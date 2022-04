Benefiční koncert Pomozme Ukrajině KDY: sobota 2. dubna od 14 hodin KDE: kulturní dům Hlubočky ZA KOLIK: 100 korun, děti do 15 let zdarma

Benefiční koncert na podporu Ukrajiny proběhne v sobotu 2. dubna v kulturním domu v Hlubočkách. Od 14 hodin bude připravený program pro děti a od 18 hodin se můžeme těšit na kapely Homebwoyrasta, Hope Astronaut, Amigos a další. Poslechnout si můžeme reggae, latino jazz, acoustic rock a končit se bude rockovou zábavou. Výtěžek ze vstupného, občerstvení a dobrovolných darů půjde na pomoc obětem války na Ukrajině.

25. ročník Salonu filmových klapek

KDY: do pondělí 4. dubna

KDE: Art Rubikon, Dobnerova 24a, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



Putovní výstava filmových klapek, která je tradiční součástí Zlín Film Festivalu zavítá do Olomouce! Výstava těchto unikátních klapek je neprodejní. Jejich charitativní dražba bude vyvrcholením putovní výstavy a uskuteční se v neděli 29. května od 13 hodin v Kongresovém centru Zlín.



VÝSTAVA FILMOVÝCH KLAPEK 2018.Zdroj: Deník / Jan Karásek

Jeden svět

KDY: pátek 1. a sobota 2. dubna

KDE: Arcidiecézní muzeum, Divadlo na cucky, Muzeum moderního umění, Umělecké centrum UP, kino Metropol

ZA KOLIK: 100 korun

Přijďte se v rámci festivalu Jeden svět podívat na nějaký film ze série dokumentárních filmů o Lidských právech. Na filmy se můžete přijít podívat do Arcidiecézního muzea, Divadla na cucky, Muzea moderního umění, Uměleckého centra UP nebo kina Metropol. V pátek si můžeme vybrat ze čtyř filmů, které se promítají od 16.45 do 20 hodin a v sobotu máme také na výběr ze čtyř filmů, které se promítají od 13.30 do 19 hodin.

Lobster Food festival

KDY: sobota 2. dubna od 11 do 19 hodin

KDE: Envelopa Office Center, nová budova na křižovatce Kosmonautů / 17. listopadu, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



Jaro klepe na dveře a s ním i první letošní olomoucký food festival. V atriu nové budovy na Envelopě vás čeká bohatá nabídka jídla, pití a dobrá zábava k tomu. Ve stylovém Bistru Paulus a okolních prostorách můžete v sobotu 2. dubna od 11 do 19 hodin ochutnat více než dvě desítky specialit teplé i studené kuchyně, degustovat francouzská a moravská vína, pálenky z Hané nebo si koupit charitativní ukrajinský boršč. Připraven je také program pro děti a vystoupení několika kapel.



Ukrajinský boršč. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Přemysl Spěvák

PROSTĚJOVSKO

Zdobení zámku Plumlov

KDY: sobota 2. dubna od 13 hodin

KDE: zámek, Plumlov

ZA KOLIK: zdarma

Přivítejte jaro na zámku Plumlov! Kraslicemi nebo ozdobami vyzdobíme zámecké nádvoří. Workshop, kde si ozdobíme kraslice a vytvoříme velikonoční ozdoby proběhne v sobotu 2. dubna od 13 hodin na zámku Plumlov. Ve 14 hodin navíc zahraje skupina Hubertus a v 15 hodin vynesou smrtku děti ze ZUŠ Plumlov.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Kateřina Pětrošová

Zahájení návštěvnické sezony

KDY: sobota 2. dubna od 9 hodin

KDE: zámek Čechy pod Kosířem

ZA KOLIK: 140 korun, snížené 90 korun



Zámek Čechy pod Kosířem opět svým návštěvníkům otevře své brány. V sobotu 2. dubna se můžeme každou hodinu od 9 do 15 hodin těšit na 45minutové prohlídky. Otevřena bude i expozice historických kol Zdeňka a Jana Svěrákových nebo malířská dílnička i Hanácká ambasáda. Využijme krásného počasí a zavítejme na prohlídku tohoto krásného zámku!

​Smejko a Tanculienka - Tancuj, tancuj !

KDY: pátek 1. dubna od 17 hodin

KDE: Společenský dům, Prostějov

ZA KOLIK: 300 korun

Se zbrusu novým pořadem Tancuj, tancuj! zavítá v pátek 1. dubna od 17 hodin do Společenského domu v Prostějově Smejko a Tanculienka. Délka představení je kolem jedné hodiny a je vhodné pro děti od 2 let.

Brány památek dokořán

KDY: sobota 2. dubna od 10 hodin

KDE: sraz před budovou radnice a radniční věží v Prostějově

ZA KOLIK: zdarma



Město Prostějov opět zpřístupní své pamětihodnosti! Přijďte vystoupit na Radniční věž a rozhlédnout se po široširém okolí. Sraz zájemců bude před budovou radnice kolem 10 hodiny, avšak přednost budou mít objednaní zájemci. Rezervaci si můžeme udělat na telefonním čísle 582 329 722.



Na radniční věži v ProstějověZdroj: DENÍK/Radim Havlík

HRANICKO A PŘEROVSKO

Stand-up Factory

KDY: pátek 1. dubna

KDE: Zámecký klub, Hranice

ZA KOLIK: předprodej 200 korun, na místě 250 korun

Nad životem můžete zaplakat. Anebo se mu zasmát. Dělníci české stand-up comedy si zvolili to druhé, protože na brečící lidi nikdo nechodí. A protože jejich humor nezná hranic, na Apríla přijedou do Hranic. Přijďte prochechtat dvě hodiny nad tím, jaký úlet je vyfasovat v téhle inkarnaci nahatou opici. Stand-up comedy show v podání populárních komiků - Jiří Charvát, Martin Jirman a Lucie Macháčková.

Opatovská čtvrtka a velikonoční výstava

KDY: sobota 2. dubna od 14 hodin

KDE: Lidový dům, Opatovice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Již 12. ročník obecního koštu Opatovská čtvrtka – soutěž o nejlepší čtvrtku slivovice a koláča a nově okurkobraní se uskuteční tuto sobotu od 16 hodin v Lidovém domě v Opatovicích. Vstupné je dobrovolné, ochutnávka vzorků za symbolický poplatek. Občané, kteří do soutěže dají vzorky, mají ochutnávku zdarma. Další občerstvení zajištěno. Po vyhlášení výsledků vystoupí cimbálová muzika. Od 14 do 18 hodin se uskuteční velikonoční prodejní výstava řemesel.



Ilustrační fotoZdroj: Deník/Hynek Skoták

Strašidlácký rej

KDY: pátek 1.dubna od 19.15 hodin

KDE: sraz na Horním náměstí v Přerově

Přerovská strašidla a TOM Lišáci zvou všechny, kteří si rádi hrají: malé, velké, děti i dospělé na tradiční jarní setkání strašidel Strašidláckého reje, který se koná v pátek 1.dubna od 19.15 hodin na Horním náměstí v Přerově. Převlečte se za strašidla, bludičky a duchy, vezměte nějaké světélko, přibalte dobrou náladu a přijďte se aktivně zapojit do společného strašení, strašidláckých tanců a rejů. Vedle výuky nových metod strašení podle nejnovější metodiky Ministerstva strašení dojde i na soutěž o nejkrásnější strašidlo. Rej zakončí průvodem strašidel po temných hradbách a zákoutích starého města. Ty, kteří se strašidel nebojí, ale nemají odvahu se ve strašidla proměnit, zvou jako diváky.

Strašidlácký večer na Horním náměstí v PřerověZdroj: Deník / Obšnajdrová Jana

Džínový bál

KDY: sobota 2. dubna od 20 hodin

KDE: Městský dům, Přerov

ZA KOLIK: 200 korun



Oblíbená společenská akce, na které k tanci a poslechu hraje skupina Re-Vox. Místo elegantních rób oblečou návštěvníci džínové kalhoty a košile. Bál je již tradičním ukončením plesové sezony v přerovském měšťáku.



Tečkou za letošní plesovou sezonou byl tradiční Korunový džínový bál, který v sobotu večer roztančil návštěvníky Městského domu v Přerově.Zdroj: Deník / Poláková-Uvírová Petra

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Festival tanečního mládí

KDY: sobota 2. dubna od 13 hodin

KDE: Dům kultury, Mohelnice

ZA KOLIK: 150 korun, snížené 100 korun, startovné 150 korun

Zatančete si na Festivalu tanečního mládí, který se letos koná v mohelnickém domu kultury. Střevíce si připravte na sobotu 2. dubna na 13 hodin. Roztančí to děti i dospělí napříč všemi věkovými kategoriemi. A pokud tančit nechcete, určitě se přijďte pouze podívat, protože tance není nikdy dost!

Benefiční výstava na pomoc Ukrajině

KDY: sobota 2. dubna v 16 hodin

KDE: Muzeum, Šumperk



Vlastivědné muzeum v Šumperku, Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk a Charita Šumperk se rozhodly spojit a uspořádat společně s umělci se vztahem k regionu a spřátelenými umělci benefiční výstavu, jejíž celkový výtěžek bude využit pro přímou pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, kteří jsou ubytovaní v Šumperku a okolí, na nákup školních potřeb pro jejich děti, zaplacení obědů ve škole aj. Peníze nebudou poslány na konto žádné nadace, ale ve spolupráci s Charitou Šumperk pomohou na Šumpersku konkrétním rodinám. Výstava bude zahájena vernisáží v sobotu 2. dubna v 16 hodin v šumperském muzeu. Jejich díla si můžete prohlédnout, zakoupit, a tak pomoci do 1. května.



Na výstavě budou k mání i díla Jindřicha Štreita. Zdroj: Deník / Jiří Kopáč

Dětský maškarní karneval

KDY: sobota 2. dubna od 15 do 17 hodin

KDE: Kulturní dům, Rapotín

Přijďte s dětmi na zábavný karnevalový rej, který bude plný písniček, tance, soutěží o ceny a zábavy.

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Pavel Bohun

Putování s bábou Bedlou

KDY: neděle 3. dubna od 10 hodin

KDE: sraz je před kostelem ve Velkých Losinách

ZA KOLIK: 50 korun



Projděte se s bábou Bedlou po loukách a kopcích směrem k Pekařovu. Trasa bude mít celkem 5 kilometrů. Po prvních dvou kilometrech bude přestávka, během které budeme číst z knihy a připravena bude i výtvarná dílna na horské mýtině. Následovat bude náročnější část trasy do horské vesničky Pekařov.