Nostalgické ptenské léto

V pátečním odpoledni dorazte s dětmi do Ptení. Užijí si plno zábavy a soutěží. Ve 20.30 je pak připravena projekce rodinného filmu Mia a bílý lev. Nebude chybět ani skvělé občerstvení a dobroty z udírny.

Zdroj: zdroj: web mojekromeriz.cz

Lesní vycházka u Žraloka

KDY: pátek 21. srpna v 8.40

KDE: sraz na autobusové zastávce, Plumlov

ZA KOLIK: 40 korun



Prázdniny dětem pomalu končí, to ale neznamená, že si poslední dny nemohou užít naplno. Vyrazte s nimi na dopoledne plné her v lesích kolem Žraloka. Sraz v Plumlově na autobusové zastávce v 8.40. Délka trasy okolo 5 kilometrů. Trasa je vhodná pro sportovní kočárky.

Zdroj: Dana Křenková

Pietní akt k uctění památky padlých při intervenci 1968

KDY: pátek 21. srpna od 14 hodin

KDE: náměstí T. G. Masaryka (před radnicí), Prostějov

ZA KOLIK: vstup volný

Je tomu již dvaapadesát let, co na území bývalého Československa vstoupila vojska Varšavské smlouvy. Historie by se zapomínat neměla. Proto si v pátečním odpoledni ve 13 hodin přijďte připomenout rok 1968, kdy při intervenci těchto vojsk zemřeli naši spoluobčané. Pietní akt se odehraje před radnicí u Pomníčku obětem intervence na náměstí T. G. Masaryka.

Zdroj: MMPv

Festival Ibérica zavítá do Čech pod Kosířem

KDY: pátek 21. srpna od 19.30

KDE: Oranžerie zámku, Čechy pod Kosířem

ZA KOLIK: 200 – 250 korun



17. ročník festivalu iberoamerických kultur Ibérica zavítá na skok do Čech pod Kosířem. Buďte u toho a vychutnejte si komponované představení: Vracím se pro svá křídla. Zazní verše andaluského básníka F. G. Lorcy v podání Tomáše Hanáka. Spojujícím prvkem představení je hudebně taneční koláž flamengové tanečnice Virginie Delgado a kytaristy Petra Víta, jež dodává Lorkově poezii nový rozměr a barvu.

Zdroj: zdroj: web iberica.cz

Oslavy 140. výročí SDH Ptení

KDY: sobota 22. srpna od 13.30

KDE: sraz u místní sokolovny, Ptení

ZA KOLIK: vstup volný



Oslavte spolu s ptenskými dobrovolnými hasiči jejich neuvěřitelné výročí, 140 let od založení SDH Ptení. Ve 13.30 začíná akce průvodem sborů s prapory od místní sokolovny. Ve 13.45 následuje posvěcení zvonu sv. Floriána u kostela a jeho vyzvednutí do věže. Ve 14 hodin oslavy pokračují tradiční Mší svatou. Od 15.30 pak předávání ocenění. K tanci a poslechu bude hrát Holóbkova mozeka. Těšit se můžete na bohaté občerstvení.

Zdroj: Deník / Karel Pech

Pohádkový les

KDY: sobota 22. srpna od 13.30

KDE: kempink Žralok, Plumlov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné, startovné 30 korun



V sobotu odpoledne startuje jubilejní 10. ročník akce pro děti – Pohádkový les. Děti budou moci opět projít jeho stezkou, plnit úkoly a soutěžit. Připraveny budou také projížďky na koních, malování na obličej, ukázka hasičského zásahu, pěna a mnoho dalšího, tak určitě dorazte.

Zdroj: Deník / Tomáš Kiss

Plumlovský drak 2020

KDY: sobota 22. srpna od 8 hodin

KDE: Plumlovská přehrada, pláž U Vrbiček, Mostkovice

ZA KOLIK: vstup do areálu 50 korun, děti do 12 let zdarma



Dorazte s celou rodinou podpořit nabuzené posádky dračích lodí. Mezi 8. až 19. hodinou startují malé i velké dračí lodě na 200 a 1000 metrů, zároveň na stejných trasách pojedou i velké dračí lodě o Pohár primátora města a to mezi 8. až 12. hodinou. Užijte si legendární dračí lodě, skvělou atmosféru, dobré jídlo i pití. Pro děti budou připraveny nafukovací atrakce, skákací hrad. Celým programem provází Petr Zakopal. Slavnostní vyhlášení výsledků od 19 hodin.

Zdroj: Deník / Zdeněk Vysloužil

Multižánrový festival Bílý den

KDY: sobota 22. srpna od 14 hodin

KDE: Hasičský areál na Točně, Hamry u Plumlova

ZA KOLIK: vstup volný



Cílem festivalu je přiblížit široké veřejnosti život lidí se zrakovým postižením. Dorazte spolu s dětmi a vyzkoušejte si například hry pro nevidomé či psaní Braillovým písmem na Pichtově psacím stroji. Součástí Bílého dne budou i ukázky výcviku vodicích psů. Nebude chybět ani bohaté občerstvení, dobroty z udírny a v 17.30 také tombola. Více informací na telefonním čísle: 730 870 761.

Zdroj: Deník / Michal Sobecký

Zámecké prohlídky s princeznou

KDY: sobota 22. srpna v 10.30, 13.30 a 14.30

KDE: zámek, Čechy pod Kosířem

ZA KOLIK: plné 110, snížené 80 korun, děti do 6 let zdarma, rezervace na 773 784 110 nebo rezervacecpk@seznam.cz



Potěšte sebe i děti a vyrazte na pohádkovou prohlídku zámku s princeznou. Text prohlídky bude upraven pro dětské návštěvníky a prohlídka potrvá 40 minut.

Zdroj: archiv

30. Tradiční hodový pohár

KDY: sobota 22. srpna od 13.30

KDE: hřiště v Kelčicích

ZA KOLIK: vstup volný, startovné pro soutěžící 150 korun



Podpořte v sobotním odpoledni soutěžící dobrovolné hasiče a hasičky na jubilejním 30. ročníku soutěže v požárním sportu o Hodový pohár. Zahájení soutěže ve 14 hodin. Soutěžící posádky sraz již ve 13.30. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a skvělou atmosféru.

Zdroj: Deník / Miroslav Pergl

Zábavné odpoledne v indiánském stylu

KDY: sobota 22. srpna od 14 hodin

KDE: zahrada kulturního domu, Nová Dědina u Konice

ZA KOLIK: vstup volný



Dobrovolní hasiči z Nové Dědiny pořádají zábavné odpoledne v indiánském stylu. Pro děti budou zajištěny nejen soutěže, ale také skákací hrad a občerstvení. Dorazte v indiánském převleku a vychutnejte si skvělou atmosféru.

Zdroj: Deník/archiv

Slavnostní otevření MŠ v Určicích

KDY: neděle 23. srpna od 14.30

KDE: areál Základní školy, Určice

ZA KOLIK: vstup volný



Buďte v neděli odpoledne u slavnostního otevření nové mateřské školky v Určicích. Po přestřihnutí pásky bude následovat bohatý kulturní program: žehnání školky, vystoupení pěveckého sboru ZŠ Určice. Od 15.30 bude akce pokračovat zábavným programem pro děti s klaunem, bublinkovým workshopem, soutěžemi a diskotékou. Navíc mezi 13. – 18. hodinou bude veřejnosti otevřena i čistička odpadních vod a umožněna prohlídka jejich prostor.

Zdroj: ZŠ Určice

Veřejné bruslení na zimáku v plném proudu

KDY: víkend 22. – 23. srpna, sobota i neděle (10.00-12.00)

KDE: zimní stadion, Prostějov

ZA KOLIK: dospělí 40/60 korun, děti do 15 let za 30/50 korun - 1 hodina/2 hodiny



Chybí vám zima a s ní spojené zimní sporty? Pak obujte lední brusle a užijte si veřejné bruslení na ledové ploše zimního stadionu. Brusle je zde možné půjčit za mírný poplatek spolu s helmou.

Zdroj: šín

1. ročník TFA v Určicích

KDY: sobota 22. srpna od 9 hodin

KDE: Starém hřiště, Určice

ZA KOLIK: vstup volný, pro soutěžící startovné 200 korun



Co znamená zkratka TFA? Zkratka TFA pochází z anglického sousloví Toughest Firefighter Alive. V překladu to znamená “Nejsilnější hasič přežije”. TFA je hasičský víceboj jednotlivců, který prověřuje fyzickou a psychickou připravenost hasičů. Hasič je ustrojen do zásahového obleku včetně zásahové přilby, dýchacího přístroje (a to aktivního i pasivního), rukavic a zásahových bot. Zásahový komplet váží cca 17kg. Závodník simuluje práci hasiče při zásahu.

Přijďte podpořit soutěžící odvážné hasičky a hasiče. Přihlašovat se můžete na FB stráce TFA - Určice. Občerstvení na akci zajištěno. Večer afterparty s DJ Honzou.

Zdroj: DENÍK/Jiří Kopáč