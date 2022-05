Čeká Vás myslivecká stezka, poznávání zvěře a lesa, lovečtí psi, sokolníci a jejich dravci, střelba ze vzduchovky, preparáty zvěře. Občerstvení všeho druhu včetně myslivecké kuchyně zajištěno. Srdečně zvou myslivci z Litovle, Červenky a Tří Dvorů.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Jakub Pryček

Astrovíkend

KDY: sobota 7. května od 9 do 18 hodin

KDE: Centrum Pohybu, Sokolská 7, Olomouc

ZA KOLIK: 50 korun výstava, 80/120 korun přednášky podle tématu



Tradiční zážitkové setkání za účasti známých osobností ve svém oboru a s pestrým programem. Víkend nabídne poradny alternativní či čínské medicíny, výklad z ruky nebo karet, porady s numerology, přednášky, šamanské meditace a sortiment týkající se EZO sféry. Amulety, orgonity, oleje, byliny, mandaly či minerály a šperky.

Bystřické selské trhy

KDY: neděle 8. května od 8 do 12 hodin

KDE: Velká Bystřice, Zámecké náměstí

ZA KOLIK: zdarma

Zámecké náměstí ve Velké Bystřici se v neděli 8. května zaplní stánky s jarním sortimentem. Těšit se můžeme na stánky se sazenicemi, prvními výpěstky ze zahrad, zdravou výživou i dobrot z farem.

Selské trhy ve Velké Bystřici. 9. 5. 2021Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Hodové oslavy a Traktor cup 2022

KDY: od pátku 6. do neděle 8. května

KDE: Krčmaň



Na Hodové oslavy do obce Krčmaň můžete zavítat po celý víkend. Ty se konají u příležitosti 770 let první zmínky o obci. Už od pátku je připraven bohatý program. V sobotu od 16 hodin se na víceúčelovém hřišti u OÚ Krčmaň a prostorech nad místním hřbitovem uskuteční také Traktor cup 2022. Závodí se podomácku s vyrobeným traktůrkem, případně s továrním traktorem vyrobeným do roku 1970, dvoukolové frézy nebo čtyřkolové sekačky.



Traktor cup a hody v Krčmani, 4. 5. 2019Zdroj: Deník / František Berger

PROSTĚJOVSKO

Rytířský turnaj na Plumlově

KDY: víkend 7. a 8. května, program začíná v 9.30 a končí v 18 hodin

KDE: zámek Plumlov

ZA KOLIK: děti do 2 let zdarma, děti od 3 do 14 let a ZTP 70 korun, mládež od 15 let, senioři, studenti 130 korun, dospělí 150 korun

Oba víkendové dny se můžeme těšit na zážitkový program. Gotický rytířský turnaj, fakír, žongléři, kejklíři, divadelníci, šermíři, ale i pohádky pro děti a chybět nebudou ani draví ptáci. Připraveny budou i co půl hodiny od 9.45 do 17.15 prohlídky zámku. Program je bohatý, účastníci natěšení, tak teď už chybíte jenom vy!

Lesklá zbroj, řinčící zbraně a středověká atmosféra. Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Zdeněk Vysloužil

Empírový den

KDY: sobota 7. května od 10 hodin do 19.30

KDE: zámek Čechy pod Kosířem

ZA KOLIK: celodenní vstupenka 550 korun (vstupné zahrnuje kompletní program dne, taneční lekci, piknikové odpoledne, speciální program a slavnostní ples), vstupenka na ples 350 korun (pro ty, kteří se nemohou účastnit dopoledního programu, ale chtějí si zatančit)



Příznivci živé historie budou mít možnost prožít jeden den v počátcích 19. století na zámku Čechy pod Kosířem. Program startuje v dopoledních hodinách taneční lekcí anglických kontratanců v prostoru u zámecké oranžerie. Odpoledne si užijeme piknik v zámeckém parku, který letos obohatí volně přístupná módní přehlídka empírových oděvů v 15 hodin. Akce vyvrcholí závěrečným plesem.



Empírový den na zámku v Čechách pod Kosířem, piknik, 13. září 2020Zdroj: Deník / Daniela Tauberová

Rozkvetlé Kolářovy sady

KDY: od soboty 7. května do neděle 22. května

KDE: Kolářovy sady, celý park, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma

Samoobslužná stezka pro všechny generace povede téměř celým parkem. Dozvíme se na ní informace i zajímavosti o běžných i cenných dřevinách parku. Stezka bude navíc doplněna hravými aktivitami pro děti.

Držovické hody – jarmark, zábava a výstava drobného zvířectva

KDY: sobota 7. a neděle 8. května

KDE: Držovice



Na jarmark můžete zavítat od 10 do 16 hodin do parku v Držovicích. Na stáncích bude k mání bižuterie, vlněné dekorace, obrazy, tašky a kabelky, přírodní kosmetika, svíčky, mýdla, zdravé pečivo, ochutnávka vína z jižní Moravy. V 11 hodin vystoupí hanácká folklorní skupina Klásek. Pro děti bude připraven skákací hrad, malování na obličej, cukrová vata i navlékání korálků.

Hodová taneční zábava je na programu od 19.30 hodin v obecním domě, k tanci a poslechu bude hrát Benny Q, vstupné je 150 korun.

Přijďte se podívat na výstavu drobného zvířectva – čistokrevných králíků, holubů a drůbeže, která se uskuteční v sobotu 7. a v neděli 8. května v Držovicích v areálu TJ Sokol u fotbalového hřiště. Na výstavě budete moci vidět čistokrevná chovná zvířata, králíky všech velikostí, holuby a drůbež mnoha různých plemen a zbarvení. Dozvíte se, jak tato plemena vypadají, a v případě zájmu si budete moci některé jedince i zakoupit. Ohodnocení zvířat odbornými posuzovateli ČSCH proběhne v sobotu 7. května od 8 hodin bez přístupu veřejnosti. Oceňovací lístky budou k nahlédnutí u každého zvířete během celého víkendu. Výstava bude pro veřejnost otevřena v sobotu od 13 do 19 hodin, v neděli od 8 do 16 hodin.



Výstava drobného zvířectva v Držovicích.Zdroj: Se souhlasem Anny Matouškové

HRANICKO A PŘEROVSKO

Author Šela Marathon 2022 a Dětský Author Šela Marathon 2022

KDY: sobota 7. května od 9 hodin

KDE: hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

Již 22. ročník maratonu horských kol v terénech Moravské brány se na Helfštýně uskuteční tuto sobotu. Trasy MTB: A 79 km, B 51 km, C 37 km a D 23 km. Dětský Author Šela Marathon představuje dnes již tradiční závod horských kol pro děti a mládež. Během letošního 22. ročníku pojedou nově závody na louce také děti od 11 do 12 let, vyvrcholením je závod odrážedel. Podrobné informace na: www.selasport.cz. Během akce proběhne koncert kapely Fleret přímo v areálu hradu.

21. ročník Author Šela Marathonu. Dětské závodyZdroj: Petr Tvaróg

11. ročník Veteránfestu: Mezinárodní setkání historických vozidel

KDY: sobota 7. května od 7 hodin

KDE: letiště, Drahotuše



Mezinárodní setkání historických vozidel do roku výroby 1980.

Podrobný program:

7:00–9:30 příjezd účastníků, registrace, parkování vozidel

10:00 oficiální zahájení Veteránfestu, akrobatický skupinový průlet

10:10 zahájení odborné a divácké soutěže elegance, předvedení vozidel na startovací rampě

12:30–13:15 jízda historických jízdních kol

13:15 příprava na spanilou jízdu veteránů

13:30 spanilá jízda všech historických vozidel směr Drahotuše, Hranice, Milotice nad Bečvou, Hustopeče nad Bečvou, Němetice, Kelč

14:00–15:15 výstava všech historických vozidel – náměstí Kelč, divácká soutěž elegance, předání poháru starosty obce, akrobatické létání, kulturní a hudební vystoupení.

14:00 zahájení letecké části na letišti v Drahotuších

15:30 příjezd všech vozidel zpět na letiště Drahotuše, výstava veteránů, kulturní a hudební produkce

17:00 slavnostní vyhlášení vítězů odborné a divácké soutěže elegance, předání všech cen

17:30 zahájení večerního programu, hudební produkce, přátelské posezení, občerstvení

• v průběhu akce je možnost vyhlídkových letů, ukázky letecké akrobacie, ukázky leteckých modelů

• bohaté občerstvení zajištěno po celou dobu konání akce! • spousta atrakcí pro děti – skákací hrad atd.

• Přijďte si pro jedinečně nabitý zážitek – testovací jízdy s modely ŠKODA iV po celý den

Air-auto-moto veteránfest na drahotušském letišti v roce 2018.Zdroj: Deník / Liba Mátlová

Tučínský špekáček 2022

KDY: sobota 7. května od 13.15 hodin

KDE: areál koupaliště, Tučín

ZA KOLIK: 100 korun

Na tradičním folkovém festivalu Tučínský špekáček 2022 vystoupí Tučeňáci, Noční vlak, Yoshville Grass, Terrakota, Fanny Beans a Korki, mezi skupinami vystoupí country skupiny a od 20 hodin se můžete těšit na country bál se skupinou Gympleři.

Tučínský špekáček 2017Zdroj: Deník / Jana Obšnajdrová

Svátek matek

KDY: neděle 8. května od 13 do 17 hodin

KDE: Muzeum Komenského, Přerov

ZA KOLIK: 20 korun



Na výtvarnou dílnu pro malé i velké můžete zavítat v neděli na nádvoří zámku. Čeká na vás výroba dárečků pro maminky, přáníčka a odlévaná srdíčka. Za nepříznivého počasí proběhne v interiéru.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Bambulková show

KDY: sobota 7. května v 16 hodin

KDE: Kulturní dům Zábřeh

ZA KOLIK: 299 korun, vstupenka včetně osobního setkání s Kájou a Bambuláčkem 499 korun

Bambulková show s Kájou a Bambuláčkem je tady! Přijďme si s dětmi užít báječné představení plné písniček, tanečků a soutěží. Zazní nové písničky z připravovaného CD a nebudou chybět ani známé hity jako jsou Kulička, Kakadu nebo Dalmatin.

Soutěžní přehlídka kapel v Zábřehu

KDY: sobota 7. května od 14 hodin

KDE: zahrada Katolického domu, Zábřeh

ZA KOLIK: zdarma



Folk, trampské písničky nebo country. Na toto a mnohem víc se můžeme těšit v sobotu 7. května v Zábřehu. Od 14 hodin tam v zahradě Katolického domu vystoupí kapely, které to mají v plánu rozjet. Tak neváhejte a přijďte!

Madalen popřeje k narozeninám Žalman

KDY: pátek 6. května od 19 hodin

KDE: Kulturní dům, Zábřeh

ZA KOLIK: od 290 korun

Na pátek 6. května připravil kulturní dům v Zábřehu pro všechny příznivce folkové a country muziky tradiční jarní dvojkoncert. Na ten si tentokrát domácí kapela Madalen pozvala hosta nadmíru atraktivního – Pavla Žalmana Lohonku, který patří mezi české folkové legendy. Žalman Lohonka působí na hudební scéně již více než padesát let, vydal desítky autorských desek a zasloužil se také o popularizaci lidových písní, některé z nich tak dostaly příležitost zlidovět podruhé. Jedinečné muzikantské setkání, jehož součástí bude také společný hudební závěr všech účinkujících, odstartuje v 19 hodin.

Žalman & spol.Zdroj: Deník/VLP Externista

Koncert klavíru a violoncella

KDY: neděle 8. května v 15 hodin

KDE: Kulturní dům Postřelmov

ZA KOLIK: 100 korun, děti zdarma



Kulturní dům v Postřelmově se rozezní melodickou hudbou klavíru a violoncella. Na klavír zahraje Terezie Fialová a violoncello ovládne Jiří Bárta. Udělejte radost třeba mamince, která bude mít v neděli svátek a vyrazte si společně na koncert.