlovských nadšenců

KDY: sobota 25. února od 20 hodin

KDE: Kulturní dům, Žárovice

ZA KOLIK: 150 korun

Jeden z nejoblíbenějších regionálních plesů v podání plumlovských recesistů nabídne opět neopakovatelnou atmosféru. Půlnoční překvapení, vyhodnocení nejlepších masek a bohatá tombola, tanec se skupinou Fantajm.

14. Ples Plumlovských nadšenců 26. 3. 2022Zdroj: DENÍK/Zdeněk Vysloužil

Děti Nagana

KDY: pátek 24. února od 16 hodin

KDE: Kino Metro 70, Prostějov

ZA KOLIK: 140 korun



Rodinný český film o historickém úspěchu hokejistů v Naganu očima tehdejších malých kluků. Všichni se tehdy chtěli stát Jágry, Hašky či Růžičky. Film se promítá i v sobotu v 17.15 hodin a v neděli od 17.30 hodin.



Hynek Čermák jako hokejový koučZdroj: se svolením Bontonfilm

HRANICKO A PŘEROVSKO

Veselá pouť – Jů a Hele

KDY: sobota 25. února od 15 hodin

KDE: Koncertní sál, Hranice

ZA KOLIK: 220 korun

Divadlo pro děti s loutkohereckou skupinou Loudadlo, známé z České televize, přijíždí do Hranic s představením Veselá pouť a přiveze s sebou i hosty Jů a Hele. Představení se uskuteční tuto sobotu v Koncertním sále v Zámecké ulici. Už samotný název zavádí tam, kam děti s rodiči velice rádi chodí – do světa hudby, kolotočů a říše cizokrajných zvířat. Na pouti se s vámi setkají také dvě roztomilá strašidla Kryšpín a Táhlo, ježibaba a neposední had. V představení vás navštíví Jů a Hele a společně se přenesete do míst plných kouzel, zábavy a legrace. Zajímavostí této unikátní loutkové revue jsou černo-divadelní scény a loutky v nadživotní velikosti, které uvádějí v úžas nejen děti, ale i dospělé diváky. Komické dialogy se střídají s písničkami a soutěžemi, kterých se děti samy účastní. Aktivně jsou však do děje zapojeni všichni diváci.

Ilustrační foto.Zdroj: Výstaviště Floria

Sportovní ples

KDY: sobota 25. února od 19 hodin

KDE: hotel Jana, Přerov

ZA KOLIK: 220 až 260 korun



Plesová sezona pomalu vrcholí, tak si nenechte ujít Sportovní ples v Přerově, který moderuje známý a oblíbený sportovní komentátor Robert Záruba. K poslechu a tanci hraje Onkels, a od půlnoci je v malém sále vystřídá DJ Rudomajk. Těšit se můžete také na zajímavé ceny v tombole. Hlavní cenami jsou potápěčský kurz pro dva, kávovar Délongi a koloběžka.

Hanácké bál

KDY: sobota 25. února od 19.30 hodin

KDE: Sokolovna, Kojetín

ZA KOLIK: slosovatelná vstupenka 200 korun, místenka 50 korun

Tradiční Hanácké bál v Kojetíně, který obsadí sál místní sokolovny 25. února, se těší velké oblibě. K tanci a poslechu zahraje dechová hudba Hanačka z Břestu, cimbálová muzika Dubina a pop rocková kapela Hallo Band. Připraven je také doprovodný program, na kterém vystoupí Hanácká beseda Kojetín a národopisné soubory z okolí.

Tradiční Hanácké bál se v sobotu 7. února 2015 v Kojetíně. V programu vystoupily pozvané národopisné soubory a také domácí Hanácká beseda.Zdroj: DENÍK/Líba Mátlová

Dětský maškarní karneval

KDY: neděle 26. února od 14.30 do 17 hodin

KDE: Sokolovna, Hranice

ZA KOLIK: 60 korun děti i dospělí



Přijďte se se svými dětmi pobavit v neděli odpoledne na maškarní karneval na téma Z pohádky do pohádky. Na děti čeká v hranické sokolovně pestrý program a bohatá tombola. Hrát bude DJ Humplík. Chybět nebude ani občerstvení.



Ilustrační fotoZdroj: Deník / Redakce

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Děti Nagana

KDY: pátek 24. února v 17.55 hodin, sobota 25. února v 15.50 hodin, neděle 26. února v 19.40 hodin

KDE: Kino Oko, Šumperk

ZA KOLIK: 140 korun

Premiéra rodinného snímku Děti Nagana míří také do šumperského kina. Píše se rok 1998, v japonském Naganu právě vrcholí turnaj století. Češi vyhrávají a propuká davové šílenství. Dospělí získávají skoro ztracenou národní hrdost. Všechny malé děti chtějí být jako Jarda Jágr nebo Dominik Hašek. Mezi nimi je i Dom. Jedenáctiletý snílek, kluk z rozvrácené rodiny. Upíná se ke svému novému idolu. Dom by moc chtěl hrát hokej, ale jeho rodiče na to nemají peníze. A navíc ještě pochybují o synových schopnostech. Na radu svého dědečka si proto Dom spolu s kamarádem Honzou vybudují hokejbalový tým. Pojmenují ho “Šavle”, stejně jako Haškův domovský klub v Buffalu. Tým složený z nesourodých, podceňovaných dětí, začíná pracovat na velké výzvě. Porazit tým Rudých křídel z vedlejší vesnice a vybojovat si respekt. Po úvodním debaklu Šavle přebírá svérázný trenér a otec Honzy Karel (Hynek Čermák), bývalý extraligový hokejista. Vše postupně směřuje k odvetě.

Hynek Čermák a jeho dětská partička z 'Nagana'Zdroj: se svolením Bontonfilm

Ledové dobrodružství sněžného muže

KDY: od pátku 24. února do 3. března od 9 do 17 hodin

KDE: od Pomníku Sanatorky, Šumperk



Vydejte se na ledovou expedici po stopách bájného sněžného muže. Stezka bude připravena od tohoto pátku do 3. března. Rodinná stezka plná úkolů je vhodná pro děti od 6 let. Kudy vedou stopy? Ze základního tábora od Pomníku Sanatorky se vydejte Čarovným lesem, zde na vás budou čekat nelehké úkoly. Co budete potřebovat?Teplé oblečení a obutí, vytištěný úkolníček (stáhnete na www.doris.cz) a tužku.

22. pivovarnický ples

KDY: pátek 24. února od 20 hodin

KDE: Dům kultury, Hanušovice

ZA KOLIK: 150 korun

Dámy ve velké večerní róbě, pánové v oblecích a hudba začíná hrát… Vyrazte do Hanušovic na 22. pivovarský ples! K tanci a poslechu zahraje skupina Roxy. Připravená je bohatá tombola i občerstvení.

Superhrdinové – dětský maškarní karneval

KDY: sobota 25. února od 15 hodin

KDE: Dům kultury, Mohelnice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Přijďte si s dětmi užít zábavnou bláznivou show pro děti s novým tématem Superhrdinové, protože ti nejpopulárnější superhrdinové z filmů, seriálů a komiksů dorazí tuto sobotu odpoledne do Domu kultury. Těšit se můžete na krásné barevné kostýmy, originální soutěže a ty nejhezčí dětské písničky. Na návštěvníky čeká dětská show plná tanečků, cvičení, písniček, soutěží a legrace, modelování balónků, malování na obličej. Občerstvení je zajištěno.



Ilustrační foto.Zdroj: Martin Tobiška

Voskové muzeum lidských kuriozit

KDY: do 5. března

KDE: náměstí Míru 22 (bývalá pizzerie), Šumperk

ZA KOLIK: dospělí 100 korun, děti do 12 let 60 korun

O sto a více let zpět vás vrátí zajímavá výstava netradičních voskových figurín, která je nyní k vidění na náměstí Míru kousek od šumperské radnice. Přiblíží vám prostředí tehdejších cirkusových show, kde lidé neobvyklého vzezření budili velký zájem. Na podkladě jejich osudů vzniklo dokonce i několik kasovních trháků z produkce Hollywoodu.