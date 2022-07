Dlouhá letní noc láká k tomu si vyjít ven. V pátek 8. července bude nejlepší příležitost vyrazit na multižánrový hudební festival Pohoda u Trojice. V 19 hodin vystoupí Duo Habet a od 20.30 Ivan Mládek a Banjo Band. V sobotu se můžeme těšit na Juliána Záhorovského a Annu Julii Slováčkovou.

Ivan Mládek.Zdroj: archiv

Naplno Fest

KDY: sobota 9. července od 15 hodin

KDE: Korunní pevnůstka, Olomouc

ZA KOLIK: na místě 699 korun, v předprodeji 490 korun nebo 590 korun, děti do 12 let zdarma



V korunní pevnůstce v Olomouci to v sobotu 8. července pěkně ožije! Chystá se tam hudební festival NAPLNO, na kterém vystoupí řada skvělých umělců jako Ewa Farná, Kali a Peter Pann, Desmod, Sima, Adam Ďurica, Raego a další. Přijďte to rozjet i vy!



Ewa FarnaZdroj: Profimedia

Speciální dětské prohlídky

KDY: sobota 9. července 9.30 a 12.30 hodin

KDE: hrad Šternberk

ZA KOLIK: dětské vstupné: 100 korun + 1 dospělý zdarma, každý další dospělý 100 korun

Bydlely na hradě děti? A hrály si? Při edukačním programu se děti společně s lektorem přenesou do minulosti a podívají se, jaký byl život dětí na panském sídle. Popovídají si o životě šlechty a výchově dětí, o denním rozvrhu malých knížat a kněžen, módě, společně si prohlédnou některé hračky, které dnes nejsou až tak známé nebo historické fotografie z archívu posledních majitelů hradu. Součástí programu jsou i malé rukodělné aktivity a zapůjčení kostýmu. Místo v některé z prohlídek si můžete rezervovat telefonicky na číslech 585 012 935, 725 718 059 nebo emailem na adrese plhakova.jana@npu.cz.

Akce! Pohyb! Abstrakce!

KDY: neděle 10. července od 10 do 12 hodin

KDE: Divadlo na cucky, Dolní náměstí, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma, ale nutná rezervace https://www.divadlonacucky.cz/akce-pohyb-abstrakce



Pohybový workshop zaměřený na reakce těla v pohybu, který otestuje a rozšíří naše možnosti a schopnosti. Využití instinktu, schopností abstrakce a spolupráce s druhými bude nutností. Workshop nevyžaduje žádné speciální předchozí zkušenosti, stačí jenom zvědavost, chuť hýbat se, tančit a objevovat.

PROSTĚJOVSKO

Přehrady fest na Plumlově!

KDY: pátek 8. a sobota 9. července oba dny od 16 hodin

KDE: Plumlovská přehrada

ZA KOLIK: jednodenní vstupenka 590 korun, dvoudenní 890 korun

Konečně je to tady. Přehrady fest dorazil i na Plumlov. Oba dny od 16 hodin začíná program a my se můžeme těšit například na Mirai, skupinu Jelen, Pokáče, UDG, Pekaře, Jakuba Děkana a mnohé další. To si přece nemůžeme nechat ujít!

Písničkář a textař Jan Pokorný alias Pokáč.Zdroj: Deník/Luboš Jeníček

Prohlídky zámku pro děti

KDY: sobota 9. července od 14.30 hodin

KDE: zámek Čechy pod Kosířem

ZA KOLIK: plné vstupné 140 korun, snížené 90 korun



Na své nejmenší návštěvníky myslel zámek Čechy pod Kosířem a přichystal pro děti pohádkové prohlídky. Jedna taková je připravená na sobotu na 14.30 hodin. Růženka, která zámkem provází, už se na děti moc těší. Prohlídky jsou určené dětem od 3 do 8 let.

70 let VÚ 8280 601. Skupina speciálních sil generála Moravce

KDY: od pátku 8. července do 4. září

KDE: Muzeum a galerie, Prostějov

Pro všechny příznivce vojenské historie, ale nejen pro ně, je určena výstava, která přibližuje dějiny elitního vojenského útvaru Armády České republiky, který téměř 20 let funguje pod názvem 601. skupina speciálních sil generála Moravce. Její původ sahá až do roku 1952 a výstava tak sleduje působení a proměnu od prvopočátků jejího vzniku do současnosti. Připomíná také 80. výročí uskutečnění operace Anthropoid a uplynutí 75 let od založení československého výsadkového vojska.

Repechy 22k run

KDY: neděle 10. července od 8.15 hodin

KDE: parkoviště před sportovní halou DDM, Olympijská ul., Prostějov

ZA KOLIK: startovné dobrovolné



Desátý ročník vytrvalostního běhu atraktivním terénem a v krásném prostředím vojenského újezdu v Repešském žlebu je tady! Pokud máte alespoň trochu natrénováno, zaběhněte si i vy tento 22kilometrový závod, který končí příjemným posezením u penzionu Lada v obci Repechy.

HRANICKO A PŘEROVSKO

Divadlo: Jak víla modrovláska splnila tři přání

KDY: pátek 8. července od 18 hodin

KDE: Zámecká zahrada, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

Pohádkový příběh nás přenese do lesního království, kde žijí nejenom zvířátka, ptáčci, ale i křehké bytosti. Co se může stát, když si lidé chtějí přírodu podmanit a přizpůsobit její zákony svým přáním? A co když si se vzácnými dary nedokážou poradit? Zvítězí sobectví, nebo pokora a láska? O tom vypráví naše pohádka. Lenivý a nafoukaný pytlák Matěj chystá past na Zajíčka Ušáčka a jeho hubatá žena Anděla chodí ráda do lesa na houby. Přesto, že se mají rádi, často se dohadují, protože si každý prosazuje jenom to své. Nevěří, že se s pohádkovými bytostmi opravdu mohou setkat a také nevědí, že se jejich přání mohou snadno vyplnit. A tak, ve chvíli, kdy do jejich života vstoupí kouzelná moc Víly Modrovlásky, začíná příběh plný nečekaných událostí. Veselá pohádka přináší ponaučení, zamyšlení a lidovou moudrost. Věříme, že rozpustilé situace, o které není nouze, rozesmějí malé i velké diváky. Pohádka trvá cca 50 minut. Představení je určeno dětem od 3 do 11 let. V případě nepříznivého počasí se představení ruší.

Gentlemen’s club

KDY: pátek 8. července od 20 hodin

KDE: Loděnice, Hranice

ZA KOLIK: 100 korun



Oblíbená hranická ska úderka Gentlemen’s club zahraje pod širým nebem. Přijďte si užít sólový koncert na břehu řeky.



Hranická kapela Gentlemen´s ClubZdroj: Deník/Liba Mátlová

Odpolední čaje na terase

KDY: neděle 10. července od 16 hodin

KDE: terasa restaurace Archa, Hranice

ZA KOLIK:

Hotel Centrum a vedení restaurace Archa v Hranicích připravilo pro letní sezónu 2022 novinku ke zpestření kulturního a společenského života našeho města Pravidelné nedělní odpolední čaje na terase restaurace Archa. Budou probíhat každou neděli v měsících červenec a srpen. Hosté si mohou zatančit při pestrých hudebních žánrech v podání kapel a sólistů. Prostě každá neděle bude mít jinou hudební atmosféru. Tuto neděli: Tančíme swing, blues, soul…, hraje Kryštof Janáček Quartet (Ostrava).

Letem muzikálovým světem

KDY: neděle 10. července od 15 hodin

KDE: Zámek Tovačov



Užijte si muzikálové melodie v podání herců a zpěváků Moravského divadla v Olomouci. Zazní skladby Divotvorný hrnec, My Fair lady, 100 dukátů za Juana, Hraběnka Marica, Hello, Dolly, Rose Marie a mnoho dalších.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Šumperské farmářské trhy

KDY: pátek 8. července od 8 do 16 hodin

KDE: Hlavní třída, mezi obchodním centrem a hotelem Grand, Šumperk

ZA KOLIK: zdarma

Farmářské trhy zavítají do Šumperka! V pátek 8. července se od 8 do 16 hodin na Hlavní třídě mezi obchodním domem a hotelem Grand postaví spousta stánků. Můžeme se těšit na sezónní ovoce a zeleninu, bylinky, přísady, sýry a mléčné výrobky, maso, uzeniny a mnoho dalšího.

Kukuřičné bludiště

KDY: od pondělí do neděle, každý den od 9 do 20 hodin

KDE: GPS souřadnice 49.9974622N, 17.0134811E, Rapotín

ZA KOLIK: dospělí 90 korun, děti od 3 do 15 let 65 korun, děti do 3 let zdarma



Máte rádi bludiště? A věděli jste, že právě jedno takové je v Rapotíně? Přijďte se i vy o prázdninách ztratit do kukuřičného pole! Letos je takových bludišť po České republice více a žádné bludiště není stejné. Každé je ve tvaru jiného unijního státu. V Rapotíně se můžeme těšit na Rumunsko.



Kukuřičné bludiště. Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Veronika Bernardová

Šumperské pomněnky

KDY: pátek 8. července od 18.30 do 23.30

KDE: Pavlínin dvůr, Šumperk

ZA KOLIK: v předprodeji 250 korun, v den akce 300 korun, děti do 6 let zdarma

Na Šumpersku v Pavlínině dvoře bude 15. ročník přehlídky folkové, bluegrassové a country muziky se vzpomínkou na hudebníka a skladatele Milana Žourka. Vystoupí mimo jiné Vojta Nedvěd s kapelou Tie Break, Bluegrass Comeback nebo AG4.

Jezdecké hry pro Děti dětem

KDY: sobota 9. července od 10 hodin

KDE: Bludoveček



Událost je věnovaná iniciativě Děti dětem, kdy celý výtěžek půjde této organizaci, konkrétně Verunce Vařekové z Nového Malína. Verunčin příběh si můžete přečíst ZDE.

Program:

- parkurové skákání v maskách

- vystoupení jezdecké školy

- skákání přes živé překážky

- ukázky skoku mohutnosti

- parkur se psy

- skokové derby BEZ KONÍ (závod přes překážky na jízdárně pro děti i dospělé)

- soutěž o nejlepší masku na koni i bez koně

- vožení dětí na koních nebo pony

- hry pro děti

- překážková dráha

O zábavu bude postaráno!